Ce trotinetă electrică merită dacă vrei fiabilitate și preț mic

Mobix Urban E9 Pro este una dintre cele mai economice trotinete electrice. foto: pexels.com

Știm deja că o trotinetă electrică nu trebuie să fie neapărat scumpă ca să te poți bucura de fiabilitatea și performanțele dorite. Dar care sunt acele modele de trotinete electrice care merită încercate? Ce trotinetă alegi dacă vrei fiabilitate, robustețe, rezistență, însă dispui de un buget mai mic?

Trotineta electrica fiabilă și la preț mic – ce trotinetă electrică cumperi?

Dacă ești în căutarea unui model de trotineta electrica adulti care să fie fiabil, dar să nu coste mult, de preferat până în 2000 de lei, atunci oprește-te asupra următoarelor câteva modele. Merită atenția celor care doresc o trotinetă electrică ieftină, dar fiabilă în timp și cu performanțe bune, aceste trotinete electrice:

Trotineta electrică Mobix Urban E9 Pro

Mobix Urban E9 Pro este una dintre cele mai economice trotinete electrice, dar în ciuda prețului mic, se poate mândri cu câteva caracteristici specifice. De exemplu, motorul de 300W este suficient de puternic, iar sistemul de frânare este un sistem de frânare pe disc, pe roata din spate. Dar de la o trotinetă ieftină nu ne așteptăm la sistem de frânare dublu.

Are un număr de 3 viteze, iar în ceea ce privește autonomia, se poate mândri cu o autonomie de până la 25 km, ceea ce este foarte bine pentru o trotinetă ieftină ca aceasta. Viteza maximă pe care o poate atinge este de 25km/h, ceea ce o face perfectă pentru traseele urbane, scurte plimbări în parc sau drumurile zilnice până la și de la serviciu acasă.

O trotinetă urbană simplă, ușor de folosit, cu roți de 10 inch, stabilă pe asfalt și foarte facil de controlat.

Trotineta electrică Xiaomi Electric Scooter 5

Pentru cine este interesat de puțin mai multă autonomie, dar și de o trotinetă mai rapidă și este dispus să adauge câțiva lei în plus la costul total, Xiaomi Electric Scooter 5. Xiaomi Electric Scooter 5 este o trotineta electrica de bună calitate, fiabilă, mai puternică și mai sigură.

Performanțele acesteia sunt asigurate de motorul mai puternic, de 350W, dar și de roțile de 10 inch și sistemul de frânare. Chiar dacă este o trotinetă electrică ieftină, această trotinetă Xiaomi are un sistem de frânare dublu. Pe roata din față are o frână regenerativă, iar pe cea din spate o frână pe tambur. Reacția la frânare este imediată, ceea ce o face mai sigur de folosit, chiar și în condiții mai puțin potrivite.

Poate urma pante de înclinație maximă 18 grade, iar viteza maximă pe care o poate atinge este de 25 km/h. Fiind o trotinetă urbană, nici nu-i trebuie mai mult. În plus, se poate plia și depozita corespunzător atunci când nu ai nevoie de ea.

De asemenea, suportă o greutate de până la 120 kg și are o autonomie de până la 60 km. Fiabilității îi se alătură, deci, și autonomia extraordinară, destul de rar întâlnită la o trotinetă ieftină. Însă Xiaomi este cel mai bun brand de trotinete bune la prețuri mici.

Trotineta electrică Xiaomi Electric Scooter Elite

Xiaomi Electric Scooter Elite este o trotineta electrica care se situează între Mobix Urban E9 Pro și Xiaomi Electric Scooter 5, în ceea ce privește autonomia. Spre deosebire de cele două, aceasta oferă o autonomie de până la 45 km, viteza maximă rămâne la 25km/h, însă puterea motorului este mai mare.

Aceasta are un motor mult mai puternic, ceea ce înseamnă că este mult mai versatilă decât celelalte două modele deja prezentate. Are un motor de 400W și poate fi folosită cu încredere chiar și pe pante cu înclinație mai mare de 18 grade.

Sistemul de frânare este un sistem de frânare cu frâne pe disc. Siguranța nu este compromisă, iar trotineta poate fi folosită în mai multe condiții meteorologice, mai ales că este iluminată și, deci, vizibilă în trafic.

Suportă o greutate maximă de până la 120 kg și pentru că este o trotinetă care se poate plia, poate fi luată în mijloacele de transport în comun, în mașină sau depozitată la loc sigur când nu se folosește.

Trotineta electrică KuKirin S1 Max

Pentru cine dorește o trotinetă electrică, autonomie de până în 40 km, fiabilă și rezistentă la apă, KuKirin S1 Max poate fi soluția. Aceasta se poate mândri cu autonomia sa, robustețea sa, dar și cu fiabilitatea și rezistența la apă. Poate fi folosită, fără griji, în orice condiții meteo, chiar și atunci când plouă sau după o ploaie.

Este ieftină, prețul său ridicându-se undeva la 1600 de lei. Motorul este mai puternic, de 500W, iar greutatea pe care o suportă este de maxim 100 kg. Avantajul acesteia, pe lângă fiabilitate și impermeabilitate, ar mai fi și greutate. Spre deosebire de majoritatea modelelor de trotinete pliabile mai ieftine, care au în jur de 20 kg, aceasta are doar 16.5 kg.

Dacă dorești o trotinetă electrică ieftină, fiabilă, rezistentă la apă, dar ușoară, KuKirin S1 Max este una dintre cele mai avantajoase trotinete electrice la care poți apela.

Trotineta electrică Argento KPF by Pininfarina

Argento KPF by Pininfarina este o trotineta electrica model nou, dar cu un preț foarte avantajos pentru utilizatorii care nu doresc să cheltuiască foarte mult pe o trotinetă. Datorită IPX4 este o trotinetă impermeabilă și rezistentă, dar și puternică, motorul de 350W fiind tot ceea ce îi trebuie unei trotinete accesibile ca preț.

Avantajul său este că e și modernă. Oferă 3 moduri de condus. Astfel, poți alege din modul Eco până la 6 km/h, modul D până la 15 km/h și modul S până la 20 km/h. Mai mult de-atât, trotineta poate fi controlată de pe telefonul mobil prin aplicația Jeep e-mobility, pentru că are Bluetooth.

Autonomia maximă pe care o oferă este de 40 km. Suportă o greutate de până la 100 kg, are roți de 10 inch care absorb șocurile de pe traseu foarte bine. Iluminarea LED îți permite să o folosești chiar și în condiții meteo nefavorabile, mai ales dacă ai nevoie de ea să faci naveta acasă-serviciu și serviciu-acasă. La nevoie poate fi pliată, dacă dorești să o depozitezi, iar greutatea sa o face să fie o trotineta electrica ușor de manevrat, chiar și pe scări sau în mijloacele de transport în comun.