Laser dioda, IPL sau Alexandrite: care metodă de epilare definitivă ţi se potriveşte

Daca ai inceput sa te documentezi despre epilarea definitiva, ai dat cu siguranta peste cel putin trei termeni care par sa insemne acelasi lucru, dar nu sunt identici: laser dioda, IPL si Alexandrite. Fiecare laser functioneaza pe un principiu similar, insa difera prin specificul energiei emise si profilul de pacient caruia i se potriveste cel mai bine. Intelegerea acestor diferente te ajuta sa stii ce sa ceri si ce sa astepti inainte de prima sedinta.

Principiul comun: cum elimina lumina firul de par

Indiferent de metoda, toate trei se bazeaza pe acelasi fenomen: lumina este absorbita de melanina, pigmentul care da culoarea firului de par. Aceasta absorbtie genereaza caldura la nivelul foliculului, care dezactiveaza sau distruge celulele responsabile de cresterea firului. Foliculul tratat nu mai produce fire noi, sau produce fire din ce in ce mai fine si mai deschise, pana cand zona devine neteda.

Diferenta sta in tipul de lumina folosita, in adancimea la care ajunge energia si in cat de precis este directionata spre folicul. Iar aceste detalii fac o diferenta reala in rezulate, mai ales in functie de tipul de ten si culoarea parului.

Laser dioda (808 nm): standardul actual in epilarea definitiva

Laserul dioda este, in prezent, cea mai utilizata si mai bine documentata tehnologie pentru epilarea definitiva. Lungimea de unda de 808 nm ii permite sa patrunda adanc in folicul, sa actioneze precis asupra melaninei din radacina firului si sa transfere energia eficient, fara sa afecteze tesuturile din jur.

Functioneaza bine pe o gama larga de tipuri de ten, de la deschis la mediu-inchis, si pe fire de par cu pigment suficient, adica fire brune sau negre. Este alegerea de baza in majoritatea clinicilor serioase, inclusiv la Lovely Skin, tocmai pentru ca ofera un echilibru excelent intre eficienta, siguranta si confort.

Rezultatele sunt vizibile rapid. Dupa primele 2-3 sedinte, majoritatea pacientilor observa o reducere semnificativa a densitatii firelor si o incetinire clara a ritmului de crestere. Pe parcursul unui tratament complet, reducerea poate ajunge la 80-90% din firele initiale.

IPL (lumina pulsata intensa): o alta categorie

IPL nu este, tehnic vorbind, un laser. Este o sursa de lumina pulsata care emite un spectru larg de lungimi de unda, intre 500 si 1200 nm, filtrat pentru a tinti foliculul de par. Aceasta diferenta fundamentala are implicatii practice: energia nu este concentrata intr-un singur punct, ci distribuita pe o suprafata mai mare, ceea ce o face mai putin precisa decat un laser adevarat.

IPL functioneaza rezonabil pe tenuri deschise si fire inchise la culoare, in conditii optime. Avantajul principal este costul mai scazut al echipamentului, care se reflecta de obicei si in pretul sedintei. Dezavantajul este ca rezultatele sunt mai variabile, sunt necesare mai multe sedinte pentru acelasi efect si profilul de candidat ideal este mai restrictiv.

Aparatele IPL de uz casnic, disponibile in comert sub diverse marci, se incadreaza in aceeasi categorie si au o intensitate semnificativ mai scazuta decat echipamentele profesionale din clinici. Pot aduce o reducere partiala a firelor, dar nu ofera rezultatele unui tratament profesional cu laser

Alexandrite (755 nm): viteza si precizie pe tenuri deschise

Laserul Alexandrite emite o lungime de unda mai scurta, de 755 nm, ceea ce il face mai eficient in special pe tenuri foarte deschise si fire de par fine sau mai deschise la culoare. Energia este absorbita mai rapid de melanina, ceea ce se traduce printr-o viteza mai mare de tratament pe zone intinse, cum ar fi picioarele complete sau spatele.

Este o alegere excelenta pentru persoanele cu ten deschis si par inchis, combinatie care maximizeaza contrastul si permite laserului sa tinteasca foliculul cu precizie maxima. Pe tenuri mai inchise insa, Alexandrite-ul creste riscul de reactii la nivelul pielii, tocmai din cauza lungimii de unda mai scurte care este absorbita si de melanina epidermica, nu doar de cea din folicul.

Nd:YAG (1064 nm): optiune sigura pentru tenuri inchise si bronzate

Desi nu apare intotdeauna in comparatia clasica, Nd:YAG este un laser ce rezolva o problema reala: tenul inchis, bronzat sau de tip IV-VI pe scala Fitzpatrick.

Lungimea de unda de 1064 nm patrunde mai adanc in piele, ocolind in mare parte melanina epidermica si actionand direct asupra foliculului. Asta o face singura tehnologie cu adevarat sigura pentru tenuri mediteraneene, olivastre sau mai inchise, unde celelalte lungimi de unda ar putea provoca hiperpigmentare sau arsuri superficiale.

Este folosita frecvent si la barbati, unde firele de par sunt in general mai groase si mai rezistente, necesitand o energie mai mare si o penetrare mai adanca pentru rezultate comparabile.

Cum alegi metoda potrivita pentru tine

Raspunsul sincer este ca nu trebuie sa alegi singur. Combinatia optima dintre lungimile de unda depinde de tipul tau de ten, culoarea si grosimea firelor si zona pe care vrei sa o tratezi. Un specialist calificat face aceasta evaluare la prima consultatie si stabileste parametrii in functie de profilul tau specific.

Specialistul poate selecta si combina parametrii optimi direct din aparat, in functie de tipul tau de ten, culoarea firului si zona tratata. Daca ai ten deschis, se va folosi eficienta Alexandrite sau dioda. Daca ai ten mai inchis sau te-ai bronzat recent, tratamentul va fi adaptat cu Nd:YAG.

Lovely Skin are clinici in Bucuresti, Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara, Sibiu, Oradea, Arad si Satu Mare.

In fiecare locatie, aparatura respecta toate standardele de calitate si este intotdeauna utilizata de operatori certificati. In plus, fiecare tratament incepe cu o consultatie de evaluare gratuita.

