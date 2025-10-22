Dragoliv lansează „Credit la distanță”, programul prin care poți cumpăra o mașină complet online, cu avans 0 și livrare acasă

Parc auto. foto: Dragoliv

Dragoliv, unul dintre cele mai mari parcuri auto second-hand din România, continuă să inoveze piața auto prin lansarea unui nou serviciu unic în domeniu: „Credit la distanță”, un program prin care clienții pot achiziționa mașina dorită complet online, fără să se deplaseze până în parc.

Cu o experiență de peste 31 de ani și un stoc de peste 500 de mașini disponibile imediat, Dragoliv devine primul parc auto din țară care oferă un sistem de finanțare și livrare 100% digital, adaptat nevoilor clienților moderni, care își doresc siguranță, confort și rapiditate.

Mașina dorită, fără drumuri și fără stres

Prin programul „Credit la distanță Dragoliv”, procesul de cumpărare devine la fel de simplu ca o comandă online. Clientul își alege mașina preferată direct de pe site-ul www.dragoliv.ro , completează cererea de finanțare, iar aprobarea se face rapid și sigur, direct online.Contractul se semnează digital, iar mașina este livrată gratuit, la domiciliu, oriunde în România, curată, verificată și pregătită pentru drum.

„Este un pas firesc pentru noi. Am vrut să eliminăm orice barieră între client și mașina dorită. Oamenii nu mai trebuie să vină până la Sascut pentru a-și lua o mașină. Pot face totul online, în siguranță, iar noi le livrăm mașina acasă, oriunde s-ar afla în țară”, explică Cristian Bostan, fondatorul Dragoliv.

Finanțare online, fără avans și cu cea mai mică dobândă din piață

Unul dintre cele mai mari avantaje ale noului program este accesul la finanțare 100% online, cu avans 0 și dobândă fixă de doar 7,9% prin TBI Bank – una dintre cele mai bune oferte de creditare auto din România.Spre deosebire de creditele bancare clasice, unde dobânda variază în funcție de IRCC, la Dragoliv dobânda este fixă, clară și transparentă, astfel încât rata rămâne aceeași pe toată durata contractului.

„La Dragoliv, fiecare client primește o soluție personalizată. Poți comanda mașina ta fără să ai bani de avans și cu finanțare stabilă, fără surprize. Creditul se aprobă la distanță, iar mașina ajunge direct la ușa clientului”, adaugă Cristian Bostan.

Servicii complete, garanție și transparență totală

Toate mașinile Dragoliv sunt verificate tehnic, testate pe pista proprie și vândute cu garanție 12 luni motor și cutie, fără limită de kilometri. Clienții pot beneficia și de Programul Rabla Dragoliv 2025, prin care primesc 2.500 lei voucher dacă aduc o mașină veche la casare. Pe lângă finanțarea online, Dragoliv oferă și consultant personal, care ghidează clientul prin tot procesul, de la alegerea mașinii până la livrare.

Livrare gratuită în toată țara

Dragoliv livrează mașini zilnic în toate județele României, direct la domiciliul clienților, cu transport asigurat și documente complete. Fiecare livrare este o experiență completă: mașina ajunge curată, inspectată și pregătită de drum.

„Ne-am dorit să oferim o experiență de cumpărare modernă, la standarde europene. Cu ‘Credit la distanță’, clientul câștigă timp, siguranță și confort. Totul se întâmplă transparent, de la prima vizită pe site până la livrarea mașinii la ușă”, mai spune Cristian Bostan.

Un pas înainte pentru piața auto din România

Cu lansarea programului „Credit la distanță Dragoliv”, compania confirmă încă o dată statutul său de pionier în domeniul auto second-hand.Prin combinarea finanțării rapide, a livrării gratuite în toată țara și a unei dobânzi fixe de 7,9%, Dragoliv transformă procesul de cumpărare a unei mașini într-o experiență complet digitală, sigură și accesibilă.

Clienții pot aplica acum pentru credit direct online, alegând din peste 500 de mașini disponibile imediat, toate cu garanție, transparență și servicii premium.