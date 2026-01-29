Cum ajută EPC la respectarea termenelor în proiectele solare de mari dimensiuni

Imagine cu caracter ilustrativ. foto: pexels.com

Dacă gestionezi un proiect solar de mari dimensiuni, știi că termenul de finalizare îți influențează direct finanțarea, calendarul de racordare și momentul din care începi să produci energie. Practic, întârzierea nu înseamnă doar „încă o lună de șantier”, ci costuri suplimentare, reprogramări și presiune pe echipe.

Află cum te ajută modelul EPC (Engineering, Procurement, Construction) să ții proiectul în grafic printr-o coordonare mai bună între proiectare, achiziții, execuție și autorități!

Ce este EPC și de ce contează pentru termene?

EPC înseamnă Engineering (proiectare), Procurement (achiziții) și Construction (execuție), gestionate integrat de același contractor. Pentru utilizare uzuală, avantajul cel mai clar ține de responsabilitate: ai un singur interlocutor pentru livrabile, cost și calendar, iar echipele nu „pasează” întârzierile dintr-o zonă în alta.

În practică, EPC acoperă de la studii și proiectare tehnică (civil/electric), până la achiziția echipamentelor, execuția șantierului, testare, punere în funcțiune și documentația de recepție. Dacă proiectul include și stocare (BESS – Battery Energy Storage System), EPC poate integra cerințele de proiectare, siguranță, testare și operare încă din faza de concept, astfel încât să eviți refaceri după ce ai comandat echipamentele. În plus, mulți contractori EPC pot oferi și servicii complete pentru intretinerea centralelor fotovoltaice , astfel încât performanța și disponibilitatea instalației să rămână la nivel optim pe termen lung.

Pașii EPC care te ajută să rămâi în termen (cu erori de evitat)

Definirea obiectivelor și a cadrului contractual În majoritatea cazurilor, proiectele întârzie pentru că pornesc cu obiective formulate prea general: „finalizare rapidă”, „cost optim”, „calitate bună”. În EPC, clarifici de la început: puterea instalată, cerințele de disponibilitate, scenariile de racordare, condițiile de teren, cerințele pentru BESS (dacă există) și criteriile de recepție.

Eroare frecventă: accepți un termen „agresiv” fără să îl legi de dependențe (ATR, autorizație de construire, avize de mediu, condiții impuse de operatorul de distribuție/transport). Cere ca termenele să apară în contract cu ipoteze explicite și cu mecanisme de schimbare controlată

Planificarea și calendarizarea echipei și a livrabilelor Un EPC bun îți construiește un calendar cu dependențe reale, nu doar un Gantt „frumos”. În România, obținerea ATR și etapele de racordare pot dura, în multe proiecte, câteva luni bune, iar ferestrele de lucru din șantier se lovesc de vreme, acces și disponibilitatea subcontractorilor.

Pentru rezultate stabile, cere milestone-uri măsurabile: finalizarea proiectului tehnic, lansarea comenzilor long-lead, mobilizarea în șantier, energizarea internă, testele de performanță, recepția și punerea în funcțiune.

Proiectarea tehnică și conformitatea cu reglementările Proiectarea reduce întârzierile atunci când echipa tratează conformitatea ca livrabil, nu ca „verificare de final”. Aici intră inclusiv corelarea cu cerințele ANRE, ISU (unde se aplică), normative electrice, documentația pentru operatorul de rețea și soluțiile de împământare/protecții.

Eroare de evitat: modifici layout-ul după ce ai comandat structurile sau cablurile. De exemplu, o recalculare de trasee din cauza unor condiții geotehnice descoperite târziu poate schimba cantități, tamburi, accesorii și timpi de instalare.

Planificarea achizițiilor și a logisticii (long-lead items) În proiectele mari, întârzierile apar des la echipamente cu termen lung de livrare: transformatoare, celule MT, invertoare, structuri speciale, echipamente pentru stația de racordare, iar la BESS pot apărea timpi suplimentari pentru containere, sisteme de management (BMS/EMS) și aprobări de siguranță.

Abordarea EPC funcționează bine aici fiindcă leagă achizițiile de proiectare și de secvența din șantier. Pentru utilizare uzuală, cere:

· liste de echipamente cu termene confirmate și condiții de transport;

· plan de livrări etapizat (nu „totul odată”);

· strategii de înlocuire pentru echipamente cu risc de indisponibilitate.

Execuția șantierului și managementul lanțului de furnizare Aici merită cea mai multă atenție, fiind etapa cu cele mai multe variabile: echipe multiple, calitate, acces în teren, recepții pe faze determinante, coordonare cu furnizorii. EPC îți scurtează timpii morți atunci când dirijează lucrările pe fronturi paralele și păstrează controlul asupra calității, ca să nu refaci lucrări înainte de testare.

Dacă livrarea unei părți din structuri întârzie, echipa poate muta instalarea în altă zonă a amplasamentului și poate avansa cu cablarea sau cu fundațiile pentru stația de transformare, astfel încât să nu blocheze întreg proiectul. Eroare de evitat: lași „remedierile” pentru final; în parcurile mari, mici neconformități repetate consumă rapid săptămâni.

Testări, punerea în funcțiune și conectarea la rețea Conectarea la rețea cere documentație completă, teste planificate și prezența părților relevante (EPC, beneficiar, operator de rețea, uneori terți pentru măsurători). Programează testele după ce ai clarificat toate condițiile impuse prin ATR și contractul de racordare.

Eroare de evitat: planifici testele înainte să finalizezi dosarele „as-built” și procedurile de siguranță, mai ales dacă ai și BESS, unde testele de integrare (PV + storage + EMS) cer scenarii și aprobări clare.

Monitorizare KPI și managementul riscurilor În proiecte mari, KPI-urile te ajută să intervii devreme: progres fizic vs. plan, rata de neconformități, livrări la timp, productivitate pe echipe, blocaje de avizare. Cere întâlniri săptămânale cu raportare scurtă și decizii asumate, nu doar statusuri

Închiderea proiectului și lecții învățate Închiderea înseamnă documentație completă, instruirea echipei de operare și un plan clar de mentenanță. Dacă urmărești disponibilitate și predictibilitate pe termen lung, discută din timp despre mentenanță și despre indicatorii de performanță post-PIF.

Păstrează controlul prin trei obiceiuri simple: validezi ipotezele din calendar (autorizații, racordare, long-lead), ceri livrabile verificabile pe faze, iar pentru riscurile majore stabilești din timp opțiuni de rezervă. Pentru decizii complexe (racordare, BESS, protecții), implică specialiști de inginerie și conformitate încă din faza de concept.

