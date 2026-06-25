Cum este verificată corectitudinea informațiilor utilizate în procesul de cadastrare

2 minute de citit Publicat la 10:00 25 Iun 2026 Modificat la 10:00 25 Iun 2026

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI. Foto: ANCPI

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, informațiile referitoare la proprietăți sunt colectate din mai multe surse și analizate înainte de a fi incluse în documentele tehnice ale cadastrului. Acest proces are rolul de a asigura concordanța dintre situația existentă în teren, documentele disponibile și informațiile aflate în evidențele instituțiilor publice.

Corectitudinea datelor este importantă deoarece documentele tehnice ale cadastrului stau la baza înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Din acest motiv, procesul presupune verificarea și compararea informațiilor colectate înainte ca acestea să fie integrate în evidențele oficiale.

Informațiile sunt colectate și analizate din mai multe surse

Prestatorul lucrărilor de înregistrare sistematică corelează situaţia de fapt constatată în teren cu datele furnizate de primărie, identificând în acest fel, proprietarii, posesorii sau alţi deţinători, urmând a evidenţia, în documentele tehnice ale cadastrului, situaţia tehnică şi juridică reală.

Această etapă presupune astfel, analizarea datelor obținute din măsurători, prin compararea și corelarea informațiilor cu evidențele disponibile la nivel local.

Imobilele care fac obiectul înregistrării sistematice sunt înscrise în documentele tehnice ale cadastrului cu amplasamentele stabilite prin planurile cadastrale întocmite în cadrul lucrărilor.

Rolul proprietarilor și al primăriei

Proprietarii au un rol important în procesul de verificare a informațiilor. Participarea la măsurători, prezentarea documentelor disponibile și furnizarea informațiilor referitoare la proprietate contribuie la identificarea corectă a imobilelor și la clarificarea situațiilor întâlnite în teren.

În același timp, autoritățile administrației publice locale sprijină procesul prin punerea la dispoziția prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică a documentelor și informațiilor existente în evidențele proprii. Utilizarea acestor documente permite completarea și verificarea datelor colectate pe parcursul lucrărilor.

Verificarea publică a documentelor tehnice

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt publicate pentru 60 de zile, pentru verificare.

În perioada de publicare, proprietarii trebuie să consulte informațiile referitoare la imobilele lor și să solicite corectarea eventualelor neconcordanțe, conform procedurilor prevăzute de lege. Această etapă reprezintă o verificare suplimentară a datelor înainte ca informațiile să fie integrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Colaborarea dintre proprietari, prestatorul lucrărilor și reprezentanții primăriei contribuie la realizarea unor evidențe cât mai corecte și actualizate ale proprietăților.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html .

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).