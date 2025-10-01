Ce ai voie și ce nu ai voie să faci după operația de hernie de disc

Recuperarea după operația de hernie de disc înseamnă odihnă activă. foto: pexels.com

Operația de hernie de disc este adesea privită ca o ușurare după luni sau chiar ani de dureri insuportabile. Totuși, succesul acestei intervenții nu se măsoară doar în sala de operație, ci și în modul în care pacientul respectă regulile și recomandările din perioada postoperatorie. Recuperarea este un proces delicat, iar pașii făcuți greșit pot întârzia vindecarea sau pot chiar declanșa recidiva.

Perioada imediat următoare este una de ajustare, în care trebuie să înveți să-ți protejezi coloana și să ai răbdare. Recuperarea după operația de hernie de disc înseamnă odihnă activă, mișcare dozată corect și evitarea obiceiurilor care pot pune presiune inutilă pe zona operată.

NU sta prelungit pe scaun – învață să îți dozezi timpul de repaus

Statul pe scaun mult timp este una dintre cele mai frecvente greșeli. Poziția așezată, chiar și pe un scaun ergonomic, pune presiune pe discurile intervertebrale. Dacă este inevitabil să lucrezi la birou, acordă-ți pauze regulate, ridică-te la fiecare 30-40 de minute și fă câțiva pași. Este esențial să îți asculți corpul și să nu forțezi limitele.

Sprijinul unui specialist te ajută să înveți posturi corecte și exerciții sigure, astfel încât să reduci riscul de reapariție a durerii și să îți recapeți mobilitatea în siguranță.

NU ridica greutăți – alege exerciții care întăresc coloana fără să o forțeze

Ridicarea greutăților mari sau a obiectelor aparent banale, precum sacoșele de cumpărături, poate crea microtraumatisme și întârzia vindecarea. În primele luni, chiar și un efort minim poate fi periculos. În locul acestui obicei, învață tehnici de protejare a spatelui: îndoaie genunchii, menține spatele drept și cere ajutor când ai nevoie.

Pentru a înlocui efortul fizic nesigur, specialiștii recomandă terapii de recuperare progresive, proceduri de fizioterapie care stimulează circulația și accelerează procesele naturale de vindecare, reducând inflamația și durerea.

NU te grăbi să revii la sport intens – începe cu pași mici și siguri

Mulți pacienți cred că, odată ce durerea dispare, se pot întoarce imediat la activitățile preferate. Din păcate, sporturile intense, alergarea sau săriturile pot suprasolicita coloana. În schimb, optează pentru mers pe jos zilnic, plimbări scurte, iar mai târziu pentru înot sau exerciții de întindere blândă.

Progresul trebuie monitorizat de un medic și de un kinetoterapeut, care pot adapta programul de recuperare în funcție de starea ta. Astfel, vei putea relua treptat activitățile fizice, fără riscul de recidivă.

Adevărata victorie după o operație de hernie de disc nu este doar lipsa durerii, ci și revenirea la o viață echilibrată și activă. Respectând aceste recomandări, vei da coloanei tale șansa să se refacă complet și vei putea privi recuperarea ca pe un nou început.