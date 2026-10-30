Eliberare Extras de Carte Funciară online: informații esențiale la îndemâna oricui

3 minute de citit Publicat la 11:24 30 Oct 2026 Modificat la 11:24 30 Oct 2026

Află ce informații conține extrasul de carte funciară pentru informare, cum îl obții online și cum poți verifica autenticitatea documentului. Sursa foto: magnific.com

Fie că te afli în praful unei tranzacții imobiliare sau doar vrei să faci o simplă verificare a situației tehnico-juridice a unei proprietăți, Extrasul de Carte Funciară pentru Informare este documentul necesar. Acesta funcționează ca o carte de identitate a imobilului, oferind o imagine clară și oficială atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere juridic, asupra drepturilor de proprietate și a eventualelor sarcini sau litigii asociate imobilului de interes. Înțelegerea situației juridice a unui bun imobil este primul și cel mai important pas pentru a lua decizii informate și sigure.

În ultimii ani, digitalizarea administrației publice a schimbat fundamental modul în care poți accesa aceste informații. Cea mai rapidă și sigură metodă de a afla ce îți este permis legal să faci cu o proprietate, fără drumuri inutile, fără timp pierdut și fără incertitudine este metoda de eliberare extras carte funciară online.

Extrasul de carte funciară pentru informare: imagine de ansamblu

Extrasul de Carte Funciară pentru informare este documentul eliberat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. Acesta cuprinde informațiile complete și actualizate despre:

● Descrierea Imobilului: Identificatorul unic (număr cadastral, număr de carte funciară), suprafața, adresa, dimensiuni.

● Proprietari: Datele de identificare ale actualilor proprietari și modul de dobândire a dreptului de proprietate.

● Sarcini (Greve): Ipoteci, privilegii, sechestre, servituți sau orice alte înscrieri care afectează dreptul de proprietate.

Practic, extrasul pentru informare este perfect pentru oricine dorește să cunoască situația juridică reală a unui imobil înainte de a iniția o tranzacție sau pentru scopuri personale (de exemplu, o cerere de creditare unde este necesară dovada proprietății).

Extras de carte funciară online: accesibilitate fără efort

Datorită digitalizării, un extras de carte funciară online pentru informare poate fi obținut imediat. Procesul este extrem de simplu, rapid și intuitiv:

● Identificare: Este necesară doar cunoașterea numărului de Carte Funciară și/sau a numărului cadastral al imobilului.

● Plată: Taxa legală de eliberare se achită electronic, direct pe platformă, cu cardul bancar sau prin transfer bancar.

● Eliberare: Documentul este generat, de regulă, în câteva minute și este transmis utilizatorului în format electronic (PDF), purtând semnătura electronică a emitentului (Oficiul de Cadastru).

Această metodă nu doar că elimină necesitatea deplasării fizice, dar scurtează semnificativ timpul de așteptare, făcând informația accesibilă de oriunde și oricând.

Validitatea extrasului de carte funciară eliberat online

Un aspect crucial de menționat este validitatea juridică a documentului electronic. Extrasul de carte funciară pentru informare obținut online este perfect valabil și recunoscut de către majoritatea instituțiilor publice și private din România.

Instituțiile care acceptă frecvent acest format electronic includ: băncile (pentru dosarele de credit, Instituțiile Financiare Non-Bancare (IFN), Autoritățile Publice Locale: Primării, direcții de taxe și impozite, în anumite proceduri administrative, Avocații și Experții Imobiliari: pentru consultanță și analiză juridică.

Verificarea validității

Extrasul eliberat online conține elemente de siguranță care permit verificarea autenticității:

● Semnătura Electronică Calificată: Documentul este semnat electronic de Oficiul de Cadastru, garantând originea și integritatea conținutului.

● Codul de Autentificare: Pe fiecare extras este tipărit un cod unic de verificare (QR Code sau Cod Numeric). Instituțiile pot accesa o secțiune dedicată pe site-ul ANCPI unde, prin introducerea acestui cod, pot confirma astfel că extrasul prezentat este cel emis oficial.

Acesta este un mecanism simplu și transparent care te asigură că documentul este de încredere și nu necesită ștampile sau semnături olografe suplimentare.

Cheia tranzacțiilor imobiliare sigure, acum la îndemâna oricui

Extrasul de carte funciară pentru informare nu mai reprezintă o formalitate birocratică, ci este instrumentul fundamental care ne protejează interesele în fața unor riscuri din domeniul imobiliarelor. Disponibilitatea sa online, alături de validitatea verificabilă tot online, transformă un proces birocratic într-o acțiune rapidă și eficientă, devenită astăzi indispensabilă.

A folosi această resursă foarte la îndemână în mediul online înseamnă a investi în siguranța și clarificarea problematicilor imobiliare de interes pentru dumneavoastră.