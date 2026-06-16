Cum să-ți păstrezi bronzul frumos și uniform mai mult timp

Bronzul este, de fapt, răspunsul pielii la o agresiune: producția de melanină crește pentru a se apăra de razele UV. foto: farmaciiledav.ro

Te-ai întors de la mare cu un bronz superb, dar peste câteva zile pielea începe să se descuameze și culoarea se pierde neuniform. Este o experiență comună și frustrantă, însă în mare parte se poate evita. Secretul nu stă în soare, ci în felul în care ai grijă de piele după expunere. Iată cum prelungești un bronz sănătos și luminos.

De ce dispare bronzul atât de repede

Bronzul este, de fapt, răspunsul pielii la o agresiune: producția de melanină crește pentru a se apăra de razele UV. Când pielea este deshidratată și arsă, celulele de la suprafață se usucă și se desprind mai repede, luând cu ele și pigmentul. O piele uscată se exfoliază neuniform, iar bronzul devine pătat și de scurtă durată.

Hidratarea, cheia unui bronz de durată

Cu cât pielea este mai bine hidratată, cu atât celulele rămân sănătoase mai mult timp și culoarea se păstrează uniform. Aplică zilnic, dimineața și seara, produse bogate și calmante. O alegere bună o reprezintă cremele și loțiunile reparatoare după plajă , care refac bariera pielii și prelungesc strălucirea bronzului.

Exfolierea blândă, făcută corect

Pare contraintuitiv, dar o exfoliere delicată, o dată sau de două ori pe săptămână, ajută bronzul să arate uniform. Îndepărtând ușor celulele moarte, eviți descuamarea în plăci și petele inestetice. Folosește un produs blând și aplică imediat după o cremă hidratantă bogată. Renunță la exfolianții agresivi, care accelerează pierderea culorii.

Obiceiuri care fac diferența

Bea multă apă, pentru a hidrata pielea din interior, și include în alimentație fructe și legume bogate în betacaroten, precum morcovii, caisele și roșiile. Evită dușurile fierbinți și apa clorinată în exces, care usucă pielea. Iar atunci când revii la soare, continuă să folosești protecție solară, pentru a menține pielea sănătoasă.

Cu puțină grijă constantă, bronzul tău rămâne frumos, catifelat și uniform mult timp după ultima zi de vacanță.