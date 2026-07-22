Credite ipotecare verzi: cum alegi rapid oferta potrivită

12 minute de citit Publicat la 10:42 22 Iul 2026 Modificat la 10:42 22 Iul 2026

Un credit ipotecar verde finanțează o locuință cu eficiență energetică ridicată. foto: gettyimages.com

Pentru o primă locuință de aproximativ 120.000 de euro, un credit ipotecar verde poate fi avantajos dacă imobilul are o eficiență energetică ridicată și îndeplinește criteriile stabilite de bancă. Înainte de a alege oferta, compară avansul, DAE (Dobânda Anuală Efectivă), valoarea totală plătibilă, costurile de evaluare și asigurare, dar și cât de simplu poate fi parcurs și administrat procesul.Unele produse dedicate locuințelor eficiente energetic, precum BCR Casa Mea Natura, permit gestionarea mai multor etape direct din aplicația bancară, de la încărcarea documentelor și urmărirea dosarului până la administrarea creditului după acordare.

Ce trebuie să știi despre creditele ipotecare verzi

1. Un credit ipotecar verde finanțează o locuință cu eficiență energetică ridicată, demonstrată prin certificatul de performanță energetică sau printr-o certificare verde acceptată de bancă.

2. O locuință eficientă energetic poate însemna facturi mai mici la utilități, dar eligibilitatea pentru un credit verde depinde de criteriile fiecărei bănci.

3. Casa Mea Natura de la BCR este destinat achiziției unor locuințe eficiente energetic și poate avea o dobândă redusă față de creditul standard, în condițiile ofertei.

4. În George poți parcurge o parte importantă din procesul de creditare, încărca documentele proprietății și urmări statusul dosarului.

5. După acordare, poți vedea în aplicație soldul, rata, dobânda, graficul de rambursare și istoricul plăților.

6. Pentru a alege corect, compară DAE și valoarea totală plătibilă, nu doar dobânda din primii ani.

Ce înseamnă un credit ipotecar verde?

Un credit ipotecar verde este un împrumut destinat achiziției sau, în funcție de produs, construcției unei locuințe cu performanță energetică ridicată. Caracterul „verde” nu este stabilit doar de faptul că imobilul este nou, ci trebuie susținut prin documentele acceptate de bancă.

În practică, poți întâlni două situații:

· locuință eficientă energetic, încadrată într-o clasă energetică eligibilă potrivit certificatului de performanță energetică;

· locuință verde certificate, care respectă un standard recunoscut, precum certificarea acordată de Romanian Green Building Council - RoGBC.

În practică, eligibilitatea pentru un credit ipotecar verde se verifică în funcție de anul construcției, clasa energetică și eventualele certificări ale imobilului. Unele bănci acceptă locuințe încadrate în clasa energetică A sau, în anumite condiții, B, precum și proprietăți certificate RoGBC.

De exemplu, pentru Casa Mea Natura, BCR ia în calcul astfel de criterii de eficiență energetică. Un credit ipotecar verde poate include o reducere de dobândă sau alte condiții financiare mai avantajoase decât varianta standard, însă oferta finală depinde de proprietate, venituri, avans și profilul solicitantului.

De ce contează eficiența energetică pentru bugetul tău?

O locuință eficientă energetic nu este importantă doar din perspectiva impactului asupra mediului. Un consum mai mic pentru încălzire, răcire și apă caldă poate reduce cheltuielile lunare și îți poate lăsa mai mult spațiu în buget pentru rată, economii sau rambursări anticipate.

La costul locuinței trebuie să adaugi, însă, mai multe categorii de cheltuieli:

· avansul;

· rata lunară;

· costurile notariale;

· evaluarea proprietății;

· asigurarea obligatorie și, unde este cazul, asigurările facultative;

· taxele pentru înscrierea garanțiilor;

· eventualele costuri ale contului curent;

· renovarea, mobilarea și mutarea.

Unele bănci aplică o dobândă mai mică pentru proprietățile verzi. De exemplu, BCR prezintă Casa Mea Natura ca pe o variantă cu dobândă redusă pentru locuințele eficiente energetic, iar oferta publicată include opțiuni de dobândă fixă la începutul contractului, urmate de dobândă variabilă formată din IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) și marja băncii. Valoarea concretă depinde de veniturile clientului, nivelul din Programul de Beneficii și celelalte condiții aplicabile.

Asta nu înseamnă că oferta cu cea mai mică dobândă inițială va fi automat cea mai ieftină pe toată durata creditului. Pentru o comparație corectă, urmărește DAE și valoarea totală plătibilă.

Costuri de aplicare: ce plătești băncii și ce plătești terților

Pe lângă avans și rată, separă costurile percepute de bancă de cele achitate evaluatorului, notarului sau asigurătorului. Verifică în oferta personalizată și în exemplul reprezentativ dacă fiecare cost este inclus în DAE sau se plătește separat.

Cost Cui îl plătești Relația cu DAE Ce trebuie verificat Comisionul de analiză a dosarului Băncii Este inclus dacă se aplică și este obligatoriu Poate varia în funcție de ofertă; pentru Noua Casă BCR este 0 lei (www.bcr.ro) Evaluarea proprietății Evaluatorului extern agreat Verifică exemplul reprezentativ și oferta Pentru Casa Mea Natura, BCR comunică un cost de evaluare de 0 lei (www.bcr.ro) Costurile notariale Notarului De regulă, nu sunt incluse integral Depind de valoarea tranzacției, actele semnate și garanțiile constituite (www.bcr.ro) Înscrierea ipotecii și a garanțiilor Notarului și instituțiilor competente Pot fi evidențiate separat Verifică taxele de carte funciară și costurile constituirii garanțiilor (www.bcr.ro) PAD și asigurarea facultativă a imobilului Asigurătorului Verifică oferta și costurile obligatorii cunoscute Pentru creditele ipotecare și Noua Casă, BCR menționează că ambele asigurări sunt obligatorii (www.bcr.ro)

Alege în 60 de secunde: șapte întrebări înainte de a aplica

Locuința este eligibilă pentru un credit verde?

Solicită certificatul de performanță energetică și verifică anul construcției, clasa energetică și existența unei certificări RoGBC. Nu presupune că orice apartament nou este automat eligibil.

Ce avans ai disponibil?

Pentru un credit ipotecar în lei, avansul minim poate porni de la 15% în anumite condiții, în special dacă nu deții deja o altă locuință. Procentul final poate diferi în funcție de profilul tău, moneda creditului și politica băncii. De exemplu, BCR menționează un avans minim orientativ de 15% și finanțarea a până la 85% din valoarea investiției în condiții standard.

Cât poți plăti confortabil în fiecare lună?

Nu calcula rata maximă pe care ai putea să o obții, ci suma pe care o poți plăti fără să renunți la economii și la fondul de urgență. Ia în calcul și posibilitatea ca rata să crească după încheierea perioadei cu dobândă fixă.

Preferi dobândă fixă sau variabilă?

Dobânda fixă îți oferă o rată mai previzibilă pentru perioada stabilită în contract. După această perioadă, creditul poate trece la o dobândă variabilă, calculată în funcție de IRCC și marja fixă a băncii.

Care este costul total?

Compară:

· DAE;

· valoarea totală plătibilă;

· rata din perioada cu dobândă fixă;

· rata estimată după trecerea la IRCC;

· comisioanele;

· costurile pentru evaluare, notar și asigurări.

Poți trimite documentele și urmări dosarul online?

Un credit ipotecar nu este, de regulă, un produs finalizat integral fără nicio interacțiune fizică. Experiența digitală bună înseamnă că poți simula, obține preaprobarea, încărca documente și urmări statusul fără drumuri repetate la bancă.

Poți administra ușor creditul după acordare?

Verifică dacă aplicația îți permite să vezi soldul, rata următoare, dobânda, istoricul și graficul de rambursare. Posibilitatea de a solicita rambursarea anticipată online este, de asemenea, importantă pentru un credit care poate dura 20–30 de ani.

Casa Mea Natura de la BCR: opțiune pentru locuințe eficiente energetic

Casa Mea Natura este creditul ipotecar BCR destinat achiziției de locuințe eficiente energetic sau certificate verde. Poate fi o opțiune pentru cumpărătorii care vor o locuință cu un consum redus de energie și un proces de creditare în care pot urmări mai ușor etapele, documentele și costurile.

Produsul poate avea o dobândă redusă față de varianta standard Casa Mea. BCR publică oferte cu dobândă fixă în primii ani, urmată de dobândă variabilă formată din IRCC și o marjă fixă. Dobânda disponibilă efectiv depinde de profilul clientului, venit, virarea salariului, nivelul din Programul de Beneficii și caracteristicile proprietății.

În oferta publicată de BCR sunt menționate și următoarele avantaje:

· reducere de dobândă pentru achiziția unei locuințe eficiente energetic, în condițiile produsului;

· zero comision de administrare a creditului;

· posibilitatea de a simula creditul;

· preaprobarea financiară înainte să finalizezi alegerea locuinței;

· încărcarea documentelor și urmărirea statusului prin George;

· administrarea ulterioară a creditului din aplicație.

Casa Mea Natura nu este automat alegerea potrivită pentru orice locuință. Dacă proprietatea nu îndeplinește criteriile energetice, poți analiza creditul standard Casa Mea. Diferența trebuie verificată atât la nivelul eligibilității imobilului, cât și al costului total al celor două variante.

Cum aplici digital pentru Casa Mea Natura în George

Procesul pornește cu o simulare și cu verificarea sumei pe care ai putea să o împrumuți.

1. Intri în George și faci simularea

Introduci venitul, valoarea proprietății, avansul și perioada dorită. Simulatorul îți oferă o estimare a sumei și a ratei, nu o aprobare garantată.

2. Soliciți preaprobarea financiară

Preaprobarea îți arată ce sumă ai putea primi pe baza situației tale financiare. Este utilă înainte să semnezi un antecontract, deoarece îți permite să cauți proprietăți într-un buget realist.

3. Compari Casa Mea cu Casa Mea Natura

Dacă locuința este eligibilă energetic, verifici diferențele dintre produsul standard și cel verde: dobândă, DAE, rată, cost total și documentele necesare.

4. Primești și rezervi oferta

BCR comunică posibilitatea rezervării ofertei financiare pentru 60 de zile în fluxul creditelor pentru casă. În această perioadă poți continua căutarea sau pregătirea documentelor proprietății, în limitele și condițiile comunicate de bancă.

5. Încarci documentele locuinței

După ce ai ales proprietatea, trimiți documentele necesare prin George. Acestea pot include actele imobilului, certificatul energetic și celelalte documente solicitate pentru analiza juridică și evaluare.

6. Urmărești statusul dosarului

Poți vedea etapa în care se află cererea și dacă mai sunt necesare documente sau clarificări.

7. Mergi la semnarea finală

Deși mare parte din proces poate fi gestionată digital, semnarea contractelor finale și constituirea ipotecii presupun intervenția notarului și prezența fizică la etapa stabilită.

Fluxul reduce numărul drumurilor la bancă, dar nu transformă creditul ipotecar într-un produs acordat instant. Proprietatea trebuie evaluată, documentele trebuie verificate, iar banca trebuie să finalizeze analiza financiară și juridică.

Cât durează etapele procesului ipotecar în George

BCR publică repere pentru unele etape, dar nu garantează aceeași durată pentru toate dosarele. Timpul final depinde de solicitant, proprietate și disponibilitatea evaluatorului și a notarului.

Etapă Reper de timp comunicat Ce poate prelungi procesul Aprobarea financiară Poate fi obținută pe loc în George pentru solicitările eligibile; oferta rămâne valabilă 60 de zile Venituri care necesită verificări suplimentare sau modificarea parametrilor creditului (www.bcr.ro) Încărcarea și validarea inițială a actelor Primele rezultate ale validării automate pot apărea în câteva minute Documente lipsă, neclarități juridice sau solicitări de completare (www.bcr.ro) Evaluarea proprietății Data evaluării poate fi propusă din George Disponibilitatea evaluatorului, accesul la imobil și documentele necesare inspecției (www.bcr.ro) Aprobarea finală și semnarea Are loc după analiza financiară, juridică și evaluare; semnarea finală presupune o singură vizită fizică Programarea la bancă și notar, încheierea asigurărilor sau corectarea documentelor (www.bcr.ro)

Cum urmărești creditul ipotecar în George după acordare

Procesul digital nu ar trebui să se oprească după semnarea contractului. Creditul va rămâne în bugetul tău pentru mulți ani, iar accesul rapid la informații te ajută să iei decizii mai bune.

În George poți vedea:

· soldul curent al creditului;

· suma ratei următoare;

· data scadenței;

· tipul și valoarea dobânzii;

· graficul de rambursare;

· istoricul ratelor și al plăților;

· extrasul aferent creditului;

· evoluția soldului.

BCR permite și inițierea rambursării anticipate din George. Alegi creditul, suma pe care vrei să o plătești și opțiunea disponibilă pentru reducerea perioadei sau a ratei, în condițiile aplicabile contractului tău. Plata suplimentară reduce principalul rămas, astfel încât dobânda viitoare se calculează la un sold mai mic.

Acest nivel de vizibilitate este un avantaj pentru cine vrea să urmărească nu doar rata lunară, ci și costul creditului pe termen lung.

Comparație rapidă între bănci

Bancă Produs sau opțiune verde Proces digital Administrarea creditului Ce trebuie verificat BCR Casa Mea Natura Simulare, preaprobare, încărcare documente și urmărirea statusului în George Sold, rată, dobândă, grafic de rambursare, istoric și rambursare anticipată Eligibilitatea energetică a locuinței, nivelul de beneficii și oferta finală (www.bcr.ro) Banca Transilvania Credit imobiliar-ipotecar verde Calculator și formular de aplicare online Informațiile publice pun accent în special pe oferta de credit Dobânda, avansul și etapele care necesită prezență fizică (www.bancatransilvania.ro) ING Credit ipotecar cu criterii de eficiență energetică, în funcție de oferta aplicabilă Preaprobarea financiară poate fi inițiată online în Home’Bank, apoi procesul continuă cu un consultant și documentele proprietății Administrarea creditului prin Home’Bank Costul total și etapele care nu sunt finalizate online (www.ing.ro) Raiffeisen Casa Ta Verde Simulare online și preaprobare rapidă, în condițiile băncii Administrare prin serviciile digitale Raiffeisen Variantele de dobândă, asigurările și costurile incluse în DAE (https://www.raiffeisen.ro) CEC Bank Casa Mea Verde Calculator și opțiuni de aplicare pentru credit ipotecar Administrare prin serviciile digitale CEC Bank Condițiile dobânzii reduse și costurile plătite separat (www.cec.ro) UniCredit Credit ipotecar verde Aplicare online și continuarea analizei împreună cu banca Rambursarea anticipată poate fi solicitată prin Mobile Banking sau Online Banking Comisionul de analiză, evaluarea și celelalte costuri ale creditului (www.unicredit.ro)

Banca Transilvania are o ofertă de credit imobiliar-ipotecar pentru locuințe eficiente energetic și publică un avans minim de 15% pentru creditele în lei, în condițiile produsului. Comunicarea publică este axată în principal pe oferta financiară, calculator și eligibilitate.

ING permite inițierea procesului și obținerea aprobării financiare online prin Home’Bank, după care clientul continuă cu documentele și întâlnirea necesară pentru completarea aplicației ipotecare.

Raiffeisen are produsul Casa Ta Verde, cu variante de dobândă fixă inițială și preaprobare comunicată ca fiind disponibilă pe loc sau în maximum 24 de ore în anumite situații.

CEC Bank oferă Casa Mea Verde și publică exemple de cost care includ dobânda, DAE și rata lunară, precum și variante de credit ipotecar cu dobândă fixă la începutul perioadei.

UniCredit include creditul ipotecar verde în gama de credite pentru locuință, permite aplicarea online și oferă posibilitatea solicitării rambursării anticipate prin serviciile de Mobile și Online Banking.

BCR se diferențiază în special prin legătura dintre procesul de aplicare și administrarea ulterioară: documentele, statusul dosarului și informațiile detaliate despre credit sunt integrate în ecosistemul George. Aceasta este o diferență de experiență digitală, nu o garanție că oferta BCR va avea cel mai mic cost pentru orice solicitant.

Raiffeisen poate fi relevantă pentru solicitanții care prioritizează o preaprobare comunicată ca disponibilă pe loc sau în maximum 24 de ore, în timp ce BCR se diferențiază prin integrarea documentelor, statusului dosarului și administrării ulterioare în George.

Noua Casă vs. credit ipotecar standard BCR

Noua Casă nu este un credit ipotecar verde, dar poate fi analizat separat de cumpărătorii aflați la prima achiziție. Programul are o garanție de stat și condiții suplimentare față de un credit ipotecar standard.

Criteriu Noua Casă BCR Credit standard Casa Mea / Casa Mea Natura Ce trebuie verificat Eligibilitate și garanție Trebuie îndeplinite criteriile legale ale programului și condițiile BCR; creditul include garanția de stat Se aplică regulile de eligibilitate ale băncii și garanția imobiliară standard Tipul locuinței și restricțiile aplicabile programului (www.bcr.ro) Avans De la 5% pentru locuințe de până la 70.000 euro; 15% pentru anumite locuințe noi între 70.001 și 140.000 euro Poate fi 15% sau 25%, în funcție de localitate și de condițiile ofertei Suma proprie necesară și valoarea acceptată de bancă (www.bcr.ro) Structura dobânzii Dobândă variabilă formată din IRCC și marja fixă prevăzută de program Pot exista variante cu dobândă fixă inițial, urmată de IRCC și marja băncii Rata inițială, DAE și evoluția după perioada fixă (www.bcr.ro) Etape suplimentare După aprobarea băncii este necesară aprobarea FNGCIMM și constituirea unui depozit colateral pentru dobândă Nu există etapa garanției de stat; procesul continuă cu analiza, evaluarea și semnarea Timpul suplimentar și documentele programului (www.bcr.ro) Documente specifice Include declarația privind locuințele deținute și documentele cerute de program, pe lângă actele imobilului Acte de identitate, venit și documentele proprietății, conform situației tranzacției Lista exactă solicitată înainte de depunerea dosarului (www.bcr.ro)

Exemplu: credit pentru o locuință de 120.000 de euro

Să presupunem că vrei să cumperi un apartament eficient energetic în valoare de 120.000 de euro.

La un avans orientativ de 15%, ar trebui să ai aproximativ 18.000 de euro pentru avans, la care se adaugă costurile tranzacției. Suma finanțată ar fi echivalentul în lei al diferenței, dar valoarea exactă depinde de curs, evaluarea proprietății și suma aprobată de bancă.

În simulare, verifică cel puțin trei scenarii:

· dobândă fixă în primii trei ani;

· dobândă fixă pentru o perioadă mai lungă, dacă este disponibilă;

· rata estimată după trecerea la IRCC.

Nu te opri la rata inițială. Compară DAE, valoarea totală plătibilă și rata care ar putea rezulta după perioada fixă. Include separat costurile notariale, evaluarea, asigurările și bugetul pentru amenajare.

În George poți face o simulare pentru a vedea estimativ ce sumă ai putea obține și poți solicita preaprobarea financiară înainte să iei o decizie finală.

Ce să verifici înainte să semnezi

IRCC este indicele de referință utilizat pentru calcularea dobânzii variabile la creditele acordate consumatorilor. Dacă IRCC crește sau scade, rata creditului cu dobândă variabilă se poate modifica.

DAE exprimă costul anual al creditului și include dobânda și anumite comisioane. Este mai relevantă pentru comparație decât dobânda nominală, dar trebuie să verifici și costurile terților care nu sunt incluse.

Avansul este partea din prețul locuinței pe care o plătești din banii proprii. Diferența este finanțată prin credit, în limita aprobată de bancă.

Evaluarea ANEVAR este analiza realizată de un evaluator autorizat pentru stabilirea valorii proprietății aduse în garanție. Banca poate calcula suma maximă în funcție de valoarea cea mai mică dintre prețul de cumpărare și valoarea evaluată.

Certificatul de performanță energetică arată nivelul de consum energetic estimat al clădirii sau al locuinței. Este unul dintre documentele importante pentru stabilirea eligibilității unui credit verde.

RoGBC este Romanian Green Building Council, organizație care acordă certificări pentru proiecte și locuințe care respectă anumite criterii de sustenabilitate.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă credit ipotecar verde?

Este un credit destinat unei locuințe cu eficiență energetică ridicată, demonstrată prin certificatul energetic sau printr-o certificare verde acceptată. În funcție de bancă, produsul poate avea o dobândă redusă față de creditul ipotecar standard.

Ce documente îmi trebuie pentru Casa Mea Natura?

Pe lângă documentele tale de identitate și venit, banca va solicita actele proprietății, certificatul de performanță energetică și documentele necesare evaluării și verificării juridice. Lista exactă depinde de tipul locuinței și de situația tranzacției.

Cum aplic online la un credit ipotecar verde la BCR?

Începi cu simularea și preaprobarea financiară în George. După ce alegi locuința, poți încărca documentele proprietății și urmări statusul dosarului în aplicație, urmând ca semnarea finală să fie realizată în etapa stabilită împreună cu banca și notarul.

Cum urmăresc soldul și ratele în George?

Accesezi creditul din aplicație pentru a vedea soldul rămas, rata următoare, scadența, dobânda, istoricul și graficul de rambursare.

Pot face rambursare anticipată din aplicație?

Da. Pentru creditele ipotecare BCR eligibile, rambursarea anticipată poate fi inițiată din George. Înainte de confirmare, verifică opțiunile disponibile și efectul asupra ratei sau perioadei creditului.

Care este diferența dintre Casa Mea și Casa Mea Natura?

Casa Mea este creditul ipotecar standard BCR. Casa Mea Natura este varianta destinată locuințelor care îndeplinesc criteriile de eficiență energetică sau certificare verde și poate avea o reducere de dobândă în condițiile ofertei.

Creditul Casa Mea Natura este potrivit pentru prima locuință?

Poate fi potrivit dacă imobilul este eligibil, ai avansul necesar și oferta finală se încadrează într-un buget lunar confortabil. Compară însă produsul cu alte credite pe baza DAE, valorii totale plătibile și a costurilor conexe.

Cum alegi creditul verde potrivit

Pentru o locuință de aproximativ 120.000 de euro, începe cu eligibilitatea proprietății și cu suma pe care o poți plăti lunar fără să îți consumi întregul buget. Apoi compară DAE, costul total, perioada cu dobândă fixă și modul în care rata ar putea evolua după trecerea la IRCC.

Surse: bcr.ro, bancatransilvania.ro, ing.ro, raiffeisen.ro, cec.ro, unicredit.ro

Date verificate în iulie 2026