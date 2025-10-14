Cum să folosești iPhone-ul pentru plăți rapide cu Apple Pay

4 minute de citit Publicat la 11:37 14 Oct 2025 Modificat la 11:37 14 Oct 2025

Apple Pay este o metodă de plată fără contact, concepută pentru dispozitivele Apple precum iPhone, Apple Watch sau iPad. foto: shutterstock.com

Folosirea telefonului pentru a achita direct la magazin a devenit o practică normală și extrem de eficientă. Dacă deții un iPhone, te invit să descoperi cum poți beneficia de Apple Pay pentru a face plăți rapide, sigure și comode oriunde vezi simbolul contactless. În această prezentare găsești explicații clare despre cum configurezi Apple Pay, ce avantaje oferă, dar și sfaturi utile pentru o experiență fără probleme.

Apple Pay pe scurt: ce este și cum funcționează?

Apple Pay este o metodă de plată fără contact, concepută pentru dispozitivele Apple precum iPhone, Apple Watch sau iPad. Practic, plata devine mai rapidă și nu mai e nevoie să introduci manual datele cardului la fiecare tranzacție. Poți folosi Apple Pay oriunde găsești terminale POS (Point Of Sale) cu tehnologia NFC (Near Field Communication) activă.

De exemplu, la supermarket, apropii telefonul de aparat, autorizezi plata cu recunoaștere facială sau amprentă și primești confirmarea în câteva secunde. Aplicația Wallet, preinstalată pe telefon, devine locul unde adaugi și gestionezi cardurile bancare compatibile.

Modelele de la iPhone 6 în sus acceptă Apple Pay, inclusiv dispozitive recente ca iPhone 13, iPhone 14 sau iPhone 17 Pro . Astfel, dacă folosești unul dintre aceste telefoane, poți integra rapid plățile digitale în rutina zilnică.

Configurarea Apple Pay pe iPhone: pașii de urmat

Activarea Apple Pay este simplă, iar procesul durează doar câteva minute. Iată ce trebuie să faci:

Deschide aplicația Wallet pe iPhone

Caută aplicația denumită Wallet. O găsești ușor pe ecranul principal. După ce ai accesat-o, apasă pe semnul „+” pentru a începe procesul de adăugare a unui card.

Adaugă un card bancar

Urmează instrucțiunile afișate: poți scana cardul cu camera telefonului sau poți introduce manual datele. Sistemul acceptă cele mai multe bănci mari din România, precum ING, Raiffeisen, BRD, Unicredit sau Revolut. Confirmarea cardului se realizează printr-un cod primit prin SMS, e-mail sau apel de la bancă.

Alege metoda de autentificare

Activează Face ID (recunoaștere facială), Touch ID (amprentă) sau codul numeric al telefonului pentru autorizarea fiecărei plăți. De exemplu, pe modelele noi, autentificarea biometrică funcționează rapid și precis, crescând nivelul de securitate.

Imediat după configurare, poți folosi Apple Pay pentru plăți fără probleme într-o gamă largă de magazine fizice sau online.

Cum faci plăți rapide cu iPhone-ul la POS?

Procesul de plată în magazin devine foarte simplu. Urmează acești pași la fiecare achiziție:

Dezactivează ecranul de blocare

Autentifică-te folosind Face ID, Touch ID sau codul telefonului, în funcție de setarea ta preferată.

Apropie iPhone-ul de terminalul POS

Apropii telefonul de POS, fără să fie nevoie să accesezi manual Wallet. Dispozitivul recunoaște automat terminalul compatibil Apple Pay.

Primești confirmarea plății

Terminalul emite un semnal sonor sau o vibrație scurtă, iar pe ecran vei vedea un marcaj de confirmare. Dacă ai mai multe carduri adăugate, selectezi rapid cel dorit.

Nu trebuie să lansezi manual aplicația Wallet de fiecare dată – sistemul activează Apple Pay automat atunci când detectează POS-ul.

>Plăți online și în aplicații cu Apple Pay

Dacă faci cumpărături online sau folosești aplicații mobile, Apple Pay îți simplifică procesul de plată. Pentru a plăti într-un magazin online cu această metodă, urmează pașii de mai jos:

Selectează Apple Pay la finalizarea comenzii

În momentul achiziției, site-urile sau aplicațiile compatibile afișează opțiunea Apple Pay

Autorizează tranzacția

Confirmi plata cu Face ID, Touch ID sau codul telefonului.

Primești confirmarea pe loc

Sistemul procesează tranzacția imediat, fără să introduci datele cardului sau alte informații sensibile.

Securitatea și beneficiile Apple Pay

Apple Pay pune accent pe siguranță. Fiecare plată folosește tehnologia tokenizare, ceea ce înseamnă că datele reale ale cardului nu ajung la comerciant. Astfel, chiar dacă cineva ar intercepta tranzacția, nu poate folosi datele respective.

Autentificarea prin Face ID sau Touch ID previne accesul neautorizat, chiar dacă cineva găsește telefonul tău. În plus, nu mai introduci niciun cod PIN la vedere, iar datele nu se stochează pe dispozitiv și nu se partajează cu vânzătorii.

Dacă pierzi iPhone-ul, poți bloca instant accesul la Apple Pay folosind serviciul Find My iPhone sau blocarea din contul iCloud. Autentificarea pe mai mulți pași la Apple ID ajută la sporirea siguranței.

Sfaturi și trucuri pentru o experiență eficientă cu Apple Pay

· Menține iOS actualizat pentru a beneficia de cele mai noi opțiuni și actualizări de securitate.

· Folosește Face ID sau Touch ID și stabilește un cod puternic de acces pentru telefon.

· Verifică înainte dacă locul unde vrei să plătești acceptă Apple Pay – caută sigla contactless sau adresează-te personalului.

· Protejează-ți telefonul cu o husă rezistentă, mai ales dacă obișnuiești să faci plăți în spații aglomerate.

· Dacă observi probleme la plată sau activitate suspectă pe card, contactează rapid banca parteneră și scoate cardul respectiv din Wallet.

Recomandări pentru a folosi Apple Pay în mod responsabil

Plățile digitale aduc rapiditate și confort, dar folosirea tehnologiei presupune și o atitudine prudentă. Protejează-ți telefonul, actualizează regulat parolele și verifică notificările legate de tranzacții. Dacă utilizezi Apple Pay în scopuri de afaceri, păstrează evidența digitală a cheltuielilor pentru o gestiune ușoară.

Prin urmare, adoptă Apple Pay pentru a economisi timp la cumpărături și pentru a reduce riscurile asociate cu plățile tradiționale. Respectă măsurile de siguranță, rămâi informat și actualizează periodic sistemul pentru a te bucura de toate funcționalitățile disponibile.

Utilizarea tehnologiei într-un mod responsabil poate face diferența între o simplă plată și o experiență eficientă și sigură!