Cum poți personaliza exteriorul unui container: culori, branding, finisaje 

Containerele moderne au un design în linii simple atât la interior cât și la exterior. foto: fan-container.ro

Deși amenajarea interiorului containerelor este esențială pentru ca activitatea sau proiectul în care sunt implicate să se desfășoare eficient și profesionist, tot mai multe companii încep să acorde importanță și aspectului exterior. Această nouă perspectivă aduce multe beneficii în ceea ce privește imaginea firmei contribuind la o reputație excelentă deoarece aduce modernitate și un aer profesionist containerelor.

Design-ul exterior al containerelor

Containerele moderne au un design în linii simple atât la interior cât și la exterior pentru a fi practice și utile într-o serie de domenii precum cele din construcții, agricultură, diverse industrii sau cu profil logistic. O fațadă îngrijită este importantă din punct de vedere funcțional, furnizează un plus de imagine firmei și imprimă o atmosferă plăcută tuturor angajaților.

Construcția este realizată din tablă zincată profilată la rece, iar panourile sandwich cu spumă PIR de 40 mm asigură pe lângă protecție termică și un aspect uniform pentru pereții exteriori. Tratarea suprafețelor exterioare ajută la menținerea durabilității și rezistenței în timp, menținând totodată o fațadă îngrijită a containerului. Deși acestea nu vin gata personalizate de la producător, sunt o serie de elemente ce pot fi adăugate ulterior de către client pentru a le face mai reprezentative pentru specificitatea companiei.

Branding pentru containerele firmelor

Brandingul exterior al containerelor reprezinta o modalitate eficienta de promovare si de crestere a vizibilitatii brandului, mai ales atunci cand acestea sunt amplasate in zone cu trafic intens. Fie ca sunt utilizate ca spatii administrative, containere pentru dormit, zone de relaxare, spatii comerciale temporare sau containere de paza, acestea pot contribui la o imagine mai clara si mai profesionista a companiei.

Containerele universale sunt prevazute cu panouri sandwich cu spuma PIR de 40 mm, care ofera o suprafata uniforma si potrivita pentru personalizare. In plus, cadrul containerului poate fi ales in mai multe culori RAL, precum RAL 9002, RAL 2004, RAL 5012 sau RAL 7016, astfel incat aspectul exterior sa se poata alinia mai usor cu identitatea vizuala a brandului.

Personalizarea prin aplicarea numelui companiei, a logo-ului sau a altor elemente grafice ajuta la consolidarea identitatii de brand si la o identificare mai usoara a containerului in teren. In functie de rolul acestuia, marcarea exterioara poate contribui si la o organizare mai clara a spatiului de lucru sau a zonei in care este amplasat.

Finisaje si culori recomandate pentru firme

Designul exterior al containerelor va fi ales astfel încât să se potrivească cu activitatea prestată de companie. După livrare, se amenajează prin schimbarea culorii sau adăugarea unor elemente decorative, diferite inscripționări, copertine metalice.Se mai pot amenaja aleile de acces către containere prin alcătuirea unor zone verzi sau amplasarea diverselor plante în funcție de profilul activității ori de dorința beneficiarului. În ceea ce privește personalizarea cromatică, doar cadrul containerului poate fi ales în anumite variante RAL disponibile: 2004, 5012, 7016 și 9002. Fiecare aduce avantaje diferite: unele transmit luminozitate, altele inspiră profesionalism sau un aspect mai puternic și dinamic. Toate celelalte elemente precum obiectele de iluminat, panourile decorative sau alte lucruri ce evidențiază cât mai bine containerul vor fi alese ulterior achiziționării acestuia de către client.

Datorită faptului că aceste tipuri de construcții sunt utilizate în multe domenii, ele pot deveni motoare de promovare pentru companii printr-un branding profesionist. Personalizarea exterioară a containerelor este preferată de multe firme după cumpărare datorită versatilității și a avantajelor indiscutabile pe care le oferă.