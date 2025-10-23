Ce sunt acțiunile la bursă și cum funcționează pentru începători

Investițiile în acțiuni la bursă sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente. foto: freepik.com

Ți se întâmplă să auzi expresia „face bani în timp ce doarme’’? Dacă da, cât de mult adevăr consideri că este în această expresie? Aș spune că suficient adevăr încât să citești acest articol. Desigur, dacă îți dorești să folosești și tu această expresie într-o zi.

Mulți dintre noi visăm la libertatea financiară, la siguranță și la posibilitatea de a ne bucura de viață fără griji financiare. Dar mulți dintre noi ne limităm la visuri, fără să facem ceva pentru a le împlini.

Investițiile în acțiuni la bursă sunt unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a transforma visurile tale în realitate. Și, contrar aparențelor, nu trebuie să fii expert în finanțe sau să ai sume uriașe pentru a începe. Tot ce îți trebuie este curiozitate, răbdare și, mai ales, dorința de a învăța.

Ce sunt acțiunile la bursă

Acțiunile reprezintă părți din proprietatea unei companii. Când cumperi acțiuni, devii acționar – deții o mică parte din firmă și ai dreptul la o parte din profituri, numită dividend, dar și la aprecierea valorii acțiunilor în timp.

Practic, investiția ta nu mai stă pasiv într-un cont de economii – ea participă la creșterea unei afaceri reale. Valoarea acțiunilor crește atunci când compania se dezvoltă sau performanțele sale financiare sunt bune, iar în momentele de scădere, prețul poate să scadă.

Acțiunile se tranzacționează pe piețe organizate, cunoscute sub numele de bursă de valori, fie local, fie internațional, iar fiecare tranzacție se realizează prin intermediul unei platforme reglementate. În România, poți tranzacționa la Bursa de Valori București.

Acum, gândește-te cum te-ai simți să știi că deții o parte din acțiunile Băncii Transilvania? Mândru probabil, nu?

Cum începi să investești corect actiuni la bursa ?

1. Te informezi – citește ghiduri, urmărește tutoriale, înțelegi conceptele de bază precum acțiune, dividend, portofoliu, risc și randament.

2. Urmezi un curs gratuit. Vezi profitpoint.ro pentru cursuri gratuite care să-ți ofere un start solid.

3. Stabilește ce îți dorești – un venit suplimentar, economii pe termen lung?

4. Alegi o platformă reglementată de ASF -verifici dacă brokerul este autorizat și oferă cont demo pentru practică.

5. Începi cu sume mici – nu investi mai mult decât îți permiți să pierzi.

6. Diversifici portofoliul – nu pune toți banii într-o singură companie sau sector, și nici într-un singur instrument financiar: alege acțiuni, ETF-uri, valută etc.

7. Gândește pe termen lung – bursa răsplătește răbdarea și planificarea, nu impulsivitatea.

8. Gestionează-ți emoțiile pentru că sunt cele mai periculoase în investiții.

ProfitPoint – resursa completă pentru începători

Dacă vrei să începi să investești fără frică, Profit Point este locul ideal. Aici vei găsi:

● Cursuri gratuite despre acțiuni, burse internaționale, Forex și planificare financiară;

● Ghiduri practice și materiale video explicate pas cu pas, pe înțelesul tuturor;

● Mentorat și suport personalizat, pentru ca fiecare pas să fie sigur și bine informat;

● Comunitate activă de investitori începători și avansați, care împărtășesc idei și experiențe.



ProfitPoint nu oferă promisiuni nerealiste de îmbogățire peste noapte. Oferă educație reală, instrumente practice și sprijin pentru a-ți construi o strategie de investiții solidă, pas cu pas.

Intră pe ProfitPoint.ro și descoperă cum poți să începi astăzi să investești în acțiuni, să-ți construiești un portofoliu și să-ți pui banii să lucreze pentru tine.