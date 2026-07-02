Ești plecat în străinătate? Fii la curent cu procesul de înregistrare sistematică din localitatea ta

2 minute de citit Publicat la 10:00 02 Iul 2026 Modificat la 10:00 02 Iul 2026

Finanțarea este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI. Foto: ANCPI

Chiar dacă locuiești în afara țării, iar în localitatea ta încep lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților, este important să urmărești procesul și să te asiguri că proprietatea pe care o deții va fi înregistrată corect în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sunt gratuite pentru cetățeni.

Cum poți afla dacă în localitatea ta se desfășoară lucrări?

Poți obține informații despre desfășurarea lucrărilor prin intermediul canalelor oficiale de informare:

• site-ul ANCPI: https://www.ancpi.ro/pnccf_docs2/index.php ;

• punctele de informare organizate la primăria localității în care este situat imobilul.

Prin aceste canale poți afla informații despre etapele lucrărilor, calendarul activităților, drepturile și obligațiile proprietarilor, precum și despre perioada de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului, care este de 60 de zile.

De ce este important să urmărești desfășurarea lucrărilor?

În cadrul procesului de înregistrare sistematică sunt colectate informații despre proprietăți, sunt realizate măsurători, sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului și sunt deschise noile cărți funciare.

Participarea proprietarilor și punerea la dispoziție a documentelor pe care le dețin contribuie la identificarea corectă a imobilelor și la clarificarea situației acestora. Actele de proprietate, documentele succesorale sau alte înscrisuri relevante pot ajuta la completarea informațiilor necesare pentru întocmirea evidențelor cadastrale.

Chiar dacă nu poți participa la toate aceste etape, este important să urmărești desfășurarea procesului și să te asiguri că informațiile referitoare la proprietatea ta sunt corect evidențiate în documentele tehnice ale cadastrului.

De ce trebuie verificate documentele tehnice ale cadastrului?

După finalizarea lucrărilor de teren, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare, timp de 60 de zile.

În această perioadă, proprietarii/deținătorii trebuie să consulte informațiile referitoare la imobilele lor și să solicite rectificarea eventualelor neconcordanțe, conform procedurilor prevăzute de lege.

Verificarea documentelor tehnice este importantă pentru toți proprietarii, inclusiv pentru cei aflați în străinătate, deoarece oferă posibilitatea corectării informațiilor înainte de deschiderea noilor cărți funciare.

De ce este important ca proprietatea ta să fie înscrisă în evidențele cadastrale?

Înscrierea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară contribuie la existența unei evidențe oficiale clare și actualizate a imobilului. Datele referitoare la amplasament, suprafață și titularii drepturilor sunt consemnate în evidențele cadastrale și de carte funciară.

Indiferent unde locuiești astăzi, proprietatea pe care o deții în România rămâne parte a patrimoniului tău. De aceea, este important să urmărești procesul de înregistrare sistematică desfășurat în localitatea în care se află aceasta și să verifici informațiile referitoare la imobil.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor (case și terenuri) din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html .

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).