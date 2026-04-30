Carmistin, noul lider pe piața producției de carne și carne de pui, se bazează pe un model integrat, „de la bob la furculiță”

Publicat la 19:46 30 Apr 2026

Ascensiunea Carmistin nu este rezultatul unei creșteri accelerate pe termen scurt, ci al unei strategii consistente. foto: carmistin.ro

După două decenii de dezvoltare susținută și investiții direcționate strategic, grupul Carmistin, a ajuns în poziția de lider pe piața producției de carne din România, într-un sector în care competiția este dominată de eficiență operațională și capacitatea de adaptare.

Evoluția companiei reflectă o construcție atentă, etapizată, bazată pe controlul resurselor și pe integrarea completă a proceselor, într-un model care a demonstrat reziliență chiar și în perioade economice dificile.

Ascensiunea Carmistin nu este rezultatul unei creșteri accelerate pe termen scurt, ci al unei strategii consistente, construită în jurul dezvoltării interne și al consolidării fiecărei verigi din lanțul de producție.

Într-un mediu în care volatilitatea pieței poate afecta rapid echilibrul financiar al companiilor, acest tip de abordare oferă stabilitate și predictibilitate.

Această evoluție este susținută de atingerea unui nivel record al producției de carne de pui, de aproximativ 120.000 de tone, precum și de depășirea pragului de 2 miliarde de lei cifră de afaceri în 2025.

Controlul lanțului de producție, cheia performanței

Modelul operațional al Carmistin este construit pe integrarea completă a activităților, de la producția agricolă până la produsul finit. Compania operează propriile culturi agricole, ferme de reproducție și creștere a animalelor, unități de procesare și distribuție, reușind astfel să gestioneze integral fluxul de producție.

Această structură permite nu doar optimizarea costurilor, ci și o mai bună coordonare a activităților, reducând riscurile asociate dependenței de furnizori externi. În același timp, controlul direct asupra întregului proces contribuie la menținerea unor standarde ridicate de calitate și siguranță alimentară.

Integrarea „de la bob la furculiță” devine, astfel, nu doar un concept, ci un instrument concret de creștere și diferențiere în piață.

Ritm accelerat de creștere într-un sector competitiv

Performanța financiară a companiei confirmă eficiența acestui model. După ce a depășit pragul de 1 miliard de lei în 2022, Carmistin a continuat să își consolideze poziția, ajungând la aproximativ 1,56 miliarde lei în 2023, an în care a devenit liderul pieței de carne din România.

Evoluția a continuat într-un ritm susținut: 1,84 miliarde lei în 2024 și 2,13 miliarde lei în 2025, o creștere care reflectă atât extinderea operațiunilor, cât și eficiența deciziilor strategice.

Această dinamică evidențiază capacitatea companiei de a valorifica investițiile realizate și de a transforma avantajele operaționale în rezultate financiare concrete, într-un sector caracterizat de marje sensibile și concurență ridicată.

Trendul de creștere s-a menținut și în 2026, când primul trimestru a adus cel mai ridicat volum operațional înregistrat până acum, cu un avans de peste 27% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Investițiile care au schimbat dimensiunea businessului

Un punct de inflexiune în dezvoltarea Carmistin îl reprezintă investiția realizată în unitatea de producție de carne de pasăre de la Frâncești, județul Vâlcea. Această facilitate, una dintre cele mai complexe din regiune și din Sud-Estul Europei, a redefinit capacitatea operațională a companiei și a ridicat standardele de eficiență și tehnologie în industrie.

Investiția, în valoare de aproximativ 80 de milioane de euro, a vizat dezvoltarea unei unități moderne, complet automatizate, construită pentru a integra cele mai noi tehnologii din domeniu. Proiectul a fost conceput pentru a asigura un flux operațional optimizat, cu accent pe eficiență, siguranță alimentară și sustenabilitate.

Noua facilitate integrează procese avansate de producție și control al calității, permițând o gestionare eficientă a volumelor și o standardizare ridicată a produselor. În același timp, investiția contribuie la reducerea impactului asupra mediului, prin utilizarea unor soluții tehnologice moderne și optimizarea consumului de resurse.

Investiția a permis creșterea semnificativă a volumelor de producție și optimizarea proceselor, contribuind direct la consolidarea poziției de lider pe segmentul avicol. În prezent, volumul anual de producție a ajuns la aproximativ 120.000 de tone de carne de pui, cu perspective de extindere către 150.000 de tone în 2026.

Prin astfel de proiecte, Carmistin își consolidează poziția nu doar cantitativ, ci și din perspectiva performanței tehnologice, aliniindu-se standardelor europene și consolidându-și rolul în industria agroalimentară regională.

Acces la capital pentru accelerarea dezvoltării

Pentru susținerea acestui model de creștere, Carmistin a atras o finanțare sindicalizată de aproximativ 500 de milioane de euro, una dintre cele mai importante din sectorul agroalimentar românesc.

Această finanțare oferă resursele necesare pentru implementarea planurilor de extindere, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea unor noi direcții de business. În același timp, reflectă încrederea instituțiilor financiare în stabilitatea și potențialul companiei.

Accesul la capital devine, astfel, un factor esențial în menținerea ritmului de creștere și în consolidarea poziției pe piață.

De la consolidare locală la ambiții europene

După 25 de ani de dezvoltare, Carmistin se poziționează nu doar ca lider local, ci ca un jucător cu potențial de extindere la nivel european. Modelul integrat, investițiile strategice și disciplina operațională creează premisele pentru această evoluție.

Compania își propune să continue procesul de dezvoltare prin extinderea portofoliului, consolidarea prezenței pe piețele externe și menținerea standardelor ridicate de calitate.

Într-un sector aflat într-o continuă transformare, Carmistin demonstrează că performanța pe termen lung este rezultatul unei strategii bine calibrate, susținute de investiții constante și de capacitatea de a construi durabil.

Deschidere către piețele internaționale

După consolidarea poziției la nivel național, Carmistin își extinde direcțiile de dezvoltare către piețele externe, urmărind creșterea vizibilității și diversificarea canalelor de distribuție. Strategia de internaționalizare devine un pas firesc în evoluția companiei, în contextul în care capacitatea de producție și standardele implementate permit accesul pe piețe competitive.

Un moment relevant în această direcție este participarea, în 2026, la Gulfood Dubai, unul dintre cele mai importante târguri alimentare la nivel global. Prezența Carmistin la acest eveniment marchează prima expunere directă a companiei într-un astfel de cadru internațional de amploare, unde sunt reuniți producători, distribuitori și parteneri din întreaga lume.

Participarea la Gulfood reflectă intenția clară a companiei de a-și consolida poziția nu doar pe plan local, ci și la nivel internațional, prin dezvoltarea de parteneriate și extinderea rețelelor comerciale.

Exporturile au ajuns să reprezinte aproximativ o treime din totalul vânzărilor, confirmând direcția de dezvoltare internațională a companiei. Produsele Carmistin sunt prezente în peste 40 de țări, cu o extindere accelerată în piețe din afara Uniunii Europene, în special din Asia și Africa.

Această orientare strategică contribuie la consolidarea poziției Carmistin într-un context globalizat și creează premisele pentru extinderea viitoare în afara pieței europene.