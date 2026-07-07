Divorțul în România: pași, acte și costuri

În cazul unui divorț, informarea corectă și pregătirea documentelor pot face diferența. Sursă: Unsplash.com

Divorțul nu trebuie să fie o procedură intimidantă. În România există trei căi de a desface o căsătorie, iar alegerea celei potrivite depinde de un singur lucru: dacă soții sunt sau nu de acord. Îți explicăm pe scurt modalitățile de divorț, actele necesare, cât durează și la ce costuri să te aștepți.

Alegerea căii corecte face diferența dintre o procedură simplă, încheiată în câteva săptămâni, și una prelungită, cu proces în instanță. Iată ce presupune fiecare variantă.

Cele trei căi de divorț

Legea română prevede trei modalități de a divorța: pe cale administrativă, la notar și în instanță. Primele două sunt posibile doar atunci când soții se înțeleg; a treia intervine când există neînțelegeri.

1. Divorțul administrativ, la primărie

Aceasta este cea mai simplă și rapidă cale. Divorțul poate fi pronunțat de ofițerul de stare civilă atunci când ambii soți sunt de acord să divorțeze și nu au copii minori rezultați din căsătorie, din afara ei sau adoptați.

Cererea se depune la primăria care a înregistrat căsătoria sau la cea de la domiciliul comun. După depunere, se acordă un termen de reflecție, iar dacă la finalul acestuia soții își mențin hotărârea, divorțul este constatat, iar căsătoria desfăcută.

2. Divorțul la notar

Divorțul notarial este tot o procedură prin acord, dar are un avantaj important: poate fi realizat și atunci când există copii minori, cu condiția ca soții să se înțeleagă asupra tuturor aspectelor: numele purtat după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința copilului, contribuția fiecărui părinte la întreținere și programul de legături personale.

Ca și la primărie, notarul acordă un termen de reflecție înainte de a elibera certificatul de divorț. Dacă însă părțile nu se pun de acord asupra unui singur aspect esențial, notarul nu poate pronunța divorțul, iar dosarul trebuie dus în instanță.

3. Divorțul în instanță

Divorțul judecătoresc este calea aleasă atunci când soții nu se înțeleg, fie asupra despărțirii, fie asupra unor aspecte precum custodia, pensia de întreținere sau partajul bunurilor. Tot instanța decide și în situațiile în care divorțul se cere din culpa unuia dintre soți.

Este procedura cea mai complexă, dar și singura care poate rezolva un divorț conflictual, în care fiecare aspect trebuie stabilit de un judecător. În astfel de situații, sprijinul unui avocat pentru divorț devine esențial pentru a-ți proteja drepturile.

Ce acte sunt necesare

Deși lista exactă diferă în funcție de calea aleasă, în general sunt necesare:

cererea de divorț;

certificatul de căsătorie, în original;

actele de identitate ale soților;

certificatele de naștere ale copiilor minori, dacă este cazul;

eventuale acte privind bunurile, dacă se solicită și partajul;

alte documente relevante, în funcție de particularitățile cauzei.

Poți vedea în detaliu actele necesare pentru divorț, în funcție de tipul acestuia. În cazul divorțului judecătoresc, la acestea se pot adăuga probe suplimentare, în special atunci când există dispute privind copiii sau culpa în desfacerea căsătoriei.

Cât durează

Durata variază semnificativ de la o cale la alta. Divorțul administrativ și cel notarial se pot finaliza în câteva săptămâni, în funcție de termenul de reflecție acordat.

Divorțul în instanță durează mai mult, iar termenul depinde de gradul de complexitate al cauzei, de numărul de aspecte disputate și de administrarea probelor. Un divorț prin acord ajuns totuși în fața instanței se soluționează, de regulă, mai repede decât unul conflictual.

La ce costuri să te aștepți

Costurile depind direct de calea aleasă. Divorțul administrativ și cel notarial presupun taxe reduse, plătite la primărie sau la notar. Divorțul judecătoresc implică o taxă judiciară de timbru, la care se adaugă onorariul avocatului și, după caz, cheltuieli suplimentare precum expertizele.

Cel mai important de reținut este că un divorț prin acord este, aproape întotdeauna, mai rapid și mai puțin costisitor decât unul conflictual. Cu cât soții reușesc să se înțeleagă asupra mai multor aspecte, cu atât procedura este mai simplă.

Divorțul cu copii minori

Atunci când există copii minori, divorțul capătă o dimensiune suplimentară. Pe lângă desfacerea căsătoriei, trebuie stabilite autoritatea părintească, locuința copilului, pensia de întreținere și programul de legături personale cu părintele la care copilul nu locuiește.

Interesul superior al copilului este principiul central în toate aceste decizii, consacrat de Codul civil. Chiar și într-un divorț prin acord, aspectele privind custodia copiilor trebuie clar reglementate, iar în lipsa înțelegerii ele vor fi stabilite de instanță.

Divorțul în România poate fi rapid și amiabil, la primărie sau la notar, sau poate ajunge în instanță atunci când există neînțelegeri. Alegerea căii corecte, pregătirea documentelor și, mai ales, modul în care sunt reglementate aspectele privind copiii fac diferența dintre o procedură simplă și una prelungită.

Indiferent de situație, o informare corectă și o consultație inițială îți oferă claritatea necesară pentru a face primul pas cu încredere.