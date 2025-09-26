Cum să pregătești suprafața înainte de aplicarea gletului pentru rezultate perfecte

Gletul este un material utilizat pentru a obține pereți și tavane drepte și uniforme. foto: shutterstock.com

O suprafață pregătită corect poate face diferența între un perete neted și o lucrare cu defecte vizibile. Dacă ai întâlnit probleme ca desprinderea gletului sau crăpături după renovare, probabil ai observat cât de mult contează fiecare pas pregătitor. Acest ghid te ajută să eviți erorile comune și să parcurgi etapele necesare pentru un finisaj plăcut și durabil. Află cum să pregătești suprafața înainte de aplicarea gletului!

Ce presupune aplicarea gletului și de ce contează calitatea materialului?

Gletul este un material utilizat pentru a obține pereți și tavane drepte și uniforme, pregătite pentru vopsit sau tapetat. Găsești două tipuri principale: de încărcare, util pentru astuparea porilor și a mici imperfecțiuni, și de finisare, care se aplică în strat subțire pentru a netezi finisajul. În anumite situații, aplici doar un strat foarte subțire, pentru a corecta mici neregularități.

Reține că gletul nu remediază problemele structurale sau denivelările majore. Dacă peretele are goluri, margini rupte ori zone friabile, intervii cu reparații specifice înainte de gletuire. Suprafața suport trebuie să rămână solidă, fără praf și uscată. Poți folosi gleturi gata preparate (precum cele de la Knauf sau Caparol), glet de încărcare sau variante specializate de finisaj, în funcție de proiect.

Pasul 1: Analizează și curăță suprafața

Evaluează cu atenție peretele sau tavanul. Îndepărtează toate resturile de tapet, vopsea decojită, praf, pete de grăsime și urme de var. Folosește spatule, perii tari sau un aspirator profesional pentru a curăța eficient suprafața. În cazul reziduurilor fine, o pensulă lată poate fi suficientă.

Identifică micile defecte, cum ar fi crăpături, găuri sau zone moi. Aici, intervii cu chituri de reparații adecvate (pe bază de ipsos, mortar sau compuși acrilici), respectând indicațiile producătorului pentru fiecare tip de suport. După aplicarea reparațiilor, verifică starea de uscare; numai suprafețele complet uscate permit un finisaj calitativ.

Instrumente necesare: spatulă, cuțit de glet, perie, aspirator de șantier sau pensulă lată.

Pasul 2: Aplică amorsa pentru o aderență mai bună

Amorsa asigură o absorbție echilibrată și permite gletului să adere eficient la suport. Ea reduce riscul apariției petelor sau al exfolierilor ulterioare. Pentru pereți recent construiți ori poroși, folosește produse dedicate – citește specificațiile de pe ambalaj. Suprafețele din beton, mai compacte, solicită amorse cu putere de penetrare suplimentară.

Pregătește amestecul conform instrucțiunilor (de regulă, diluezi cu apă după recomandarea producătorului), apoi acoperă peretele cu un trafalet, bidinea sau o pensulă lată. Răspândește lichidul uniform și asigură-te că nu rămân zone neacoperite. Lasă amorsa să se usuce complet înainte de a continua – timpul de uscare variază între una și patru ore, în funcție de tipul ales, de temperatură și de umiditatea camerei. Nu grăbi acest pas!

Pasul 3: Repară denivelările și defectele vizibile

Nu sări peste reparațiile preliminare. Denivelările mai mari de 2-3 mm se corectează cu tencuială sau glet de încărcare. Dacă identifici colțuri sparte, folosește colțare metalice pentru a obține muchii rezistente și bine conturate. Suprafața de bază trebuie să rămână plană și uscată înainte de aplicarea fiecărui strat.

Respectă indicațiile tehnice în vigoare pentru materiale (C 07-2006 și alte norme locale), dar și instrucțiunile de pe ambalaj, deoarece diverse produse pot avea proceduri sau timpi de lucru diferiți.

Pasul 4: Inspectează înainte de aplicarea gletului

După uscare, analizează detaliile. Treci cu mâna pe suprafață pentru a simți eventualele asperități sau zone unde praful nu s-a îndepărtat corect. Corectează imperfecțiunile identificate.

Verifică temperatura camerei (ideal între 10 și 30°C) și evită expunerea directă la curenți de aer puternici. Menține umiditatea la un nivel moderat; o cameră prea umedă sau prea uscată afectează uscarea și aderența materialelor.

O baie recent construită, cu ventilație deficitară, va necesita un timp prelungit de uscare atât pentru amorsă, cât și pentru materialele de reparație. În astfel de situații, instalează un ventilator pentru a accelera evacuarea vaporilor de apă.

Pasul 5: Aplică fiecare strat după uscarea completă a celui anterior

Modernizarea unui apartament implică deseori graba, dar graba strică rezultatul. Asigură-te că fiecare strat de amorsă, tencuială sau reparație s-a uscat complet înainte de a interveni cu stratul următor de glet. Aplicarea pe un substrat umed poate cauza probleme ca exfolierea sau fisurile.

Consultă instrucțiunile pentru fiecare tip de material folosit. Dacă lucrezi cu un glet de finisaj de la Macostore.ro , parcurge recomandările de pe ambalaj, deoarece conținutul de aditivi, grosimea stratului sau timpul optim de uscare pot varia față de alte produse.

Greșeli frecvente care pot compromite rezultatul

· Aplici materialul pe un perete cu praf, grăsime ori umiditate. Acest lucru reduce aderența și finisajul se poate desprinde rapid.

· Întinzi amorsa neuniform. Zonele „sărite” vor absorbi gletul diferit și pot apărea pete ori exfolieri.

· Ignorezi timpii de uscare dintre etape. Dacă aplici prea curând gletul peste amorsa umedă, riști fisuri sau coajă.

· Folosești apă în exces când pregătești gletul sau improvizezi proporțiile. Amestecul incorect duce la rezultate slabe.

· Nu adaptezi materialul la tipul de suport sau nu citești instrucțiunile. Un glet pentru interior nu se aplică pe exterior.

Pregătește suprafața cu răbdare și atenție, urmează instrucțiunile de pe ambalajele materialelor și verifică fiecare strat aplicat. Asigură uscarea completă înainte de pasul următor. Dacă proiectul este complex sau materialul de bază pune probleme speciale, cere sfatul unui profesionist. Înarmat cu aceste cunoștințe, ești gata să pregătești suprafețele înainte de aplicarea gletului.