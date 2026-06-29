Cadastrul sistematic, garanția proprietății. Diferențele dintre cadastrul sporadic și sistematic

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI. Foto: ANCPI

Înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se poate realiza prin două modalități: cadastrul sporadic și cadastrul sistematic. Deși ambele au ca rezultat înscriererea proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară, cele două proceduri sunt diferite în ceea ce privește modul de inițiere, costurile și aria de aplicare. Cunoașterea diferențelor este importantă întrucât cetățenii trebuie să știe că pot beneficia gratuit de înregistrarea sistematică a proprietăților și de eliberarea cărților funciare fără costuri și fără proceduri complicate.

Ce este cadastrul sporadic?

Cadastrul sporadic este procedura prin care un proprietar solicită individual realizarea unei documentații cadastrale pentru un imobil.

În această situație, este nevoie de o persoană autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) să execute lucrări de cadastru, iar costurile sunt suportate de solicitant. Lucrările vizează, de regulă, un singur imobil și sunt realizate la inițiativa celui care solicită înregistrarea sau actualizarea datelor referitoare la proprietate.

Ce este cadastrul sistematic?

Cadastrul sistematic este procesul de înregistrare a proprietăților care se desfășoară la nivelul unei localități sau al unui sector cadastral, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), derulat de ANCPI.

Spre deosebire de cadastrul sporadic, cadastrul sistematic se realizează din oficiu, la inițiativa autorității contractante (ANCPI, primărie, administratorul domeniului public sau privat al statului), în condițiile legii.

Un alt aspect important este faptul că lucrările de înregistrare sistematică sunt gratuite pentru cetățeni și instituții.

De asemenea, în cadrul procesului de înregistrare sistematică dezbaterea succesiunilor este gratuită, cu excepţia certificatelor de moştenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de doi ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie.

Principalele diferențe dintre cele două proceduri

Diferența esențială dintre cadastrul sporadic și cadastrul sistematic este modul de inițiere a lucrărilor.

În cazul cadastrului sporadic:

• demersul este individual;

• lucrările sunt solicitate de proprietar;

• costurile sunt suportate de solicitant;

• documentația este realizată pentru un anumit imobil.

În cazul cadastrului sistematic:

• lucrările sunt organizate la nivelul unei localități sau al unui sector cadastral;

• proprietarii nu depun cereri pentru a solicita începerea lucrărilor;

• înregistrarea se realizează în masă, pentru toate imobilele din zona respectivă;

• lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și instituții.

Beneficiile cadastrului sistematic

Prin cadastrul sistematic se realizează o evidență completă și actualizată a proprietăților. Proprietarii beneficiază de înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, iar informațiile referitoare la proprietăți sunt colectate și verificate în cadrul unui proces care implică atât autoritățile și instituțiile publice, cât și deținătorii imobilelor.

Înregistrarea sistematică contribuie la crearea unei evidențe unitare a proprietăților și la clarificarea situației juridice a acestora, oferind proprietarilor și autorităților o bază de informații actualizată și ușor de utilizat.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html .

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).