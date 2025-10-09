Back to school nu-i doar pentru pici: începe toamna învăţând ceva nou

Noul Iphone 17 Pro. FOTO: eMAG

Luna septembrie nu este doar despre pregătiri de toamnă, ci şi despre reînceperea anului şcolar. Sezonul back to school înseamnă mult mai mult decât rechizite, hăinuţe noi şi cumpărături. Vestea minunată? Oricine poate profita de această perioadă pentru un nou început în ceea ce priveşte studiul. Da, indiferent de vârstă sau pregătire, luna aceasta poţi pune bazele unui nou început pentru tine când vine vorba de învăţat.

Uite ce variante ai la îndemână dacă vrei să profiţi de perioada back to school:

Înscrie-te la facultate

Foarte multe facultăţi, atât de stat, cât şi private, oferă o sesiune de înscrieri de toamnă, de obicei în luna septembrie. Aşadar, dacă te gândeai de ceva vreme să te întorci la studii, dar ai amânat momentul, toamna aceasta poţi face primul pas către un nou început. Trebuie să ştii că există programe de studii pentru toate nevoile, de la cursuri la zi şi până la cursuri la distanţă sau chiar online.

În cazul în care vorbeşti engleza la nivel avansat, mai poţi lua în considerare şi înscrierea la o facultate din UE sau UK care oferă cursuri 100% online. Da, îţi poţi lua diploma de licenţă sau de masterat şi fără să mergi fizic la cursuri, de la o universitate cu reputaţie excelentă, precum Open University sau University of Rotterdam.

Cauta un curs online

Îţi doreşti să înveţi ceva nou, însă programul încărcat ţi-a pus probleme? Ce ai zice de cursuri online? Le poţi urma din intimitatea casei tale, de pe laptop sau telefon, fără să pierzi vremea în trafic sau să fii constrâns/a de un orar anume. Platformele de cursuri online oferă o gamă largă de produse. Poţi lua cursuri online într-o mulţime de domenii, de la biologie, programare şi/sau sănătate publică până la HR, marketing, contabilitate, educaţie sau comunicare.

Există cursuri online pentru toate buzunarele, de la module gratuite şi până la module de sute sau mii de euro, care de obicei vin la pachet cu diplome valoroase pe piaţa muncii.

Ca să eviţi situaţiile neplăcute, asigură-te că optezi doar pentru cursuri oferite de instituţii reputabile. Verifică atent acreditările şi reputaţia programelor educaţionale înainte de a le achiziţiona sau de a face înscrierea.

Sau o specializare

În secolul vitezei e mai uşor ca nicicând să obţii o specializare preţioasă fără să pleci de acasă. Găseşti specializări preţioase într-o varietate de domenii, de la educaţie şi până la finanţe, IT sau marketing, care se pot parcurge exclusiv online. Unele programe se pot parcurge de la distanţă, însă examinarea se face fizic, la un centru de examinare din ţară.

Caută specializări pe placul tău din domeniul în care activezi şi da o şansă unui program ce se desfăşoară online sau hybrid. Acesta îţi poate aduce beneficii nebănuite în cariera şi îţi poate susţine dezvoltarea personală.

Venirea toamnei poate să aducă un nou început şi pentru tine anul acesta. Te poţi bucura de back to school cu un plan bine pus la punct ca să te (re)apuci de învăţat, fie că vrei să te înscrii la facultate, fie că preferi un curs online. Trebuie doar să găseşti soluţia cea mai compatibilă cu nevoile tale, dar şi cu obiectivele pe termen mediu şi lung.