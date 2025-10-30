Cum să prinzi oferte reale la accesorii pentru mașina ta de Black Friday 2025 - Tips & Tricks

Maşina albă într-un peisaj de iarnă. foto: janta.ro

Black Friday 2025 se apropie cu pași rapizi, iar pasionații de mașini știu deja că luna noiembrie este cea mai bună perioadă pentru investiții inteligente. În cu 7 noiembrie, Janta.ro dă startul unei campanii cu reduceri de 5% la jante și roți complete, două dintre cele mai căutate categorii atunci când vine vorba despre întreținerea și estetica mașinii.

Dar, în mijlocul avalanșei de promoții online, cum poți fi sigur că alegi ofertele reale, nu doar reduceri „de vitrină”? Iată câteva tips & tricks practice pentru a profita la maximum de Vinerea Neagră, fără să cazi în capcanele prețurilor înșelătoare.

1. Fă-ți o listă clară cu ce ai nevoie

Primul pas pentru a prinde o ofertă reală este planificarea. Mulți șoferi intră în febra cumpărăturilor și sfârșesc prin a cumpăra lucruri de care nu aveau nevoie sau care nu se potrivesc mașinii lor.

Cu câteva zile înainte de Black Friday, notează exact ce cauți: poate ai nevoie de un set de roți complete pentru iarnă, poate vrei să înlocuiești jantele vechi sau pur și simplu cauți accesorii auto utile (capace, prezoane, senzori TPMS).

La Janta.ro, poți introduce marca și modelul mașinii, iar sistemul îți afișează doar produsele compatibile - un mod sigur de a evita achizițiile greșite.

2. Verifică prețurile din timp

Un truc esențial pentru a depista ofertele reale este să urmărești produsele preferate cu cel puțin o săptămână înainte de începerea campaniei. Multe magazine obișnuiesc să crească prețurile înainte de Black Friday, doar pentru a afișa apoi reduceri artificiale.

Janta.ro are avantajul că păstrează transparența prețurilor - reducerile de 5% sunt aplicate la prețurile curente, iar fiecare produs are afișat clar discountul, fără trucuri.

Poți adăuga produsele dorite în wishlist și le poți urmări direct în ziua de 7 noiembrie, când campania începe oficial.

3. Alege calitatea, nu doar prețul

O ofertă bună nu înseamnă doar un preț scăzut, ci raportul corect între calitate și valoare. În cazul roților și jantelor, o reducere mică la un produs premium poate fi mai avantajoasă decât o reducere mare la un produs slab calitativ.

De exemplu, o roată completă echilibrată profesional, cu anvelope de brand și jante certificate, oferă siguranță și durabilitate pe termen lung. În plus, în cadrul promoției de Black Friday 2025 pe Janta.ro , toate produsele sunt noi, originale și omologate, deci nu riști să cumperi modele recondiționate sau contrafăcute.

4. Fii atent la detalii tehnice

Un alt „trick” important este să verifici specificațiile tehnice ale produsului. O jantă sau o roată completă compatibilă trebuie să corespundă perfect cu modelul tău de mașină: diametru, lățime, ET (offset), număr de prezoane și diametrul butucului.

Janta.ro îți simplifică procesul: selectezi marca, modelul, motorizarea și anul de fabricație, iar site-ul îți afișează doar variantele compatibile, astfel încât să cumperi fără stres și fără riscuri. Este una dintre cele mai sigure metode de achiziție din online.

5. Caută seturi complete - economisești timp și bani

Dacă vrei să scapi de bătaia de cap a montajului sezonier, alege roți complete - jantă + anvelopă montate și echilibrate. În campania de Black Friday 2025, Janta.ro aplică reduceri de 5% și pentru aceste seturi, care sunt livrate gata montate.

Avantajele sunt clare:

● economisești bani comparativ cu achiziția separată;



● câștigi timp, fără drumuri la vulcanizare;



● prelungești durata de viață a roților de vară.



În plus, fiecare set este verificat tehnic, deci primești un produs sigur și pregătit pentru sezonul rece.

6. Fii rapid, dar nu impulsiv

Cele mai bune oferte dispar repede. Campania Black Friday la Janta.ro are loc 7 noiembrie, iar stocurile sunt limitate. Totuși, nu te grăbi să cumperi în primele minute doar de teamă să nu pierzi o reducere.

Deschide paginile produselor dorite, compară variantele (material, design, brand) și abia apoi finalizează comanda. O alegere făcută în grabă poate însemna o cheltuială inutilă sau un produs nepotrivit.

Black Friday nu înseamnă doar prețuri mai mici, ci oportunitatea de a face alegeri inteligente pentru siguranța și confortul tău la volan. Dacă vrei să prinzi oferte reale, documentează-te din timp, verifică detaliile tehnice și comandă doar de la surse sigure.

Profită de campania de Vinerea Neagră de la Janta.ro, alege calitatea și transformă ziua de 7 noiembrie într-o investiție pentru o mașină pregătită de orice drum, toată iarna.