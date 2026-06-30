De ce apar neconcordanțe în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI. Foto: ANCPI

Procesul de înregistrare sistematică a proprietăților, desfășurat la nivel național în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, are ca obiectiv identificarea, măsurarea și înscrierea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. În cadrul acestui proces, proprietarii pot observa uneori diferențe între datele rezultate din măsurători și informațiile pe care le dețin sau le cunosc despre proprietățile lor.

Aceste situații nu reprezintă erori generate automat de procesul de înregistrare sistematică, ci sunt, de cele mai multe ori, consecința unor neconcordanțe acumulate de-a lungul timpului între documentele existente, situația juridică și realitatea din teren.

Printre cele mai frecvente situații întâlnite se numără:

- Diferențe între suprafața din acte și suprafața măsurată în teren - multe documente de proprietate au fost întocmite în perioade diferite, utilizând metode de măsurare mai puțin precise decât cele actuale. În numeroase cazuri, suprafețele înscrise în acte au fost estimate sau calculate pe baza unor măsurători efectuate cu instrumente și tehnologii care nu ofereau nivelul de precizie disponibil în prezent. În cadrul înregistrării sistematice, suprafețele sunt determinate prin măsurători moderne, realizate conform normelor tehnice în vigoare, ceea ce poate conduce la rezultate diferite față de cele înscrise în documentele vechi.

- Amplasamente diferite față de cele indicate în documente - în anumite situații, planurile și schițele anexate actelor de proprietate sunt incomplete, imprecise sau au fost realizate într-un sistem de referință diferit de cel utilizat în prezent. De asemenea, în decursul anilor, limitele unor proprietăți au fost modificate informal prin înțelegeri între vecini, fără actualizarea documentațiilor cadastrale. În consecință, poziția reală a imobilului poate fi diferită de cea rezultată din documentele existente.

- Suprafețe mai mici decât cele considerate de proprietari - percepția proprietarului asupra dimensiunii terenului este adesea influențată de folosirea efectivă a unei suprafețe pe o perioadă îndelungată. Totuși, utilizarea unui teren nu reprezintă întotdeauna dovada dreptului de proprietate asupra întregii suprafețe ocupate. În procesul de înregistrare sistematică sunt identificate și măsurate limitele existente în teren, iar datele sunt analizate în raport cu documentele de proprietate și cu situația proprietăților învecinate. Astfel, pot apărea diferențe între suprafața folosită în fapt și cea care poate fi documentată și înregistrată.

- Suprapuneri între proprietăți - de-a lungul timpului, unele terenuri au fost înscrise pe baza unor documentații realizate independent, fără o verificare unitară la nivelul întregii zone. Acest lucru poate genera suprapuneri între proprietăți, care devin vizibile odată cu realizarea măsurătorilor sistematice și integrarea tuturor datelor într-o bază unică.

- Diferențe între limitele din teren și cele din documente - gardurile, șanțurile, drumurile de acces sau alte elemente materiale existente astăzi nu coincid întotdeauna cu limitele juridice ale proprietăților. În unele cazuri, aceste delimitări au fost mutate în timp, fără efectuarea procedurilor legale necesare pentru actualizarea documentelor.

Procesul de înregistrare sistematică are tocmai rolul de a identifica și clarifica astfel de situații, prin compararea informațiilor din documente cu realitatea din teren și prin consultarea proprietarilor, a autorităților locale și a celorlalți factori implicați.

Tocmai de aceea este importantă participarea activă a cetățenilor procesul de înregistrare sistematică. Aceștia trebuie să pună la dispoziție toate documentele pe care le dețin, participle la etapele de identificare și verificare a datelor, și să consulte documentele tehnice afișate public. În cazul în care constată neconcordanțe, aceștia au posibilitatea de a formula observații și cereri de rectificare în termenele prevăzute de lege.

Înregistrarea sistematică reprezintă un proces complex de actualizare și armonizare a informațiilor privind proprietățile, având ca scop crearea unei evidențe cadastrale și de carte funciară complete, corecte și unitare, în beneficiul proprietarilor și al comunităților locale.

ANCPI beneficiază de fonduri europene pentru cadastrarea a 660 de comune, derulând Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027, care vizează înregistrarea gratuită a peste 5,7 milioane de hectare. Proiectul continuă investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF)