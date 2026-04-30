Sorin Grindeanu îl compară pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea. Ce a spus când a văzut o fotografie din 2017

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi seara, la Antena 3 CNN, că între situația sa din 2017, când partidul i-a retras sprijinul politic, și cea a actualului premier Ilie Bolojan există „o mare diferență”, afirmând că în prezent este vorba despre un „management dezastruos” al Guvernului. El l-a comparat pe Ilie Bolojan cu Liviu Dragnea.

Sorin Grindeanu a fost întrebat despre o fotografie din 2017 în care apare alături de Victor Ponta și Augustin Jianu, în contextul în care PSD îi retrăsese atunci sprijinul politic și i-a cerut demisia din funcția de premier.

Întrebat dacă își amintește acel moment și acea fotografie, Grindeanu a răspuns scurt: „Evident. Mi-era și greu să uit.”

El a continuat spunând că:

„Eu zic că este o mare diferență. Eu mă luptam atunci cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea, prin dezvoltările ulterioare, unde a dus România și știm cu toții, nu aș vrea să dezvolt, și ceea ce se întâmplă acum. Atunci și acum, de exemplu, vorbim despre un om la fel ca Liviu Dragnea de atunci, care are 85% încredere negativă și românii spun într-un procent de 85% că duce România într-o direcție greșită, și da, dacă se potrivește cu cineva Ilie Bolojan, se potrivește cu Liviu Dragnea de atunci.

Pe mine nu m-ați auzit în aceste zile să spun despre PNL în ansamblu, să spun despre USR.

Toate lucrurile pe care noi le-am spus au fost despre managementul dezastruos ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan și care Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăvește fântânile, taie toate punțile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marți va trece moțiunea, să nu mai existe nicio șansă de construcție a unei Coaliții pro-europene”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai adăugat că există viaţă şi după ziua de marţi, atunci când se va vota moțiunea de cenzură, și că se poate guverna România și fără Ilie Bolojan.

„Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de irresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună”, a mai adăugat Sorin Grindeanu.