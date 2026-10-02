FDJ UNITED rămâne în România încă 10 ani: ONJN a emis o nouă licență pentru Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu

FDJ UNITED își continuă activitatea în România după obținerea unei noi licențe ONJN, valabilă până în 2036, pentru brandurile Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu. sursa foto: unibet

Grupul FDJ UNITED își prelungește activitatea pe piața românească de jocuri de noroc online. Compania Unibet (Germany) Limited, entitatea prin care grupul este prezent în România, a obținut o nouă licență Clasa I de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Licența are numărul L1260657W001792 și este valabilă începând cu data de 1 septembrie 2026. Aceasta va rămâne în vigoare până la 31 august 2036, astfel că activitatea grupului în România este acoperită pentru următorii zece ani.

Autorizația emisă de ONJN este folosită de FDJ UNITED pentru cele trei branduri operate de grup pe piața locală: Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu.

Prelungirea licenței asigură continuitatea operațiunilor FDJ UNITED în România și vine după primul deceniu de activitate desfășurat în baza licenței precedente. La nivel internațional, grupul a trecut între timp printr-un amplu proces de dezvoltare și transformare a businessului.

Cine este FDJ UNITED?

FDJ UNITED este unul dintre cele mai mari grupuri europene din industria jocurilor de noroc. Compania are peste 5.700 de angajați, aproximativ 33 de milioane de jucători și a raportat venituri de 3,7 miliarde de euro pentru 2025. Grupul este prezent în aproximativ 15 piețe reglementate local.

Actuala structură a FDJ UNITED este inclusiv rezultatul achiziției Kindred Group, compania din spatele unor branduri internaționale precum Unibet și 32Red. Tranzacția a extins considerabil activitatea internațională a grupului francez și portofoliul său de pariuri și casino online.

Unul dintre atuurile grupului este diversitatea activităților sale. Portofoliul include loterii, pariuri sportive, poker, bingo și jocuri de casino, iar FDJ UNITED și-a asumat strategia de a opera pe piețe reglementate local sau aflate pe un traseu clar către reglementare.

Prezența FDJ UNITED în România este vizibilă și în fotbalul din primul eșalon fotbalistic. În sezonul 2026/27 al Superligii, Unibet este partener al formației FC Botoșani, în timp ce brandul Vlad Cazino apare pe echipamentul celor de la FC Argeș. Sponsorizările completează prezența celor două branduri în fotbalul românesc, în timp ce 32Roșu, cel mai nou brand al grupului pe piața locală, își construiește treptat propria identitate.

Unibet, cel mai cunoscut brand FDJ UNITED din România

Unul dintre principalele branduri prin care FDJ UNITED este prezent în România este Unibet. Compania are o experiență de aproape trei decenii, Unibet fiind lansat în 1997 și dezvoltându-și de-a lungul timpului o ofertă care acoperă mai multe categorii. Pe platformă sunt disponibile pariuri sportive, jocuri de casino, live casino, poker și bingo.

Unibet activează pe piața reglementată din România din 2016. Odată cu noua licență acordată de ONJN, brandul își asigură prezența pe piața locală până la 31 august 2036. Compania s-a remarcat printr-o abordare responsabilă a distracției în domeniul jocurilor de noroc, investind constant în tehnologii menite să prevină adicția.

Din punct de vedere tehnologic, Unibet beneficiază de soluțiile dezvoltate în cadrul grupului FDJ UNITED. Un pas important a avut loc în 2025, când Unibet și Vlad Cazino au trecut la platforma proprietară KSP pentru zona de pariuri sportive. Migrarea a făcut parte din procesul de unificare și dezvoltare a infrastructurii tehnologice la nivelul grupului.

Vlad Cazino, un brand construit pentru piața românească

Vlad Cazino a fost lansat în România în februarie 2018, cu un concept diferit față de abordările cu care eram obișnuiți pe piața din țara noastră. Platforma s-a concentrat inițial pe segmentul de casino online și a devenit primul brand de acest tip care avea specific românesc.

Identitatea Vlad Cazino este construită în jurul personajului Vlăduț, un vampir folosit în comunicarea brandului. De-a lungul anilor, platforma s-a făcut remarcată prin campaniile de marketing și mesajele legate de jocul responsabil.

Oferta actuală include mii de sloturi provenite de la furnizori premiați din industrie, dar și mese de live casino. În portofoliu se regăsesc, de asemenea, pariuri sportive, bingo și poker.

32Roșu, cel mai nou brand din portofoliul local

32Roșu reprezintă o altă direcție prin care FDJ UNITED își dezvoltă activitatea în România. Brandul are la bază 32Red, o platformă lansată la nivel internațional în 2002.

România a devenit una dintre piețele pe care FDJ UNITED a ales să dezvolte și să adapteze acest brand. În documentele financiare ale grupului, 32Roșu este menționat printre proiectele importante derulate în cadrul diviziei Online Betting & Gaming.

Lansarea sa a adus în portofoliul local al FDJ UNITED un brand cu o identitate distinctă față de Unibet și Vlad Cazino. Prin cele trei platforme, grupul intră în noua perioadă de licențiere din România cu o ofertă împărțită între branduri cu poziționări diferite, fiecare cu punctele sale forte.

„Journey towards Zero” – jocul responsabil, misiune de maximă importanță pentru FDJ

Un element important al strategiei grupului este programul „Journey towards Zero”, inițiat de Kindred și continuat în cadrul FDJ UNITED. Obiectivul declarat este reducerea până la zero a veniturilor provenite de la jucătorii identificați ca având un comportament cu nivel ridicat de risc. Sistemul de monitorizare clasifică utilizatorii în patru categorii de risc și urmărește schimbările de comportament după intervențiile realizate de operator.

FDJ UNITED a continuat să dezvolte sistemele de identificare și intervenție incluse în misiunea „Journey Towards Zero”, iar o raportare recentă a grupului indică un efect pozitiv post-intervenție de 87,4%, ceea ce înseamnă că o proporție importantă dintre jucătorii contactați și-au modificat comportamentul către un nivel considerat mai sigur de sistemul companiei.

Strategia se potrivește cu principiul potrivit căruia jocurile de noroc trebuie să rămână întotdeauna la nivel de divertisment. Pentru FDJ UNITED, noua licență pe zece ani în România înseamnă astfel nu doar continuitatea celor trei branduri – Unibet, Vlad Cazino și 32Roșu – ci și continuarea obligațiilor privind protecția jucătorilor și operarea într-un cadru reglementat.

Jocurile de noroc sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!