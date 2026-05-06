Durerile în piept: cauze, riscuri și când trebuie să mergi la medic

3 minute de citit Publicat la 13:12 06 Mai 2026 Modificat la 13:12 06 Mai 2026

Infarctul miocardic apare atunci când fluxul de sânge către o parte a inimii se blochează. foto: shutterstock.com

O durere în piept te poate pune imediat pe gânduri. Uneori apare ca o arsură ușoară după masă. Alteori simți o presiune apăsătoare care te oprește din activitate. Diferența dintre un disconfort benign și o urgență medicală nu este întotdeauna ușor de făcut. Durerile în piept reprezintă unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung la camera de gardă.

În majoritatea cazurilor, cauza nu ține de inimă. Totuși, există situații în care intervenția rapidă face diferența. În acest articol găsești o imagine clară asupra cauzelor posibile, factorilor de risc, semnelor de alarmă și pașilor pe care trebuie să îi urmezi.

Cum se manifestă durerile în piept?

Durerea în piept nu arată la fel pentru toată lumea. Poți simți:

· presiune sau senzație de strângere în mijlocul pieptului;

· arsură în spatele sternului (osul din centrul toracelui);

· junghi ascuțit care apare la inspirație;

· disconfort care iradiază în brațul stâng, spate, gât sau mandibulă.

Contează mult contextul. Observă dacă durerea:

· apare la efort și cedează în repaus;

· se accentuează după mese copioase;

· se agravează la mișcare sau la apăsarea zonei;

· persistă peste 5–10 minute fără ameliorare.

De exemplu, dacă urci două etaje și simți o presiune care dispare când te oprești, medicul va lua în calcul o problemă cardiacă, ce poate implica intervenția chirurgicală, proceduri de cardiologie interventionala sau alte măsuri de tratament specifice. Dacă durerea apare după o cină târzie și se ameliorează după un antiacid, cauza poate fi digestivă. Detaliile pe care le observi îl ajută pe medic să stabilească direcția corectă de investigație.

Cauze cardiace

Infarctul miocardic

Infarctul miocardic apare atunci când fluxul de sânge către o parte a inimii se blochează. Mușchiul inimii nu mai primește oxigen suficient și începe să sufere. Semne frecvente:

· durere intensă, apăsătoare, care durează peste 5 minute;

· transpirații reci;

· greață sau vărsături;

· senzație de lipsă de aer;

· stare generală alterată.

Angina pectorală

Angina înseamnă durere toracică provocată de un aport redus de sânge la inimă, de obicei în timpul efortului sau al stresului. Durerea cedează la repaus. Acest tipar trebuie evaluat rapid de un cardiolog, chiar dacă simptomele dispar.

Cauze pulmonare

Plămânii pot genera și ei durere toracică. De exemplu:

· embolia pulmonară – un cheag de sânge ajunge în vasele plămânului; simți durere la inspirație, lipsă de aer, puls accelerat; riscul crește după perioade lungi de imobilizare sau intervenții chirurgicale recente;

· pneumonia – infecție pulmonară care provoacă febră, tuse și durere la respirație profundă.

Cauze digestive

· refluxul gastroesofagian – acidul din stomac urcă în esofag și provoacă senzație de arsură în spatele sternului, mai ales după mese sau în poziție culcată; poate fi însoțit de gust acru în gură și se ameliorează la antiacide;

· spasm esofagian – contracții bruște ale esofagului care pot genera durere toracică intensă, asemănătoare celei cardiace; episoadele sunt scurte, dar pot fi confuze, necesitând evaluare medicală pentru diferențiere.

Cauze musculo-scheletale

Mușchii, coastele și coloana toracică pot genera dureri localizate. Semne sugestive:

· durere care se accentuează la mișcare sau rotirea trunchiului;

· sensibilitate la apăsarea zonei;

· legătură cu efort fizic recent sau poziție incorectă la birou

Costocondrita, o inflamație a cartilajelor dintre coaste și stern, produce durere la atingere. Deși neplăcută, nu indică o problemă cardiacă.

Stresul și atacurile de panică

Anxietatea poate declanșa durere în piept, palpitații și senzație de sufocare. Simptomele seamănă cu cele ale unui infarct, însă investigațiile cardiace ies normale. Nu ignora totuși durerea presupunând că este „doar stres”. Lasă medicul să excludă cauzele organice înainte să atribui simptomele anxietății.

Când trebuie să mergi urgent la medic?

Sună la 112 dacă:

· durerea durează peste 5 minute și este intensă;

· simți lipsă de aer, transpirații reci sau amețeală;

· durerea iradiază în braț, spate sau mandibulă;

· ai diabet, hipertensiune, colesterol crescut sau fumezi;

· disconfortul apare brusc și este diferit de orice ai mai simțit.

Durerile în piept pot avea cauze foarte diferite, de la probleme digestive sau musculare până la afecțiuni cardiace și pulmonare care necesită intervenție rapidă. Tocmai de aceea, este important să nu ignori simptomele, mai ales când durerea este intensă, persistă sau apare alături de lipsă de aer, amețeală ori transpirații reci.

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă te confrunți cu manifestări posibil asociate acestei afecțiuni, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită!

Surse:

https://www.webmd.com/pain-management/whats-causing-my-chest-pain

https://my.clevelandclinic.org/health/symptoms/21209-chest-pain