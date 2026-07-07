Erorile pot fi corectate și după finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică

Programul ANCPI sprijină proprietarii în procesul de verificare și actualizare a datelor cadastrale. Sursă: ANCPI

Procesul de înregistrare sistematică a imobilelor, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), are ca obiectiv realizarea unei evidențe cât mai complete și corecte a proprietăților. Pe parcursul lucrărilor sunt colectate informații din teren, sunt analizate documentele puse la dispoziție de proprietari și de instituțiile publice, iar documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare.

Pot exista însă situații în care anumite erori sau neconcordanțe să fie identificate după finalizarea înregistrării sistematice și după deschiderea noilor cărți funciare. Din acest motiv, legislația oferă posibilitatea corectării acestora și ulterior finalizării lucrărilor.

Ce trebuie verificat în mod concret

Pentru a se asigura că informațiile sunt corecte, proprietarii trebuie să analizeze cu atenție principalele date înscrise în documentele tehnice ale cadastrului, care sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei sau în alt loc anunțat:

• titularul dreptului de proprietate – dacă numele este corect înscris și corespunde situației reale;

• amplasamentul imobilului – dacă poziția acestuia este corect reprezentată pe planul cadastral;

• suprafața – dacă suprafața indicată corespunde realității din teren;

• limitele proprietății – dacă acestea sunt corect delimitate și nu există suprapuneri cu alte imobile;

• categoria de folosință – de exemplu, teren arabil, pășune, curți-construcții.

Verificarea acestor elemente este importantă pentru ca datele din evidențele cadastrale să reflecte cât mai fidel situația reală a proprietății.

Documentele tehnice ale cadastrului stau la baza deschiderii cărților funciare. Odată finalizate lucrările și încheiată etapa de afișare publică, datele devin oficiale și sunt înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

De aceea, implicarea proprietarilor în această etapă este esențială. Verificarea atentă a informațiilor contribuie la prevenirea unor eventuale neconcordanțe și la evitarea unor demersuri ulterioare de corectare.

Cum pot fi corectate erorile?

Potrivit art. 14 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, proprietarii au posibilitatea să solicite corectarea unor erori identificate după finalizarea înregistrării sistematice, până la data primei înscrieri subsecvente de acte constitutive ori translative de drepturi, efectuate după finalizarea cadastrului la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

Pentru aceasta, persoana interesată poate depune o cerere de „Corectare cadastru sistematic” la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară în a cărui rază teritorială este situat imobilul.

Procedura este gratuită și oferă proprietarilor posibilitatea de a solicita verificarea informațiilor înscrise în documentele cadastrale și în cartea funciară.

Ce se întâmplă după depunerea cererii?

După înregistrarea solicitării, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară analizează documentele și informațiile disponibile pentru a verifica situația semnalată. În funcție de rezultatul verificărilor efectuate și de documentele prezentate, pot fi dispuse măsurile necesare pentru corectarea datelor care fac obiectul cererii. Scopul acestei proceduri este ca evidențele cadastrale și de carte funciară să reflecte cât mai fidel situația reală a proprietății.

De ce este important să verifici informațiile despre proprietatea ta?

Chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, proprietarii au posibilitatea de a verifica datele referitoare la imobilele pe care le dețin. În situația în care observă erori sau neconcordanțe, aceștia pot utiliza mecanismele prevăzute de lege pentru actualizarea informațiilor. Astfel, evidențele cadastrale și de carte funciară pot fi menținute corecte și actualizate în timp.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).