Ce se întâmplă dacă suprafața din acte diferă de cea măsurată în teren

2 minute de citit Publicat la 10:00 09 Apr 2026 Modificat la 10:00 09 Apr 2026

Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează pe baza măsurătorilor cadastrale.

Prin înregistrarea sistematică se realizează din oficiu, gratuit pentru cetățeni, identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea tuturor imobilelor în documentele tehnice ale cadastrului și în cartea funciară.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, una dintre situațiile întâlnite frecvent este diferența dintre suprafața unui imobil menționată în documente și suprafața rezultată în urma măsurătorilor realizate în teren. Astfel de situații pot apărea din mai multe motive, inclusiv din cauza modului în care au fost întocmite măsurătorile în trecut sau a modificărilor produse în timp asupra proprietății.

Lucrările de înregistrare sistematică au rolul de a identifica și clarifica aceste situații, astfel încât proprietățile să fie înregistrate corect în evidențele de cadastru și carte funciară

Rolul măsurătorilor cadastrale

Înregistrarea sistematică a imobilelor se realizează pe baza măsurătorilor cadastrale, realizate de specialiștii care efectuează lucrările. Aceste măsurători sunt necesare pentru întocmirea planului cadastral, în care sunt determinate limitele dintre imobilele învecinate, cu descrierea tuturor caracteristicilor terenurilor și construcțiilor, precum suprafaţă, poziţionare, formă, dimensiuni şi categorie de folosinţă, pe baza realităţii din teren.

Însă, indicarea limitelor și amplasamentelor imobilelor de către proprietar/posesor este esențială pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului şi pentru corespondenţa acestora cu realitatea din teren. Legea prevede că, la procesul de identificare, participă reprezentantul autorităţii publice locale şi oricare alte persoane interesate.

Scopul acestor măsurători este crearea unei evidențe cadastrale actualizate și corecte, prin eliminarea vechilor neconcordanțe dintre acte și realitatea din teren, determinarea exactă a amplasamentului și a suprafeței imobilelor și localizarea acestui imobil în cadrul sectorului cadastral.

Potrivit legii, descrierea imobilelor din documentele tehnice ale cadastrului este o modalitate de punere în concordanţă a situaţiei tehnice a imobilului cu situaţia juridică cuprinsă în actele juridice, iar în caz de discrepanţă, prevalează situaţia tehnică identificată în urma măsurătorilor efectuate.

Clarificarea situației înainte de deschiderea cărților funciare

Înainte de deschiderea cărților funciare, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la Primărie și pe pagina de internet a ANCPI, iar deținătorii sunt obligați să le consulte și să verifice informațiile referitoare la imobilele lor. În cazul în care deținătorii consideră că în documentele tehnice există erori, pot solicita rectificarea acestora.

Această etapă de consultare publică permite semnalarea eventualelor neconcordanțe și clarificarea situațiilor identificate în timpul lucrărilor.

O evidență corectă a proprietăților

Prin înscrierea realității din teren, lucrările de înregistrare sistematică contribuie la realizarea unei evidențe clare și actualizate a proprietăților. Stabilirea corectă a suprafețelor și a limitelor proprietăților este esențială pentru asigurarea unei evidențe cadastrale unitare.

În acest mod, procesul de înregistrare sistematică sprijină clarificarea situației proprietăților și oferă o bază sigură pentru gestionarea dreptului de proprietate.

ANCPI beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care vizează înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare. Proiectul continuă investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

