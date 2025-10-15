Când începe Black Friday 2025 în România și ce surprize planifică comercianții  

3 minute de citit Publicat la 09:46 15 Oct 2025 Modificat la 09:46 15 Oct 2025

Black Friday 2025 se anunță ca un maraton al reducerilor, care va începe mult mai devreme decât data tradițională din Statele Unite. Pentru a satisface setea de shopping a românilor, comercianții vor da startul campaniilor încă din prima săptămână a lunii noiembrie, cu oferte ce acoperă aproape orice domeniu de consum.

Pentru ediția din 2025, primele campanii de reduceri în România sunt programate să înceapă pe 7 noiembrie. Acest moment marchează startul unei perioade prelungite de shopping, care se va intensifica pe 28 noiembrie (data oficială a Black Friday în Statele Unite) și se va prelungi până în ultima zi a lunii.

Această extindere a perioadei de reduceri reflectă o tendință globală, unde evenimentul a evoluat de la o singură zi aglomerată la un sezon întreg de cumpărături, diluând presiunea asupra cumpărătorilor și permițând o experiență de shopping mai relaxată.

Tactici și trucuri folosite de comercianți

Anul 2025 vine cu o abordare mai rafinată din partea retailerilor. Pe fondul creșterii competiției și al așteptărilor tot mai mari din partea consumatorilor, comercianții mizează pe campanii mai lungi, mai segmentate și mai personalizate. Scopul: să mențină interesul clienților timp de câteva săptămâni și să evite blocajele logistice.

Printre strategiile și tendințele dominante se numără:

· Etajarea reducerilor: în loc de o singură zi masivă, vor exista trepte de discount, de exemplu 10% în prima fază, după care 20%, iar apoi 30%.

· Flash sales / oferte limitate: produse surpriză, disponibile doar pentru un număr de ore sau zile, cu stocuri mici și prețuri imbatabile.

· Bundle-uri (pachete + cadouri): combină produse complementare și le vând împreună la un preț mai atractiv.

· Abonamente sau acces prioritar pentru clienții fideli: cei care sunt înscriși în newslettere sau în programe de loialitate pot primi ofertele înainte ca acestea să fie publicate pe site.

Cele mai populare categorii de produse în perioada reducerilor masive includ electronice și electrocasnice, jucării, cosmetice, articole vestimentare, cărți, mobilier și articole pentru decorarea casei.

Sfaturi pentru shopping inteligent de Black Friday

Specialiștii recomandă cumpărătorilor să adopte o atitudine prudentă pentru a evita surprizele neplăcute:

1. Verificați evoluția prețurilor: Înainte de a achiziționa un produs, este bine să vă asigurați că prețul redus este cu adevărat avantajos.

2. Citiți cu atenție termenii și condițiile: Asigurați-vă că site-ul magazinului are o secțiune clară de termeni și condiții, cu date de contact verificabile.

3. Alegeți metode de plată sigure: Cumpărăturile online ar trebui efectuate doar pe site-uri securizate, marcate cu https și simbolul lacătului închis în bara de adresă.

4. Cunoașteți-vă drepturile: Beneficiați de o garanție legală de conformitate de minimum 2 ani pentru electronicele și electrocasnicele noi. În cazul cumpărăturilor online, aveți la dispoziție o perioadă de 14 zile pentru a vă răzgândi și a returna produsul, fără a fi necesară invocarea unui motiv.

Notino propune un Black Friday parfumat, între 10 și 30 noiembrie

Unul dintre retailerii care așteaptă cu oferte speciale este Notino. Campania lor de Black Friday din 2025 este programată să se desfășoare între 10 și 30 noiembrie.

Retailerul, lider european de cosmetice și parfumuri fondat în 2004 în Cehia, operează astăzi în circa 28 de țări și oferă peste 82.000 de produse unice de la 1.500 de branduri. Pentru a se diferența în această piață competitivă, Notino a lansat o serie de avantaje pentru clienți:

· Stocuri extinse și livrare rapidă: Peste o mie de angajați asigură că marea majoritate a produselor sunt disponibile în stoc și că comenzile sunt expediate în aceeași zi.

· Prețuri consistente: Garantează aceleași prețuri excelente atât în e-shop, cât și în magazinele fizice sau prin aplicație.

· Experiență în magazin: Personal bine pregătit oferă sfaturi pertinente, iar clienții pot beneficia de tehnologii moderne, cum ar fi aparatele care recomandă nuanța optimă de fond de ten sau oferă un diagnostic complex al tenului.

· Transport gratuit: Pentru comenzi cu valoare peste 270 de lei la ridicare în magazin, sau cu taxe accesibile pentru livrare acasă.

· Retururi relaxate: Limita de returnare a produselor este de 90 de zile.

· Servicii de personalizare: Printre cele mai apreciate servicii se numără gravarea cu laser a unui mesaj personal pe sticla de parfum, oferind posibilitatea de a crea un cadou cu adevărat unic.