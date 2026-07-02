Greșeala care îți macină articulațiile în tăcere și de ce durerea ignorată duce la blocaj

Dacă pastilele maschează problema, sedentarismul o accelerează în mod direct. foto: AdobeStock

De multe ori, o ușoară rigiditate matinală, un zgomot discret la genunchi sau un disconfort la urcarea scărilor sunt puse pe seama oboselii, a vremii schimbătoare sau a „vârstei”. Însă, sub acest paravan al normalității, se poate ascunde un proces degenerativ tăcut, alimentat de două mari greșeli pe care le facem frecvent: sedentarismul și obiceiul de a „amuți” durerea cu pastile, fără a căuta sursa problemei.

Obiceiul de a „păcăli” durerea este doar o victorie temporară

Atunci când durerea articulară apare, primul reflex este, pentru mulți dintre noi, să apelăm la un antiinflamator sau un calmant din dulapul cu medicamente. Deși oferă o ușurare rapidă, acest gest poate deveni o sabie cu două tăișuri. Analgezicele nu „repară” structura articulară , ci doar întrerup temporar semnalul de alarmă pe care creierul îl primește.

Efectul este unul profund înșelător. Crezând că problema a dispărut pentru că durerea a fost mascată, ne reluăm activitățile zilnice, adesea solicitând în continuare articulația afectată. În acest timp, uzura cartilajului sau inflamația continuă să progreseze sub tăcere. Rezultatul? O falsă stare de bine care ne permite să ignorăm leziunile structurale, transformând o problemă ce ar fi putut fi gestionată prin schimbări simple într-o afecțiune cronică, greu de tratat.

Sedentarismul este „rugina” care blochează articulațiile

Dacă pastilele maschează problema, sedentarismul o accelerează în mod direct. Cartilajul articular este un țesut special care, spre deosebire de piele sau mușchi, nu este vascularizat – el nu primește „hrană” direct prin fluxul sanguine, ci prin procesul de difuzie a lichidului sinovial, care este pompat în interiorul articulației doar prin mișcare și alternanța compresie-decompresie.

Atunci când alegem o viață sedentară - petrecând ore întregi la birou sau pe canapea – articulațiile rămân practic „înfometate”. Fără mișcare, lubrifierea naturală scade, cartilajul devine mai subțire și mai poros, iar mușchii care ar trebui să stabilizeze articulația se atrofiază. Astfel, „ruginim” exact ca un mecanism lăsat nefolosit într-o magazie, devenind mult mai predispuși la leziuni în momentul în care decidem, brusc, să facem un efort fizic intens.

Când este timpul pentru un diagnostic clar?

Dacă durerea devine o constantă, dacă auzi zgomote articulare sau mobilitatea ta este limitată, este momentul să înțelegi ce se întâmplă cu adevărat în interiorul tău. Nu aștepta ca „blocajul” să devină ireversibil sau ca durerea să te scoată din activitățile pe care le iubești.

Dacă disconfortul persistă sau dacă simți că simpla „odihnă” nu mai aduce nicio îmbunătățire, un RMN articular poate oferi imaginea clară de care medicul are nevoie pentru a pune un diagnostic precis. Această investigație este adesea calea cea mai sigură de a trece de la „gestionarea simptomelor” la „tratarea cauzei”.

Corpul tău a fost creat să se miște liber, iar articulațiile sunt puntea către această libertate. Ele nu îți cer eforturi supraomenești, ci doar un ritm constant de mișcare, hidratare corectă și să nu le ignori atunci când își strigă suferința. Vizita la medical te ajută să îți păstrezi independența și bucuria de a trăi activ. Nu aștepta ca mișcarea să devină un efort greu de suportat și tratează-ți propriul corp cu aceeași grijă și blândețe pe care le-ai oferi unui om drag.