Cadastru gratuit. După măsurători, verifică rezultatele afișate la primărie!

2 minute de citit Publicat la 10:00 21 Iul 2026 Modificat la 10:00 21 Iul 2026

Verifică documentele tehnice ale cadastrului și asigură-te că datele proprietății tale sunt corecte. Sursă foto: ANCPI

Proprietatea ta poate fi înregistrată gratuit de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin programele derulate. În acest scop, ANCPI a accesat și fonduri europene. Până în prezent, peste 10 milioane de imobile au fost înregistrate de ANCPI, fără costuri pentru cetățeni.

Poți afla informații despre începerea lucrărilor întrebând la primăria din localitate sau consultând site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html. Cel mai important este să participi la măsurători și să verifici rezultatele acestora în perioada de afișare, când poți depune contestații, dacă este cazul.

Primăria informează cetățenii cu privire la demararea lucrărilor de înregistrare sistematică și subliniază importanța pregătirii documentelor necesare, precum și a participării la activitățile de măsurare desfășurate în teren.

Măsurătorile cadastrale reprezintă doar una dintre etapele procesului de înregistrare sistematică. După finalizarea acestora, proprietarii și deținătorii de imobile au posibilitatea de a verifica informațiile înregistrate cu privire la proprietățile lor, înainte ca datele să fie incluse în evidențele finale de cadastru și carte funciară.

Aceste documente reflectă rezultatele lucrărilor efectuate în teren și conțin informații esențiale despre imobile, precum amplasamentul, suprafața, limitele proprietății, categoria de folosință și datele referitoare la proprietari sau deținători.

Unde sunt afișate documentele tehnice ale cadastrului?

Documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate la sediul primăriei din localitatea în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică sau într-un alt loc anunțat public.

De asemenea, acestea pot fi consultate și pe site-ul ANCPI, astfel încât proprietarii/deținătorii să poată verifica mai ușor informațiile referitoare la imobilele lor.

Afișarea documentelor este anunțată la nivel local, iar cetățenii trebuie să urmărească informațiile comunicate de primărie și de firma care realizează lucrările de cadastru.

Cât timp pot fi verificate documentele?

Documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru o perioadă de 60 de zile. În acest interval, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice cu atenție datele înscrise și să se asigure că acestea corespund situației reale din teren și documentelor pe care le dețin.

Este important să fie verificate informații precum titularul dreptului de proprietate, amplasamentul imobilului, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință.

Ce poți face dacă identifici erori?

Dacă, în perioada de afișare, sunt identificate erori sau neconcordanțe, proprietarii/deținătorii pot depune cerere de rectificare, conform procedurilor prevăzute de lege.

Această etapă permite corectarea informațiilor înainte ca datele să fie integrate în evidențele finale de cadastru și carte funciară. De aceea, verificarea documentelor tehnice este esențială pentru realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

De ce este importantă această etapă?

Afișarea documentelor tehnice le oferă cetățenilor posibilitatea de a vedea rezultatele lucrărilor de măsurare și de identificare a imobilelor. Prin verificarea acestor informații, proprietarii/deținătorii contribuie la corectitudinea datelor înscrise în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Informarea din timp, participarea la măsurători și verificarea documentelor tehnice ajută la evitarea unor situații neclare și la clarificarea situației juridice a imobilelor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).