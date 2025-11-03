Când este Black Friday la Notino în 2025? Pregătește-te pentru cele mai mari discounturi

Banner Black Friday Notino. foto: notino.ro

Ți-ai pregătit wishlistul și abia aștepți să pornească nebunia Black Friday la Notino în 2025? E absolut firesc, mai ales când știi că urmează să ai parte de cele mai bune prețuri ale anului la parfumuri, cosmetice, skincare, makeup sau gadgeturi de beauty. În acest an, promoțiile speciale încep pe 3 noiembrie, iar ziua cea mare de Black Friday va fi pe 28.

Știi probabil deja că la Notino nu e vorba doar de reduceri haotice puse la grămadă. Platforma a făcut din shopping-ul de Black Friday un adevărat ritual pentru zeci de milioane de amatori de beauty din Europa. Anul trecut, au reușit să livreze aproape 300.000 de colete într-o singură zi. Așa că, este perfect normal să te întrebi dacă să-ți iei parfumul favorit în variantă mare, să investești într-un device nou de styling sau, de ce nu, să alegi un mystery box pentru cineva drag.

Ești gata să vezi ce te așteaptă la cea mai mare campanie de reduceri din an? Săptămâna aceasta, ai 20% reducere la parfumuri și odorizante de cameră de peste 50 RON, folosind codul „fragrance”, respectiv 23% reducere în aplicație, cu codul „app”. Aici găsești toate ofertele de Black Friday Notino . Nu uita însă că, cele mai bune deal-uri dispar primele, așa că e mai safe să te pregătești din timp.

Vestea bună este că nu trebuie să te limitezi doar la parfumuri de damă sau de bărbați, și nici la aceleași două-trei branduri pe care le cunoști deja. Pe Notino găsești peste 82.000 de produse, iar pe perioada Black Friday ai toate șansele să descoperi colecții fresh, lansări de sezon, seturi cadou și tot felul de ediții limitate, care dispar rapid din stoc.

Dacă nu ești genul care să stea la coadă în magazine fizice, poți comanda liniștit de acasă, cu livrare rapidă (chiar și în aceeași zi pentru multe produse). Transportul gratuit e valabil pentru o mulțime de articole și, dacă tot vrei să profiți la maxim, nu strică să cauți produsele marcate cu acest avantaj. Ai ratat ceva? Nicio problemă: Notino îți oferă 90 de zile pentru retur, fără stres și fără explicații inutile.

Hint: folosind aplicația Notino, care dispune de alerte personalizate, vei ști printre primii când apar noile oferte!

În perioada Black Friday la Notino, nu există reguli stricte: fiecare zi din noiembrie poate veni cu o surpriză sau un val de discounturi noi. Totul se întâmplă într-un ritm alert, cu stocuri care se epuizează rapid, și cu acea presiune dulce că orice decizie ai amâna prea mult, s-ar putea să te coste.

Poate ești tentată să experimentezi, să-ți schimbi rutina sau să treci la un fond de ten nou? Nu e niciodată prea devreme să-ți pregătești wishlistul de Black Friday. Și dacă vrei să vezi câte opțiuni există, fă-ți un tur printre cele mai apreciate produse de makeup de pe Notino.ro , pentru că s-ar putea să descoperi ceva ce nici măcar nu știai că-ți trebuie: parfumuri orientale, creme de față, serumuri, ustensile de hairstyling, seturi cadou cu tot ce vrei pentru răsfăț, și tot felul de mici gadgeturi beauty care-ți pot transforma rutina zilnică.

Mai ai un as în mânecă: pe lângă promoțiile de Black Friday, la Notino găsești prețuri egale în online și în magazine, iar dacă vrei să te convingi, poți merge oricând și într-unul dintre magazinele fizice Notino, pentru a încerca testere sau pentru a obține sfaturi personalizate de la consultanți