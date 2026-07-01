Cum și unde verifici rezultatele măsurătorilor cadastrale? Cum se corectează erorile din documentele tehnice cadastrale

1 minut de citit Publicat la 10:00 01 Iul 2026 Modificat la 10:00 01 Iul 2026

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI. Foto: ANCPI

După finalizarea măsurătorilor și întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile referitoare la imobilele lor și să solicite corectarea eventualelor neconcordanțe. Această etapă este importantă deoarece proprietarii/deținătorii au posibilitatea de a corecta eventualele erori înainte de deschiderea noilor cărți funciare.

Unde pot fi consultate documentele tehnice ale cadastrului?

Documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice.

Afișarea este anunțată cu cel puțin cinci zile înainte prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv la sediul primăriei, pe pagina de internet a primăriei și pe cea a ANCPI.

Documentele tehnice pot fi consultate:

• la sediul primăriei;

• pe site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs/ .

Cetățenii trebuie să verifice informațiile referitoare la proprietățile pe care le dețin, inclusiv datele privind amplasamentul, suprafața, titularii drepturilor reale și alte informații înscrise în documentele tehnice ale cadastrului.

Ce trebuie să faci dacă identifici o eroare?

Dacă observi neconcordanțe în documentele tehnice ale cadastrului, poți solicita rectificarea acestora.

Cererea de rectificare trebuie depusă în perioada de afișare a documentelor tehnice ale cadastrului și trebuie însoțită de documentele care susțin solicitarea formulată.

Cum sunt soluționate cererile de rectificare?

Cererile de rectificare sunt analizate de o comisie de soluționare constituită conform prevederilor legale.

Comisia este formată din reprezentanți ai primăriei, ai oficiului de cadastru și publicitate imobiliară și ai prestatorului lucrărilor de înregistrare sistematică.

Aceștia verifică informațiile existente în documentele tehnice, documentele depuse de solicitant și celelalte date disponibile în evidențele utilizate pentru realizarea lucrărilor.

De ce este importantă verificarea documentelor tehnice?

Perioada de afișare publică este etapa în care proprietarii trebuie să verifice documentele tehnice și să solicite corectarea eventualelor erori, înainte de deschiderea noilor cărți funciare.

Participarea cetățenilor la această etapă contribuie la creșterea gradului de acuratețe a evidențelor cadastrale și la reflectarea cât mai fidelă a situației proprietăților din teren.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html .

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).