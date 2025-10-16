De la deșeuri la energie: economia circulară Alkagesta ajunge în România

1 minut de citit Publicat la 13:00 16 Oct 2025 Modificat la 13:00 16 Oct 2025

Acest sistem asigură reducerea cu până la 83% a emisiilor de gaze cu efect de seră. foto: freepik.com

În fiecare an, România produce între 70.000 și 90.000 de tone de ulei uzat de gătit (UCO), dintre care doar o mică parte este colectată corespunzător (Euractiv România, 2024).

Pentru Alkagesta Malta, această resursă nevalorificată reprezintă o oportunitate strategică.

Compania a extins în România programul său global de reciclare și conversie UCO în biocombustibil certificat EN 14214, un pas important în direcția economiei circulare europene.

Cum funcționează modelul circular Alkagesta

Procesul este simplu, dar eficient: uleiurile uzate sunt colectate de la restaurante și gospodării, transportate la instalații de procesare și transformate în biodiesel certificat ISCC EU.

Acest sistem asigură reducerea cu până la 83% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu motorina convențională (EEA, 2023).

„Transformarea deșeurilor în resurse este una dintre cele mai pure forme de inovație,” afirmă Orkhan Rustamov Alkagesta.

Impact economic și social

Prin implementarea rețelei sale circulare, Alkagesta Romania creează locuri de muncă verzi și stimulează antreprenoriatul local.

Conform Eurostat (2024), sectorul reciclării angajează deja peste 33.000 de români, iar această cifră ar putea crește odată cu extinderea parteneriatelor Alkagesta cu IMM-urile locale.

În plus, reducerea poluării și scăderea costurilor municipale pentru gestionarea deșeurilor oferă beneficii directe comunităților.

Certificare și transparență

Fiecare lot de UCO este verificat prin sistemul ISCC EU și auditat trimestrial.

Alkagesta Company utilizează instrumente digitale de trasabilitate, ceea ce face imposibilă intrarea pe piață a materiilor prime neconforme.

Această abordare întărește încrederea investitorilor și partenerilor internaționali, asigurând accesul României la lanțurile comerciale sustenabile din UE.

Un nou standard pentru România

Modelul Alkagesta combină tehnologia, disciplina de conformitate și responsabilitatea socială într-un ecosistem complet.

Prin integrarea principiilor ESG, compania demonstrează că tranziția energetică nu este doar o obligație de mediu, ci și o oportunitate economică.

Concluzie

Prin extinderea economiei circulare în România, Alkagesta Malta aduce o nouă definiție pentru sustenabilitate: eficiență, verificabilitate și impact social real.

Tranziția verde devine astfel o poveste de succes construită pe date, disciplină și colaborare.