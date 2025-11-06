Cyber Resilience 360, Bittnet Training și OffSec: Parteneriat strategic pentru consolidarea culturii și competențelor în securitate

3 minute de citit Publicat la 15:46 06 Noi 2025 Modificat la 15:46 06 Noi 2025

Mai multe persoane într-o conferinţă. foto: bittnet training

Într-un context global dominat de atacuri cibernetice din ce în ce mai sofisticate și de o creștere constantă a suprafeței de atac digital, Bittnet Training, lider în educația IT din România, a organizat alături de OffSec (Offensive Security) evenimentul Cyber Resilience 360, o zi dedicată exclusiv consolidării culturii și competențelor în domeniul securității cibernetice. Evenimentul a atras peste 100 de specialiști, decidenți și lideri din mediul privat și public, confirmând interesul tot mai mare al organizațiilor pentru dezvoltarea unei strategii de reziliență cibernetică robuste și sustenabile.

Bittnet Training , cu o experiență de peste două decenii în formarea și certificarea specialiștilor IT, s-a impus ca un vector esențial în dezvoltarea competențelor digitale avansate. Programele sale acoperă arii precum cybersecurity, cloud computing, DevOps, project management și inteligență artificială aplicată, oferind organizațiilor posibilitatea de a-și transforma infrastructura de securitate într-un sistem adaptiv, capabil să prevină, detecteze și răspundă eficient incidentelor cibernetice. În parteneriat cu OffSec (Offensive Security), recunoscut la nivel mondial pentru programele sale de formare în domeniul „offensive security” și pentru certificările de prestigiu precum OSCP (Offensive Security Certified Professional), evenimentul Cyber Resilience 360 a reunit comunitatea de experți într-un cadru dedicat schimbului de cunoștințe, metodologii și bune practici operaționale.

Agenda evenimentului a fost una complexă, cuprinzând sesiuni tematice de înalt nivel: Cultura Securității în Practică, Leadership și Pregătire în Acțiune, Evaluarea Culturii Cibernetice, Construirea Echipei de Securitate de Top prin Training, dar și un panel special dedicat interacțiunii dintre Inteligența Artificială și Securitatea Cibernetică – O Sabie cu Două Tăișuri. Fiecare sesiune a pus accentul pe necesitatea unei abordări multidimensionale a securității, în care oamenii, procesele și tehnologia trebuie aliniate pentru a asigura o reziliență cibernetică durabilă.

În cadrul intervenției sale, Paul Griffin, Vicepreședinte Customer Success la OffSec, a abordat tema pregătirii continue și a mentalității de securitate:

„Creăm un mediu în care oamenii sunt motivați, inovatori și pregătiți să facă față unui peisaj al amenințărilor aflat într-o continuă evoluție.”

Griffin a subliniat faptul că securitatea cibernetică eficientă nu se rezumă la instrumente și infrastructură, ci depinde fundamental de cultura organizațională și mentalitatea proactivă a echipelor tehnice. În opinia sa, organizațiile care adoptă o filozofie de tip continuous learning & continuous testing sunt cele care reușesc să transforme riscurile în oportunități și să reducă impactul atacurilor prin anticipare și adaptabilitate.

La rândul său, Cristina Rațiu, CEO al Bittnet Education, a evidențiat importanța instruirii specializate și a datelor în construirea unei apărări eficiente:

„Procentul angajaților care au șanse să interacționeze cu un e-mail de tip phishing este de 34%. Aceste cifre ne arată clar de ce investiția în training specializat este esențială. Prin programe personalizate de formare, putem reduce semnificativ vulnerabilitățile și putem transforma angajații din posibile puncte slabe în verigi puternice ale lanțului de apărare cibernetică.”

Această perspectivă confirmă o realitate adesea ignorată: factorul uman rămâne veriga critică în securitatea cibernetică. Într-o lume în care 82% dintre breșele de securitate implică o eroare umană, construirea unei culturi organizaționale bazate pe conștientizare și practică continuă este mai importantă decât oricând.

Pe parcursul întregii zile, discuțiile au gravitat în jurul ideii că reziliența cibernetică nu este un produs, ci un proces continuu – un ecosistem care combină educația tehnică, testarea sistematică, leadershipul responsabil și inovația strategică. Participanții au împărtășit studii de caz și experiențe privind implementarea unor programe de security awareness, simulări de phishing și exerciții de tip tabletop, toate având ca obiectiv crearea unei culturi „security-first” autentice și măsurabile.

Prin Cyber Resilience 360, Bittnet Training și OffSec au demonstrat că pregătirea continuă și parteneriatele strategice reprezintă pilonii esențiali ai apărării moderne. Într-un mediu digital dinamic, în care atacurile de tip ransomware, exploatările zero-day și campaniile de inginerie socială se multiplică, doar organizațiile care investesc în oameni, cunoștințe și practici pot atinge o stare reală de reziliență cibernetică.

Evenimentul a închis ziua cu un mesaj ferm: educația în securitate nu este o opțiune, ci o necesitate strategică. Prin inițiative precum Cyber Resilience 360, România își consolidează poziția în ecosistemul european de cybersecurity, dezvoltând o generație de specialiști capabili să protejeze infrastructurile critice și să modeleze viitorul digital într-un mod sigur și sustenabil.