Baia rece dimineața: ce poți schimba la renovare

Încălzirea electrică în pardoseală, cu plase sau cabluri montate sub gresie, oferă un plus de confort și poate fi integrată ușor în planul de renovare. Sursa foto: pexels.com

Într-o dimineață de iarnă, diferența dintre un dormitor confortabil și gresia rece din baie se simte imediat. De multe ori, problema nu este că locuința nu ar fi încălzită suficient. Caloriferul poate funcționa, iar aerul din baie poate avea o temperatură acceptabilă, însă pardoseala rămâne neplăcut de rece. Senzația este accentuată de faptul că gresia preia rapid căldura corpului atunci când pășim desculți pe ea.

Renovarea băii este momentul potrivit pentru rezolvarea acestei probleme. După ce gresia a fost montată, orice intervenție asupra pardoselii devine complicată și costisitoare. De aceea, înainte de alegerea plăcilor ceramice și a mobilierului, merită stabilit cum va fi încălzit spațiul și ce nivel de confort ne dorim în diminețile reci.

De ce caloriferul nu rezolvă întotdeauna problema gresiei reci

Caloriferul încălzește în primul rând aerul din jurul său. Aerul cald urcă, iar zona apropiată de tavan poate ajunge la o temperatură mai ridicată decât cea de la nivelul pardoselii. Într-o baie mică, diferența se simte mai ales atunci când ieșim din duș sau când pășim desculți pe gresie.

O soluție luată tot mai des în calcul la renovare este un sistem de încălzire electrică în pardoseală. Acesta poate fi montat sub gresie, astfel încât căldura să pornească din zona în care este resimțită cel mai repede. Gresia conduce bine căldura, iar suprafața se încălzește uniform, fără să fie nevoie de un corp voluminos montat pe perete.

Pentru băi se folosesc, de regulă, plase încălzitoare sau cabluri electrice. Plasa are firele distribuite la distanțe fixe pe un suport și este practică în încăperile cu o formă simplă. Cablul oferă mai multă libertate în băile cu nișe, colțuri, cadă, cabină de duș ori mobilier amplasat direct pe podea.

Un avantaj important în cazul renovărilor este grosimea redusă a unor asemenea sisteme. Plasa sau cablul pot fi integrate în stratul de adeziv de sub gresie, în funcție de produs și de soluția tehnică aleasă. Astfel, nivelul podelei nu crește la fel de mult ca în cazul unor instalații care au nevoie de șapă groasă și de conducte cu agent termic.

Măsurătorile care trebuie făcute înainte de cumpărare

Una dintre cele mai frecvente greșeli este calcularea sistemului în funcție de suprafața totală a băii. Dacă încăperea are 6 metri pătrați, nu înseamnă automat că întreaga suprafață trebuie încălzită. Din măsurători se scad, de obicei, zonele ocupate permanent de cadă, mobilier fără picioare sau alte obiecte fixe sub care nu este indicată montarea cablului.

Rezultatul reprezintă suprafața activă. Într-o baie de 6 metri pătrați, aceasta poate rămâne la numai 3,5 sau 4 metri pătrați. O schiță simplă, cu dimensiunile pereților și poziția obiectelor sanitare, îl ajută pe specialist să recomande dimensiunea potrivită a plasei sau lungimea necesară a cablului.

Trebuie verificată și înălțimea disponibilă a pardoselii. Chiar dacă sistemul propriu-zis este subțire, se adaugă adezivul și grosimea noii gresii. Câțiva milimetri pot influența deschiderea ușii, racordul dintre baie și hol sau poziția obiectelor sanitare. Aceste detalii sunt mult mai ușor de corectat pe hârtie decât după montaj.

Puterea necesară nu se stabilește doar după mărimea încăperii. Contează izolația, poziția băii, existența unui perete exterior și rolul sistemului. Cerințele diferă dacă pardoseala trebuie doar să elimine senzația de rece sau dacă va reprezenta principala sursă de căldură. Din acest motiv, alegerea exclusiv după preț sau după suprafața înscrisă pe ambalaj poate duce la un sistem nepotrivit.

Termostatul și montajul fac diferența în utilizarea zilnică

Un sistem bine ales nu trebuie să funcționeze permanent. Termostatul poate porni încălzirea înainte de ora la care familia se trezește și o poate opri după ce baia nu mai este folosită. Programarea pe intervale orare permite obținerea confortului atunci când este necesar, fără încălzirea inutilă a pardoselii pe tot parcursul zilei.

Senzorul montat în podea are și el un rol important. Acesta urmărește temperatura pardoselii și ajută termostatul să controleze funcționarea sistemului. Poziția senzorului trebuie prevăzută din etapa de montaj, iar tubul său de protecție ar trebui amplasat astfel încât piesa să poată fi înlocuită fără spargerea gresiei.

Instalarea presupune mai mult decât întinderea unei plase și acoperirea ei cu adeziv. Cablurile nu trebuie suprapuse, scurtate la întâmplare sau montate sub obiecte fixe în condiții care împiedică evacuarea căldurii. Rezistența electrică se verifică înainte de montaj, după fixarea sistemului și, ideal, după placarea cu gresie. Racordarea trebuie realizată de un electrician autorizat, cu protecțiile electrice potrivite unei încăperi în care există apă și umiditate.

Sistemul nu se pornește imediat după montarea plăcilor ceramice. Adezivul trebuie lăsat să se întărească potrivit indicațiilor producătorului. Pornirea prea devreme poate afecta stratul de fixare. Merită păstrate schița montajului, fotografiile făcute înainte de acoperirea cablurilor și valorile măsurate la testare. Aceste documente pot fi foarte utile dacă, peste câțiva ani, se schimbă mobilierul sau se execută o intervenție în pardoseală.

Confortul de mâine se hotărăște înainte de montarea gresiei

O baie plăcută nu depinde numai de modelul gresiei, de bateriile sanitare sau de mobilier. Temperatura resimțită la nivelul podelei schimbă felul în care folosim încăperea, mai ales în sezonul rece. Este un detaliu pe care îl observăm în fiecare dimineață, deși poate fi ușor trecut cu vederea în lista unei renovări.

Înainte de cumpărarea sistemului, trebuie stabilite suprafața activă, puterea necesară, poziția termostatului și traseul senzorului. O discuție cu un specialist pe baza unei schițe reale a băii poate preveni alegerea unui produs prea mare, prea mic sau dificil de montat în spațiul disponibil.

Dacă urmează să renovezi baia, fă aceste calcule înainte de comandarea gresiei și de începerea lucrărilor. Vei putea integra corect toate straturile pardoselii, iar confortul din diminețile reci nu va mai depinde doar de cât de tare este pornit caloriferul.