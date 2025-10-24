El Clasico se joacă în weekend: Cote și ponturi pariuri Real Madrid - FC Barcelona

Pentru Real Madrid, acesta este și un meci al revanșei. foto: TopBet

Cel mai așteptat meci din fiecare sezon al fotbalului spaniol, Real Madrid - FC Barcelona, se va disputa duminică, de la ora 17:15, în direct pe Digi Sport 1. Pasiunea pentru fotbalul spectacol va ieși din nou la iveală cu această ocazie, inclusiv pentru cei care joacă la pariuri.

După victoriile obținute la mijlocul săptămânii în Champions League, Real Madrid și FC Barcelona se întorc în campionat. Ambele echipe au un moral bun. Catalanii au făcut scor contra lui Olympiakos, iar Real Madrid a învins doar cu 1-0 Juventus Torino, după un meci pe care l-a dominat.

FC Barcelona nu va putea conta pe antrenorul Hansi Flick în această partidă, după ce acesta a fost suspendat. Catalanii nu-l vor avea la dispoziție nici pe Robert Lewandowski, dar Raphinha și Ferran Torres au revenit la antrenamente și ar putea evolua duminică. De la Real Madrid, cele mai importante absențe sunt David Alaba, Antonio Rudiger și Dani Carvajal.

Cotele 1X2 pentru El Clasico

"Cine câștigă El Clasico?" este o întrebare pe care și-o adresează mulți oameni, inclusiv cei care nu au o pasiune atât de mare pentru fotbal. Fiind un meci atât de important, El Clasico suscită un interes uriaș. Iar cotele la pariuri online pot fi întotdeauna un reper.

Din postura de lider în clasamentul din La Liga, cu 2 puncte avans față de FC Barcelona, Real Madrid are un ușor avantaj în viziunea bookmakerilor. Cota pentru victoria Realului este de 2.08, iar cea pentru cea a catalanilor este 3.10. Rezultatul de egalitate are cota 3.60.

Va fi meciul revanșei pentru Real Madrid?

Pentru Real Madrid, acesta este și un meci al revanșei. Gruparea de pe Santiago Bernabeu a pierdut ultimele patru partide cu FC Barcelona, iar acest lucru nu are cum să fie uitat prea curând.

Foto interior cote

La ultima întâlnire dintre cele două echipe, din luna mai, Real Madrid a cedat în deplasare cu 4-3. A fost un meci început excelent de Real, cu două goluri rapide marcate de Kylian Mbappe . Până la pauză, FC Barcelona a făcut 4-2. În partea secundă, Mbappe a completat hattrick-ul, dar nu a fost suficient.

Sunt toate motivele să așteptăm un nou meci spectaculos, dacă ne uităm pe statisticile celor două echipe. În ultimele patru meciuri dintre aceste echipe s-au înscris minim 4 goluri. Iată și alte statistici și propuneri la pariuri pentru meciul dintre Real Madrid și FC Barcelona.

· Kylian Mbappe a dat 3 goluri la ultimul meci cu FC Barcelona, iar catalanii sunt printre victimele sale preferate. Are cota 1.85 să înscrie oricând și 4.50 să deschidă scorul. De partea cealaltă, Lamine Yamal are cota 3.20 să marcheze oricând și 8.50 să deschidă scorul.

· Selecția Peste 2.5 goluri a devenit verde în 9 din ultimele 10 El Clasico. Ba mai mult, în ultimele 3 El Clasico s-au dat minim 5 goluri. De această dată, selecția Peste 2.5 goluri are cota 1.38, iar Peste 4.5 goluri are cota 3.10.

· Real Madrid și FC Barcelona au înscris în 7 din ultimele 10 meciuri oficiale directe. Selecția Ambele Marchează a fost verde în ultimele 3 partide dintre cele două. De această dată, are cota 1.37, iar cei care nu cred că vor înscrie ambele au la dispoziție cota 2.90.

· Real Madrid stă mai bine la statistică. Are 106 victorii cu FC Barcelona, iar catalanii au 104. 51 de meciuri s-au încheiat la egalitate.

Ca în fiecare an, meciul dintre Real Madrid și FC Barcelona va aduce pe Santiago Bernabeu oameni din toată lumea. Partida va fi urmărită la TV de zeci de milioane de oameni, iar în țara noastră va fi transmisă de Digi Sport 1. Spectacolul campionilor va fi la cote înalte duminică.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!