Cazino Music Festival schimbă calendarul litoralului Toamna devine sezon cultural la Constanța

Prima ediție Cazino Music Festival continuă până pe 22 noiembrie și propune un model de eveniment cultural care poate contribui la schimbarea calendarului turistic al destinației Mamaia-Constanța.

În plin octombrie, când pe litoralul românesc activitatea turistică intră de regulă într-o perioadă de acalmie, la Cazinoul din Constanța continuă o stagiune de concerte cu artiști obișnuiți cu aplauzele publicului de la Viena, Berlin, Paris sau New York. În fiecare weekend, Sala de Bal a monumentului Art Nouveau găzduiește recitaluri și concerte care ar putea figura în programul oricărei capitale culturale europene.

Cazino Music Festival a ajuns la jumătatea primei sale ediții. Început pe 12 septembrie, festivalul propune 11 weekenduri consecutive de muzică, sub direcția artistică a lui Ioan Holender. Programul aduce la Constanța nume consacrate ale muzicii clasice, dar și formule artistice contemporane, de la jazz și improvizație la interpretări care traversează granițele repertoriului tradițional.

Diversitatea repertoriului este una dintre caracteristicile acestei prime ediții. Muzica barocă, lucrările marilor compozitori clasici și romantici, jazzul și proiectele crossover alcătuiesc un program care se adresează atât publicului familiarizat cu muzica de concert, cât și celor care descoperă acest repertoriu prin formule artistice mai accesibile.

Selecția îi aparține lui Ioan Holender, personalitate cu o experiență de aproape două decenii la conducerea Operei de Stat din Viena, instituție pe care a condus-o între 1992 și 2010.

„Calitatea unui festival este dată, înainte de toate, de artiștii pe care îi aduce în fața publicului și de coerența programului. Am dorit ca la Constanța să existe o întâlnire între muzicieni consacrați pe marile scene internaționale și un public care merită să aibă acces la interpretări de cel mai înalt nivel. Cazinoul oferă un cadru deosebit pentru acest tip de concerte, iar continuitatea festivalului poate contribui la formarea unui public fidel și la consolidarea vieții muzicale a orașului”, afirmă Ioan Holender, directorul artistic al Cazino Music Festival.

De la Viena și Carnegie Hall, la Constanța

Anvergura artistică a evenimentului este susținută de numele reunite în program. Janoska Ensemble, care a deschis festivalul în septembrie, este prezent în mod regulat pe scene precum Carnegie Hall din New York, Musikverein și Konzerthaus din Viena sau Seoul Arts Center. Au urmat I Solisti Veneti, unul dintre ansamblurile camerale italiene cu cea mai îndelungată activitate internațională, și recitalul susținut de baritonul Liviu Holender și soprana Adriana González. Octombrie a adus deja în Sala de Bal a Cazinoului proiectele CrossNova și Romana Amerling & The Henry Love Group, iar programul continuă în weekendul 17-18 octombrie cu ansamblul austriac Hugo Wolf Quartett. În următoarele săptămâni sunt programate concertele Eddie Luis 5, ale surorilor Ania și Sophie Druml și ale Arcadia Quartet, unul dintre cele mai apreciate cvartete românești pe scena internațională. Ultimele două weekenduri sunt rezervate unor întâlniri cu doi artiști lirici români importanți: soprana Adela Zaharia, laureată Operalia în 2017 și invitată pe toate marile scene internaționale, printre care și Metropolitan Opera din New York, și baritonul Ionuț Pascu.

Un festival care poate prelungi sezonul turistic

Din perspectiva turismului, alegerea perioadei este la fel de importantă ca programul artistic. Festivalul se desfășoară tocmai în lunile în care litoralul pierde cea mai mare parte a fluxului de vizitatori, iar oferta de evenimente se restrânge considerabil. Prin continuitatea programului și profilul internațional al invitaților, Cazino Music Festival introduce un nou motiv de călătorie la Constanța, independent de sezonul de plajă.

„Extinderea sezonului turistic presupune să construim motive pentru care oamenii să aleagă litoralul și în alte perioade ale anului. Avem un oraș cu o istorie extraordinară, un Cazino restaurat și o infrastructură turistică pe care trebuie să o valorificăm pe tot parcursul anului. Cazino Music Festival este un exemplu al modului în care toate aceste resurse pot funcționa împreună”, declară George Măndilă, președintele Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța, partener al Cazinoului Constanța în organizarea festivalului.

Pentru destinațiile turistice europene, evenimentele culturale au devenit o componentă importantă a strategiilor de atragere a vizitatorilor în afara perioadelor de vârf. Festivalurile, expozițiile și stagiunile muzicale oferă motive de călătorie care țin de interesele publicului și de experiența destinației, mai degrabă decât de condițiile meteorologice.

În cazul litoralului românesc, această abordare are o relevanță aparte. Concentrarea activității turistice în lunile de vară pune presiune pe operatorii din ospitalitate și limitează valorificarea infrastructurii existente. Hotelurile, restaurantele și serviciile turistice depind în mare măsură de un interval relativ scurt, deși Constanța dispune de resurse culturale și urbane care pot susține vizitarea orașului pe tot parcursul anului.

Un calendar de evenimente desfășurat din septembrie până în noiembrie creează premisele unei alte dinamici. Publicul poate planifica un weekend în funcție de concertul preferat, poate combina participarea la eveniment cu vizitarea orașului și poate descoperi o destinație diferită de cea asociată în mod obișnuit vacanțelor estivale.

Pentru operatorii locali, un asemenea program poate reprezenta un punct de plecare pentru dezvoltarea unor oferte de cazare, gastronomie și servicii turistice adaptate sejururilor de weekend. Continuitatea evenimentelor este esențială în acest proces, deoarece permite promovarea din timp a destinației și oferă publicului posibilitatea de a-și organiza călătoria în jurul unor date cunoscute.

Cazinoul îș i construie ște un nou rol î n via ța orașului

Deschiderea Cazinoului din Constanța către evenimente culturale adaugă o nouă dimensiune unuia dintre cele mai cunoscute monumente ale litoralului românesc. Restaurarea clădirii a readus în atenția publicului un reper arhitectural al orașului, iar programarea unor evenimente muzicale îi oferă o funcție culturală permanentă.

Sala de Bal, cu arhitectura sa spectaculoasă și apropierea dintre scenă și public, devine parte a experienței concertului. Pentru spectatorii veniți din alte orașe, evenimentul oferă și ocazia de a descoperi Cazinoul într-un context diferit de vizitarea sa ca obiectiv de patrimoniu.

În ultimii ani, Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța a urmărit dezvoltarea unui calendar de evenimente care să valorifice spațiile reprezentative ale destinației. Concertele și spectacolele organizate în Piațeta Cazino și în zona Perla din Mamaia au contribuit la reactivarea acestor spații și la diversificarea ofertei de divertisment din stațiune.

Cazino Music Festival duce această direcție mai departe, către un public interesat de evenimente culturale și către o perioadă a anului în care litoralul are nevoie de noi argumente pentru a atrage vizitatori.

Cazino Music Festival continuă în fiecare weekend până pe 22 noiembrie 2026, la Cazinoul din Constanța. Programul complet și biletele pentru concertele următoare sunt disponibile pe site-ul oficial al Cazinoului Constanța.