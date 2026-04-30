Un medic român spune că un copil conceput în post „are șanse mari să moară”. Colegiul Medicilor a fost sesizat

Colegiul Medicilor din România (CMR) a fost sesizat după ce un medic, specialist în obstretrică-ginecologie, a spus că „un copil conceput în post are şanse mai mari să moară în timpul sarcinii, în pătuţ sau să aibă mari probleme de sănătate”. „Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide”, a transmis CMR, potrivit Agerpres.

„Colegiul Medicilor din România se delimitează ferm de orice informație sau afirmație care nu are la bază dovezi științifice solide și nu este susținută de studii validate de comunitatea medicală, în special de cea din specialitatea vizată”, au anunțat reprezentanții CMR într-un comunicat de presă.

Biroul executiv al CMR afirmă că va trimite sesizarea către Colegiul Medicilor Iași în acest caz, colegiu teritorial unde medicul care a făcut declarațiile este înregistrat.

„Libertatea de exprimare în spațiul public nu poate fi disociată de responsabilitatea profesională în domeniul sănătății. În medicină, fiecare mesaj transmis public de către un medic poate avea consecințe directe asupra deciziilor pacienților și asupra încrederii în sistemul de sănătate.

De aceea, orice afirmație a unui medic, membru al CMR, trebuie să fie fundamentată pe dovezi științifice solide și aliniată la ghidurile și practicile validate la nivel internațional. Colegiul Medicilor din România va susține constant aceste principii și va acționa ori de câte ori acestea sunt încălcate”, a spus Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România.

Totodată, CMR reafirmă importanța respectării principiilor medicinei bazate pe dovezi și a responsabilității profesionale în comunicarea publică a medicilor, în vederea protejării interesului pacienților și menținerii încrederii în actul medical și în profesia medicală.

Medicul ginecolog din Iaşi Cristina Buznar a fost reclamat pentru că a afirmat, într-un videoclip şters ulterior de pe reţelele sociale, că „un copil conceput în post are şanse mai mari să moară în timpul sarcinii, în pătuţ sau să aibă mari probleme de sănătate”.