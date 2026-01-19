Când trebuie înlocuită salteaua pentru pat

O saltea are o durată de viață de aproximativ 7–10 ani. FOTO: prestigehome.ro

Salteaua face parte din categoria lucrurilor pe care ajungem să le folosim mult timp fără să le mai punem sub semnul întrebării. Dormim pe ea ani la rând, ne adaptăm micilor neplăceri și ajungem să credem că disconfortul este „normal”. De multe ori, schimbarea saltelei apare abia atunci când problema devine evidentă, cu dureri de spate, somn fragmentat sau senzația că nu te mai odihnești deloc.

Dacă te trezești mai obosit decât te-ai culcat sau simți că patul nu te mai susține așa cum ar trebui, citește mai departe ca să recunoști momentul potrivit pentru schimbarea saltelei.

Cât timp ar trebui folosită o saltea

În medie, o saltea are o durată de viață de aproximativ 7–10 ani, în funcție de tip, materiale și intensitatea utilizării. Saltelele cu arcuri clasice tind să se uzeze mai repede, pe când cele cu arcuri individuale sau cele hibrid pot oferi o susținere constantă pe o perioadă mai lungă.

Această estimare nu este o regulă fixă. Unele saltele își pierd proprietățile mai devreme, mai ales dacă sunt folosite zilnic de două persoane sau dacă nu beneficiază de o bază potrivită. Altele pot rezista mai mult, însă semnele de uzură trebuie urmărite atent.

Te trezești cu dureri

Unul dintre cele mai evidente semne apare dimineața. Dacă te ridici din pat cu dureri de spate, umeri sau șolduri, iar acestea se atenuează pe parcursul zilei, salteaua ar putea fi cauza. O saltea uzată nu mai susține corect coloana vertebrală și creează puncte de presiune.

Pe termen lung, acest tip de disconfort influențează postura și calitatea somnului. Corpul încearcă să compenseze lipsa de susținere, iar somnul devine mai fragmentat, chiar dacă nu îți dai seama imediat.

Deformări

O saltea care începe să se lase, să formeze gropi sau zone mai moi transmite că este uzată și trebuie schimbată. Aceste deformări apar frecvent în zonele cele mai solicitate și indică faptul că structura internă și-a pierdut elasticitatea. Chiar dacă salteaua pare încă utilizabilă, aceste modificări afectează poziția corpului în timpul somnului. Saltelele cu arcuri individuale pot masca o perioadă aceste probleme, însă și ele ajung, în timp, la limită.

Somn agitat

Dacă te răsucești des noaptea sau te trezești fără motiv, salteaua poate fi responsabilă deoarece suportul inegal obligă corpul să caute constant o poziție confortabilă. Chiar și mișcările minore se traduc prin întreruperi ale somnului profund. În cazul cuplurilor, o saltea uzată amplifică mișcările partenerului, ceea ce duce la un somn mai puțin odihnitor pentru ambele persoane.

Creșterea sensibilității la alergii

În timp, salteaua acumulează praf, acarieni și alergeni, chiar și atunci când este protejată cu husă. Dacă strănuți frecvent, te confrunți cu iritații sau congestie nazală mai accentuată dimineața, salteaua ar putea contribui la aceste simptome. O saltea veche devine un mediu propice pentru acumularea acestor particule, iar schimbarea ei poate aduce o îmbunătățire vizibilă a calității aerului din dormitor.

De ce este mai bine să înlocuiești salteaua la timp

O saltea nouă oferă susținere corectă, confort și un somn mai profund. Schimbarea realizată la momentul potrivit ajută la prevenirea durerilor, la îmbunătățirea calității somnului și la creșterea nivelului de energie zilnică.

Investiția într-o saltea potrivită se reflectă direct în starea de bine și în calitatea vieții.