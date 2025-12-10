Carieră în resurse umane: referent, analist și specialist în recrutare – trei certificări importante

3 minute de citit Publicat la 11:18 10 Dec 2025 Modificat la 11:18 10 Dec 2025

Eurodeal oferă trei direcții profesionale fundamentale în domeniul resurselor umane. foto: cursuridecalificare.ro

Resursele umane reprezintă unul dintre domeniile care s-au dezvoltat cel mai mult în ultimii ani. Companiile au nevoie de personal bine pregătit, care să poată gestiona atât documentele obligatorii cât și procesele interne legate de angajare, evaluare, recrutare și organizare a activității. Pentru a lucra profesionist în acest domeniu, este necesară o pregătire solidă, bazată pe legislație, practică și instrumente moderne specifice activității de HR.

Eurodeal, organizație cu peste două decenii de experiență în formarea adulților și cu mii de absolvenți, oferă trei direcții profesionale fundamentale în domeniul resurselor umane:

• Referent Resurse Umane (pentru persoane cu studii liceale)

• Analist Resurse Umane (pentru persoane cu studii superioare)

• Specialist în Recrutare (pentru persoane cu studii superioare)

Toate aceste programe sunt structurate online, cu examen online, pentru a permite participarea din orice localitate și pentru a facilita accesul celor care au un program încărcat.

Un aspect esențial al cursurilor Eurodeal este faptul că ele sunt susținute de Panait Mihai Cristian, specialist în resurse umane cu peste 20 de ani de experiență în domeniu, formator, fondator Eurodeal și profesionist recunoscut pentru competențele sale în aplicarea Codului Muncii.Sub îndrumarea lui, participanții studiază inclusiv ReGes online, un element necesar pentru activitatea practică de resurse umane.

1. Curs Referent Resurse Umane – pentru persoane cu studii liceale

Referentul Resurse Umane este rolul de bază în departamentele de personal și reprezintă fundamentul activității administrative. Acest curs se adresează persoanelor cu studii liceale și oferă competențe esențiale pentru cei care doresc să lucreze în HR.

Ce învață participanții:

• întocmirea documentelor de angajare și încetare

• gestionarea actelor adiționale, deciziilor și pontajelor

• organizarea dosarelor de personal

• utilizarea registrului de evidență a salariaților (ReGes online)

• aplicarea corectă a prevederilor din Codul Muncii

• comunicarea eficientă cu angajații și instituțiile

Cursul reprezintă o treaptă accesibilă pentru cei care vor să înceapă o carieră în domeniul resurselor umane.

Examenul final este susținut online, conform procedurii oficiale.

2. Curs Analist Resurse Umane – pentru persoane cu studii superioare

Analistul Resurse Umane are un rol mai complex, axat pe analiză, procesare și structurare a activităților de personal. Cursul online este destinat persoanelor cu studii superioare și oferă o pregătire potrivită pentru poziții care presupun responsabilitate și înțelegere aprofundată a politicilor HR.

Ce învață participanții:

• analiza structurii și necesarului de personal

• interpretarea legislației muncii în situații specifice

• evaluarea datelor legate de angajați și întocmirea rapoartelor

• participarea la procese de evaluare și planificare a resurselor

• utilizarea ReGes online la un nivel mai avansat

• colaborarea eficientă cu managerii și conducerea

Sub coordonarea lui Panait Mihai Cristian, cursanții înțeleg atât partea teoretică, cât și aplicarea practică a legislației, lucru esențial pentru această meserie.

Examenul și cursul se desfășoară online.

3. Curs Specialist în Recrutare – pentru persoane cu studii superioare

Recrutarea este o activitate dinamică, în continuă evoluție, și necesită abilități clare de identificare, selecție și evaluare a candidaților. Cursul este adresat persoanelor cu studii superioare și oferă pregătire atât teoretică, cât și practică.

Ce învață participanții:

• stabilirea necesarului de personal pentru diferite posturi

• redactarea și structurarea anunțurilor de angajare

• utilizarea platformelor moderne de căutare a candidaților

• tehnici de selecție și intervievare

• analiza profilului candidatului

• aplicarea legislației muncii în procesul de recrutare

• gestionarea comunicării dintre candidați și angajatori

Sub îndrumarea formatorului Panait Mihai Cristian, participanții înțeleg clar procedurile, legislația aplică, dar și elementele practice ale procesului de selecție.

De ce să alegi Eurodeal pentru certificări autorizate în resurse umane

• cursurile sunt susținute de un specialist cu experiență reală în HR și legislația muncii

• se studiază inclusiv ReGes online, instrument obligatoriu în activitatea curentă

• examenele se desfășoară online, în condiții clare și transparente

• programele oferă competențe aplicabile imediat în piața muncii

• organizația are peste 20 de ani de experiență și mii de absolvenți

Eurodeal oferă un cadru profesional, stabil și structurat, în care teoria și practica sunt explicate într-o manieră clară, adaptată realităților de astăzi.

Calificările de Referent Resurse Umane, Analist Resurse Umane și Specialist în Recrutare oferă oportunități reale pentru cei care doresc să lucreze într-un domeniu stabil, bine structurat și necesar tuturor organizațiilor.

Toate cursurile sunt autorizate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației, iar certificările sunt recunoscute oficial la nivel național.

Sursa imagine: cursuridecalificare.ro