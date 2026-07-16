Cum beneficiezi de cadastru gratuit

Programul ANCPI sprijină înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară. Sursă foto: ANCPI

Înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat.

Prin lucrările de înregistrare sistematică, imobilele sunt identificate, măsurate și înscrise gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările se derulează în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) gestionat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, veniturile proprii ale ANCPI și bugetele primăriilor.

Cum afli dacă localitatea ta beneficiază de cadastru gratuit?

Pentru a afla dacă localitatea în care se află imobilul este inclusă în lucrările de înregistrare sistematică finanțate din fonduri europene, cetățenii pot consulta informațiile publicate pe site-ul ANCPI. De asemenea, proprietarii se pot adresa direct primăriei din localitate pentru a afla dacă au început sau urmează să înceapă lucrările de înregistrare sistematică, precum și dacă primăria a accesat sumele puse la dispoziție de ANCPI pentru realizarea acestor lucrări.

Primăria și firma de cadastru care realizează lucrările anunță cetățenii înainte de începerea procesului, prin afișe, informări publice sau întâlniri organizate la nivel local. De aceea, este important ca proprietarii să urmărească anunțurile comunicate în localitate.

Ce documente trebuie pregătite?

Pentru ca înregistrarea proprietății să se desfășoare corect, proprietarii trebuie să pregătească documentele pe care le dețin cu privire la imobil. Acestea pot include acte de proprietate, certificate de moștenitor, hotărâri judecătorești, acte de identitate, acte de stare civilă sau alte documente care pot clarifica situația juridică a terenului ori a construcției.

Documentele puse la dispoziție ajută echipele de cadastru să identifice corect imobilul și să înscrie informațiile în documentele tehnice ale cadastrului.

Participarea la măsurători este importantă

Pe lângă pregătirea documentelor, proprietarii trebuie să colaboreze cu echipele de cadastru în etapa măsurătorilor. Aceștia pot indica amplasamentul și limitele imobilului, contribuind astfel la identificarea corectă a proprietății.

Participarea la măsurători și comunicarea cu reprezentanții primăriei și cu prestatorii autorizați ajută la evitarea unor neconcordanțe și la realizarea unor evidențe cadastrale cât mai corecte.

Verificarea documentelor tehnice

După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare, pentru o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei sau în alt loc anunțat. De asemenea, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară(ANCPI). În această etapă, proprietarii trebuie să verifice datele înscrise cu privire la imobilele lor, cum ar fi amplasamentul, suprafața, limitele și titularii drepturilor înscrise.

Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, în perioada de afișare publică, conform procedurilor prevăzute de lege.

Cadastrul gratuit reprezintă o oportunitate importantă iar pentru a beneficia de acest proces, cetățenii trebuie să se informeze din timp, să pregătească documentele necesare, să participe la măsurători și să verifice informațiile publicate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).