De ce scade nivelul de antigel și cum afectează motorul mașinii tale

4 minute de citit Publicat la 12:28 06 Noi 2025 Modificat la 12:28 06 Noi 2025

Sticlă cu antigel lângă roata unei maşini. foto: shutterstock.com

Te-ai întrebat vreodată de ce trebuie să completezi tot mai des cu antigel sau de ce se aprinde martorul pentru lichid de răcire scăzut? Aceasta este o situație des întâlnită în rândul șoferilor și, dincolo de inconvenient, semnalează deseori probleme ce pot duce la defecțiuni costisitoare. În acest articol găsești explicații clare despre cum funcționează antigelul, ce cauzează scăderea nivelului și ce efecte suportă motorul dacă nu verifici la timp. Parcurge mai departe pentru a descoperi metode de verificare și întreținere, dar și sfaturi bazate pe situații reale.

Ce este antigelul și ce rol are în motor?

Antigelul (numit și lichid de răcire) circulă în motor și prin radiator și asigură păstrarea unei temperaturi optime de funcționare. Acest lichid previne înghețarea iarna, supraincălzirea vara și protejează piesele interne împotriva coroziunii. În compoziția sa intră apă distilată și glicol, care stabilizează punctul de îngheț și de fierbere.

Aditivii speciali previn formarea ruginii și depunerile. Producătorii recomandă tipul potrivit de antigel pentru fiecare model de motor, astfel că respectarea acestei indicații ajută la protejarea sistemului. Vasul de expansiune din compartimentul motor, marcat cu semnele MIN și MAX, permite verificarea rapidă a nivelului. Dacă observi scăderi bruște sau repetate, verifică de fiecare dată, deoarece orice modificare poate ascunde o problemă.

Motive pentru care scade nivelul de antigel

Nivelul de antigel din vasul de expansiune sau din instalația de răcire a mașinii poate să scadă din mai multe motive, unele normale, altele semn că există o problemă tehnică. Iată cele mai frecvente cauze:

· evaporare normală în timp: la unele mașini, un consum foarte mic de antigel (câțiva mililitri pe mii de kilometri) este normal, mai ales în condiții de temperaturi ridicate sau la rulaj urban intens;

· scurgeri externe:

o garnituri, coliere sau furtunuri uzate pot lăsa lichidul să se piardă;

o radiatorul fisurat sau corodat este o cauză des întâlnită;

o pompa de apă poate prezenta scurgeri pe la simering.

· scurgeri interne: garnitura de chiulasă deteriorată poate permite antigelului să pătrundă în camerele de ardere; în acest caz, vei observa:

o fum albicios la eșapament;

o miros dulceag;

o ulei cu aspect „cafea cu lapte” (emulsie).

· capac de vas de expansiune defect: dacă supapa de presiune nu mai funcționează corect, poate lăsa lichidul să iasă sub formă de vapori;

· aer în instalația de răcire: dacă sistemul nu a fost aerisit corect după completarea sau schimbarea lichidului, nivelul poate scădea odată cu eliminarea bulelor de aer;

· fisuri în bloc motor sau chiulasă: mai rar, dar posibil, antigelul se poate pierde prin microfisuri interne greu de depistat;

· încălzitorul habitaclului (radiatorul de încălzire) fisurat: poți observa miros de antigel în mașină, geamuri care se aburesc excesiv și umezeală pe covorașe.

Cum se manifestă scăderea nivelului de antigel în utilizarea zilnică?

Dacă trebuie să adaugi frecvent antigel, recomand să verifici comportamentul sistemului în diferite momente. Observă cât și cum scade nivelul în funcție de temperatură, sezon sau traseu.

Situații uzuale

Imediat după pornirea la rece poți vedea o mică scădere a nivelului, însă dacă revine ulterior, nu ai motive de îngrijorare. O pierdere continuă sau foarte rapidă indică o scurgere sau o defecțiune ascunsă.

Avertizări la bord și coduri de eroare

Martorul pentru lichid de răcire scăzut de pe bord solicită verificare imediată sub capotă. Modelele moderne pot afișa erori de tip P0234 sau 5A, ce implică o relație între presiunea circuitului de admisie și funcționarea turbocompresorului, ambele influențate de nivelul de antigel.

Verificări de rutină și diagnostic

Seara sau când motorul s-a răcit complet, verifică vizual vasul de expansiune și împrejurimile radiatorului. Poți scana sub mașină cu o lanternă pentru a depista pete colorate. Dacă nu identifici pierderi, dar nivelul tot scade, analizează senzorii și codurile de eroare printr-o diagnoză profesională. O reducere constantă a nivelului fără scurgeri clare indică frecvent pierderi în interiorul motorului.

Efectele scăderii nivelului de antigel asupra motorului

Scăderea lichidului de răcire aduce riscuri pentru motor, dar și pentru alte componente.

Supraîncălzirea motorului

Dacă motorul nu primește răcirea necesară, temperatura crește rapid. Piese ca pistoanele, chiulasa sau supapele se pot deforma. Mersul pentru câteva minute cu nivel scăzut de antigel poate declanșa defecțiuni serioase și costisitoare.

Probleme la turbocompresor

La anumite modele, precum VW Passat, Ford Mondeo sau Opel Insignia, turbocompresorul se răcește cu lichid de răcire. Un nivel prea scăzut împiedică răcirea eficientă a turbinei, determinând uzură crescută sau scăderi de performanță la accelerații.

Simptome clare la funcționare

· formarea de fum alb la eșapament apare dacă antigelul ajunge în camerele de ardere (prin garnitura de chiulasă);

· motorul poate limita automat turația dacă detectează temperaturi excesive sau presiuni anormale;

· lipsa răcirii corecte reduce durata de viață a întregului grup motopropulsor.

Costuri mărite dacă se amână remedierea

Repararea sistemului de răcire costă mai puțin decât înlocuirea completă a garniturii sau a chiulasei. O neatenție de câteva săptămâni poate duce la cheltuieli de mii de lei, mai ales dacă implică și blocul motor.

O evaluare constantă a nivelului de antigel și atenția la semnele de avertizare te ajută să previi defecțiuni costisitoare. Poți afla de ce scade nivelul de antigel pe Autovit.ro, unde găsești mai multe explicații dedicate fiecărei cauze posibile.

Păstrează obiceiuri simple de întreținere și reacționează prompt atunci când observi o scădere neobișnuită a lichidului de răcire. Un sistem bine întreținut prelungește viața motorului și asigură siguranța la drum, indiferent de anotimp sau tipul de traseu.