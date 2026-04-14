Benzile LED ANYCUT de la iluminat-ieftin.ro: Variantele SMD 2835 și COB – Revoluția în iluminatul flexibil și economic

4 minute de citit Publicat la 19:10 14 Apr 2026 Modificat la 19:10 14 Apr 2026

Tehnologia ANYCUT permite tăierea benzii oriunde, din LED în LED sau chiar la milimetru. FOTO: luminat-ieftin.ro

În ultimii ani, benzile LED au devenit soluția preferată pentru iluminatul decorativ, funcțional și economic atât în locuințe, cât și în spații comerciale. Printre noutățile care schimbă regulile jocului se numără benzile LED ANYCUT disponibile pe iluminat-ieftin.ro. Tehnologia ANYCUT permite tăierea benzii oriunde, din LED în LED sau chiar la milimetru, eliminând risipa și oferind o flexibilitate fără precedent.

Articolul de față analizează în detaliu cele două variante principale – SMD 2835 și COB – plus varianta Neonflex Any Cut, explicând diferențele tehnice, avantajele practice și aplicațiile ideale. Cu prețuri extrem de accesibile (de la aproximativ 12 lei/metru pentru SMD), aceste benzi transformă orice proiect de iluminat într-unul profesionist și accesibil.

Ce înseamnă de fapt „ANYCUT”? Avantajele față de benzile LED clasice

Benzile LED tradiționale se taie doar la anumite puncte marcate (de obicei la fiecare 5-10 cm), ceea ce limitează creativitatea și generează deseori resturi inutile. Tehnologia ANYCUT schimbă complet acest lucru:

· La varianta SMD 2835 se taie din LED în LED (aproximativ la fiecare 3 mm).

· La varianta COB și Neonflex tăierea este oricând, fără restricții.

Rezultatul? Economie maximă de material, montaj perfect adaptat la unghiuri, curbe sau spații înguste și zero stres legat de măsurători imprecise. Toate variantele ANYCUT de la Iluminat-Ieftin sunt destinate utilizării interioare, vin în role de 10 metri și beneficiază de garanție 2 ani.

Varianta SMD 2835 24V – Subțire, precisă și ultra-versatilă

Banda LED 5mm 24V 2835 120 buc/m interior rola 10m 9W Any Cut este campioana la capitolul flexibilitate și preț.

Specificații tehnice cheie:

· Lățime: doar 5 mm (cea mai subțire bandă LED de pe piață).

· Tensiune: 24V (siguranță sporită și pierderi minime pe distanțe lungi).

· Tip LED: SMD 2835 (120 LED-uri pe metru).

· Putere: 9W/metru.

· Tăiere: din LED în LED (la fiecare ~1 cm).

· Culori disponibile: Alb Cald (3000K), Alb Neutru (4000K), Alb Rece (6000K).

· Preț: aproximativ 11,9 lei / metru cu rola de 10 metri.

Datorită lățimii reduse de 5 mm, această bandă se ascunde perfect în profile aluminiu înguste, dulapuri de bucătărie, rafturi, mobilier sau chiar în crăpături. Lumina este punctiformă (se văd ușor punctele LED dacă nu se folosește difuzor), dar densitatea de 120 LED/m oferă o iluminare uniformă și puternică pentru aplicații generale.

Avantaje practice:

· Consum foarte redus (doar 9W/metru).

· Tensiunea de 24V permite alimentarea pe lungimi mai mari fără scăderi de lumină.

· Ideală pentru proiecte unde spațiul de montaj este minim.

· Economie energetică de până la 400% față de becurile incandescente și 40% față de CFL.

Utilizări recomandate: iluminat indirect în plafoane false, contur mobilier, vitrine, scări interioare, rafturi de bibliotecă sau decor festiv.

Varianta COB 12V – Lumină continuă, efect „neon” fără puncte vizibile

Banda LED COB 12V 578 buc/m interior 10W rola 10m ANY CUT 10W reprezintă saltul tehnologic către lumină perfect uniformă.

Specificații tehnice cheie:

· Lățime: 8 mm.

· Tensiune: 12V.

· Tip LED: COB (Chip on Board) – 578 chip-uri pe metru.

· Putere: 10W/metru.

· Tăiere: ANY CUT (la orice punct, fără limitări).

· Culoare: Alb Neutru (4000K) – varianta cea mai populară.

· Dimmabilă: DA (compatibilă cu dimmer 12V).

· Preț: 39 lei / metru Tehnologia COB montează cipurile LED direct pe placă, fără lentile individuale. Rezultatul este o linie de lumină continuă, fără puncte sau „efect de mărgele” – exact ca un tub neon, dar la preț de bandă LED. Densitatea extrem de mare (578 chip-uri/m) creează un efect premium, ideal pentru proiecte de design interior modern.

Avantaje practice:

· Lumină perfect omogenă, fără umbre sau puncte.

· Tăiere absolut liberă – poți decupa exact lungimea necesară.

· Dimmabilă, deci poți regla intensitatea cu un singur dimmer.

· Efect vizual de lux la un preț accesibil.

Utilizări recomandate: profile liniare pentru living, dormitoare, birouri, hoteluri, restaurante, vitrine, iluminat de rafturi expuse, semnalistică sau orice loc unde se dorește un aspect „neon” modern fără costurile reale ale neonului.

Neonflex Any Cut – Varianta „neon” cilindrică pentru efecte spectaculoase

Iluminat-Ieftin.ro oferă și varianta Neonflex cilindric (de exemplu modelul 24V D13 rola 10m 9W cu SMD 2835). Aceasta combină flexibilitatea benzii LED cu aspectul unui tub neon gros de 13 mm diametru.

Deși nu este strict „COB”, varianta Neonflex beneficiază de aceeași filozofie Any Cut (tăiere precisă) și oferă un efect difuz, moale, perfect pentru contururi exterioare protejate sau decoruri interioare creative. Puterea este de 9W/metru, tensiune 24V, iar flexibilitatea permite curbe strânse. Este alegerea ideală când vrei un look „tub de neon” clasic, dar cu consum redus și durată de viață de 50.000 ore.

SMD vs COB vs Neonflex – Care alegi?

Criteriu SMD 2835 5mm 24V COB 12V 578 LED/m Neonflex 24V D13 Lățime 5 mm (ultra-subțire) 8 mm 13 mm (cilindric) Tăiere din LED în LED (~3 mm) ANY CUT (oricând) Any Cut precis Efect lumină Punctiform Continuu, fără puncte Difuz, neon-like Tensiune 24V 12V 24V Putere/metru 9W 10W 9W Dimmabil Da (cu dimmer 24V) Da Da Preț aprox./metru 12 lei 39 lei 23 lei Utilizare ideală Spații înguste Design premium uniform Efect decorativ neon

SMD este alegerea bugetară și practică pentru montaje ascunse. COB este varianta premium pentru lumină de calitate fotografică. Neonflex completează portofoliul când vrei impact vizual puternic.

Toate variantele ANYCUT oferă:

· Durată de viață ~50.000 ore.

· Fără mercur sau plumb.

· Consum redus (economii majore la factura de energie).

· Montaj simplu cu adeziv 3M + profile opționale.

Cum se montează și sfaturi practice

Montajul este extrem de simplu:

1. Măsoară exact lungimea necesară.

2. Taie la punctul dorit (fără teamă de resturi).

3. Curăță suprafața și lipește (adezivul 3M este foarte puternic).

4. Conectează la sursa de alimentare corespunzătoare (12V sau 24V, minim 20% putere rezervă).

5. Pentru efect difuz, folosește profile aluminiu cu capac opal.

Recomandări:

· Folosește surse de alimentare de calitate (de preferat cu protecție la suprasarcină).

· Pentru lungimi peste 10-15 m, alimentează din ambele capete.

· La COB și Neonflex, dimmerul transformă iluminatul într-o experiență cinematică.

De ce să alegi benzile ANYCUT de la Iluminat-Ieftin.ro ?

· Prețuri imbatabile – unele dintre cele mai mici din România.

· Stoc imediat și livrare rapidă.

· Garanție 2 ani + suport tehnic.

· Peste 400 de benzi LED pe site, inclusiv kituri complete (sursă + controller + bandă).

· Calitate verificată – date furnizate direct de producători.

Indiferent dacă ești un DIY-er pasionat, un designer de interior sau un antreprenor care amenajează un spațiu comercial, benzile LED ANYCUT (SMD, COB sau Neonflex) oferă libertate creativă maximă la costuri minime.

