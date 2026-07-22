Cadastru gratuit. Erorile din documentele tehnice ale cadastrului pot fi corectate și după perioada de afișare

Verifică datele proprietății tale și solicită corectarea eventualelor erori cadastrale. Sursă foto: ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) derulează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, gratuit pentru cetățeni. Proprietarii și deținătorii nu suportă costuri pentru măsurarea terenurilor și clădirilor, identificarea imobilelor, întocmirea documentațiilor cadastrale și deschiderea cărților funciare.

Înregistrarea imobilelor este un proces care aduce numeroase avantaje atât cetățenilor, cât și autorităților locale, facilitând gestionarea proprietăților, accesarea fondurilor europene, realizarea investițiilor și dezvoltarea comunităților. Totodată, înregistrarea gratuită a imobilelor reduce riscul apariției litigiilor generate de limitele de proprietate sau de neconcordanțele existente în evidențele funciare.

Pentru succesul acestui proces, implicarea proprietarilor este esențială, aceștia fiind invitați să pună la dispoziția specialiștilor documentele necesare și să verifice informațiile înscrise în documentele tehnice ale cadastrului în perioada de afișare publică. Astfel, se asigură corectitudinea datelor care vor fi înscrise definitiv în evidențele de cadastru și carte funciară.

Documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei din localitatea în care se desfășoară lucrările sau într-un alt loc anunțat public. De asemenea, acestea pot fi consultate și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Ce trebuie verificat în perioada de afișare?

În perioada de afișare publică, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice cu atenție informațiile referitoare la imobilele lor. Printre datele care trebuie urmărite se numără titularul dreptului de proprietate, amplasamentul imobilului, suprafața, limitele proprietății și categoria de folosință. Această verificare este importantă pentru ca eventualele neconcordanțe să fie semnalate la timp, înainte de finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.

Ce faci dacă identifici o eroare?

Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe în documentele tehnice ale cadastrului, proprietarii/deținătorii pot depune cerere de rectificare în perioada de afișare publică, conform procedurilor prevăzute de lege.

Cererea trebuie să vizeze informațiile considerate incorecte și, după caz, să fie însoțită de documente care pot susține solicitarea. Prin această procedură pot fi corectate datele înscrise în documentele tehnice, astfel încât situația imobilului să fie reflectată cât mai corect.

Erorile pot fi corectate și după perioada de afișare?

Pot exista situații în care anumite erori sau neconcordanțe sunt identificate după perioada de afișare, după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică și după deschiderea noilor cărți funciare. În aceste situații, erorile pot fi corectate și după perioada de afișare.

Potrivit Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, înscrierile din cărțile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică pot fi modificate din oficiu sau la cerere, fără plata unui tarif, în condițiile prevăzute de lege.

În aceste situații, proprietarii pot solicita corectarea unor erori prin depunerea unei cereri la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul.

De ce este important să verifici documentele?

Verificarea documentelor tehnice este una dintre cele mai importante etape pentru proprietari/deținători. Prin consultarea informațiilor afișate, aceștia pot contribui la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate.

Chiar dacă legea permite corectarea unor erori și ulterior, este recomandat ca proprietarii/deținătorii să verifice documentele în perioada de afișare publică și să semnaleze din timp eventualele neconcordanțe. Astfel, datele pot fi clarificate înainte de finalizarea procesului.

Pașii pe care trebuie să îi urmezi

Pentru a te asigura că informațiile despre imobilul tău sunt corecte, urmărește anunțurile privind afișarea documentelor tehnice, consultă datele publicate la primărie sau pe site-ul ANCPI și verifică informațiile referitoare la proprietate.

Dacă identifici erori, solicită corectarea acestora potrivit procedurilor legale. După finalizarea lucrărilor, dacă observi neconcordanțe în cartea funciară deschisă în urma înregistrării sistematice, te poți adresa oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).