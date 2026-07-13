Cine face cadastrul sistematic? Primăria sau ANCPI?

2 minute de citit Publicat la 10:30 13 Iul 2026 Modificat la 10:30 13 Iul 2026

Proprietățile sunt înregistrate gratuit în sistemul de cadastru și carte funciară prin programul coordonat de ANCPI. Sursă foto: ANCPI

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt realizate gratuit pentru cetățeni, în cadrul unui proces coordonat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Acest proces presupune implicarea mai multor instituții și parteneri: ANCPI, prin oficiile de cadastru și publicitate imobilară, verifică și coordonează lucrările, primăriile sprijină desfășurarea acestora la nivel local, iar prestatorii autorizați realizează măsurătorile în teren, colectează actele de proprietate și întocmesc documentele tehnice ale cadastrului.

Prin înregistrarea sistematică, imobilele sunt identificate, măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, din fonduri europene nerambursabile sau din bugetele primăriilor. Indiferent de sursa de finanțare, lucrările sunt gratuite pentru proprietari/deținători.

Ce rol are ANCPI?

ANCPI, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, verifică și coordonează procesul de înregistrare sistematică urmărind ca lucrările să fie realizate conform prevederilor legale. Programul are ca obiectiv înregistrarea tuturor proprietăților și actualizarea evidențelor de cadastru și carte funciară.

Ce rol are primăria?

Primăria sprijină desfășurarea lucrărilor la nivel local. Aceasta, împreună cu firma de cadastru, informează cetățenii cu privire la data la care încep măsurătorile, documentele care trebuie pregătite și alte informații necesare. Pentru cetățeni, primăria este unul dintre principalele puncte de informare. De aici pot afla când încep lucrările, ce documente trebuie pregătite și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze.

Primăria colaborează cu prestatorii lucrărilor de înregistrare sistematică, punând la dispoziția acestora documente și informații din evidențele proprii.

Cine face măsurătorile?

Măsurătorile și documentațiile tehnice sunt realizate de prestatori autorizați, contractați pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică. Aceștia identifică și măsoară imobilele, colectează informațiile necesare și întocmesc documentele tehnice ale cadastrului.

Proprietarii/deținătorii trebuie să colaboreze cu echipele de cadastru, să pună la dispoziție actele pe care le dețin și să participe la identificarea corectă a imobilelor.

De ce este importantă verificarea documentelor?

După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt publicate pentru verificare. În această perioadă, cetățenii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor, precum amplasamentul, suprafața, limitele și datele înscrise.

Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, conform procedurilor prevăzute de lege.

În concluzie, cadastrul sistematic este un proces comun: ANCPI coordonează și verifică, primăria sprijină la nivel local, prestatorii autorizați realizează lucrările, iar cetățenii contribuie prin furnizarea documentelor și verificarea informațiilor.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).