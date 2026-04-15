Cum să alegi locația potrivită pentru un proiect imobiliar? 10 recomandări

3 minute de citit Publicat la 18:19 15 Apr 2026 Modificat la 18:19 15 Apr 2026

Solicită un certificat de urbanism înainte de achiziție și discută cu un arhitect sau urbanist.foto: shutterstock

Locația influențează direct valoarea, viteza de vânzare și stabilitatea unei investiții imobiliare. Dacă analizezi corect zona, îți calibrezi mai bine bugetul, tipul de locuințe și publicul țintă. Dacă ignori detalii precum infrastructura, reglementările sau riscurile de mediu, poți întârzia proiectul sau reduce marja de profit.

Indiferent dacă vrei să dezvolți apartamente pentru tineri profesioniști, case pentru familii sau un mic ansamblu mixt, pornește de la o evaluare structurată a terenului și a zonei. Mai jos găsești 10 recomandări clare, adaptate pieței din România, care te ajută să iei o decizie argumentată.

1. Analizează cererea reală din zonă

Începe cu date concrete. Verifică ce tipuri de proprietăți se vând sau se închiriază rapid în cartierul vizat. Pe platforme de anunțuri, urmărește prețurile medii, suprafețele cele mai căutate și timpul estimativ de tranzacționare. De exemplu, în nordul Bucureștiului se caută frecvent apartamente cu 2–3 camere aproape de metrou, în timp ce în zonele periurbane din Cluj sau Timișoara cresc cererile pentru case cu curte.

Studiază și profilul cumpărătorilor: venituri, vârstă, scopul achiziției (locuire sau investiție). Dacă zona atrage preponderent familii tinere, adaptează proiectul la nevoile lor: spații de depozitare, locuri de parcare, acces facil la școli.

2. Verifică reglementările urbanistice și indicatorii tehnici

Consultă Planul Urbanistic General (PUG) și, dacă există, Planul Urbanistic Zonal (PUZ). Verifică indicatorii urbanistici:

· POT (Procentul de Ocupare a Terenului)

· CUT (Coeficientul de Utilizare a Terenului)

· regimul maxim de înălțime

Aceste date stabilesc clar ce poți construi. Un teren atractiv ca poziție poate permite doar clădiri cu regim mic de înălțime, ceea ce schimbă complet calculele financiare.

Solicită un certificat de urbanism înainte de achiziție și discută cu un arhitect sau urbanist. În practică, multe întârzieri apar din interpretări greșite ale reglementărilor sau din lipsa corelării cu normativele tehnice în vigoare.

3. Analizează potențialul de creștere al zonei

Studiază investițiile publice și private anunțate: stații noi de metrou, drumuri de legătură, campusuri universitare sau parcuri de retail. În București, deschiderea unei stații de metrou a influențat constant prețurile locuințelor din proximitate. În orașele regionale, apropierea de un parc industrial poate crește cererea pentru locuințe de închiriat.

Urmărește evoluția prețurilor pe ultimii ani. O creștere constantă indică stabilitate, în timp ce variațiile bruște pot semnala speculații.

4. Verifică riscurile de mediu și condițiile terenului

Comandă un studiu geotehnic înainte de proiectare. Acesta îți oferă informații despre compoziția solului și nivelul pânzei freatice. În unele zone din sudul țării sau din apropierea râurilor, costurile de fundare cresc din cauza condițiilor dificile.

Consultă hărțile de risc la inundații și alunecări de teren publicate de autorități. Dacă terenul se află într-o zonă cu restricții, vei avea nevoie de avize suplimentare. Integrează aceste costuri în analiza financiară.

5. Analizează profilul demografic și nivelul veniturilor

În cartierele cu populație tânără și activă profesional, apartamentele compacte se tranzacționează rapid. În zonele cu populație matură și stabilă, casele sau apartamentele spațioase pot avea mai mult succes.

Corelează prețul estimat al unităților cu nivelul veniturilor din zonă. Pentru rezultate stabile, evită discrepanțele mari între prețul final și puterea de cumpărare locală.

6. Calculează rentabilitatea în funcție de locație

Nu te opri la prețul terenului. Include în buget:

· costurile de proiectare și avizare

· execuția lucrărilor

· branșamentele la utilități

· taxele și onorariile profesioniștilor

· marketingul și comisioanele de vânzare

Compară scenarii diferite. Un teren mai scump într-o zonă bine cotată poate genera vânzări mai rapide și costuri financiare mai mici pe termen mediu.

Compară scenarii diferite. Un teren mai scump într-o zonă bine cotată poate genera vânzări mai rapide și costuri financiare mai mici pe termen mediu.

7. Fă un proces complet de verificare

Înainte de semnarea contractului, verifică:

1. Situația juridică din cartea funciară

2. Existența sarcinilor sau litigiilor

3. Accesul legal la drum

4. Servituțile existente

5. Regimul de protecție al zonei

Colaborează cu un avocat specializat în dreptul construcțiilor, un evaluator autorizat și un inginer constructor. Consultarea profesioniștilor reduce riscul unor blocaje ulterioare și te ajută să estimezi corect costurile.

8. Folosește date actuale și compară mai multe opțiuni

Nu lua decizia pe baza unei singure oferte. Compară cel puțin două sau trei terenuri similare. Analizează anunțurile și tranzacțiile din zonă pe platforme de imobiliare pentru a înțelege poziționarea prețurilor și interesul cumpărătorilor.

Urmărește evoluția cererii, filtrează după tip de proprietate și observă zonele cu activitate intensă. Datele îți oferă o bază solidă pentru negociere și pentru ajustarea strategiei.