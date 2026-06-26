Greșeli frecvente în dotarea unui cabinet de manichiură

Cea mai frecventă lipsă din dotarea unui cabinet este un aspirator manichiura, adică un colector de praf montat la locul de lucru. foto: app.envato.com

Praful rezultat din pilirea și frezarea unghiilor nu este pur și simplu un inconvenient vizual. Particulele fine eliberate în aer la prelucrarea acrilicelor, gelurilor și a altor materiale pentru unghii pot provoca, în timp, probleme respiratorii serioase, reacții alergice și iritații oculare. Tehnicienii expuși cronic fără protecție adecvată dezvoltă uneori astm ocupațional sau bronșită cronică. Aceasta este realitatea cu care se confruntă un cabinet de manichiură slab echipat, indiferent cât de bine arată pe Instagram sau cât de scumpe sunt produsele de pe raft.

Aspiratorul de unghii, echipamentul ignorat cu consecințe reale

Cea mai frecventă lipsă din dotarea unui cabinet este un aspirator manichiura , adică un colector de praf montat la locul de lucru. Mulți tehnicieni consideră că ventilația generală a camerei, un geam deschis sau un ventilator de birou rezolvă problema. Nu o rezolvă. Fără ventilație locală, direct la sursă, praful fin se dispersează în aer și se depune pe toate suprafețele, continuând să fie inhalat pe toată durata programului de lucru. OSHA recomandă explicit utilizarea unor mașini portabile de ventilație care să capteze particulele și substanțele chimice chiar din zona de lucru, înainte ca acestea să ajungă în aerul respirat.

Un element tehnic esențial al acestor aparate este filtrul HEPA, care reține particulele fine ce altfel ar trece prin orice filtru obișnuit. Recomandarea producătorilor profesioniști este ca filtrul să fie curățat după fiecare client și înlocuit la intervale de trei-cinci luni. Brandul Shemax indică un interval și mai scurt, de una-două luni, în funcție de frecvența utilizării. Ignorarea acestui calendar de întreținere transformă aspiratorul dintr-o soluție de protecție într-o sursă suplimentară de poluare internă. Pe piața actuală, modelele entry-level cu filtru HEPA pornesc de la aproximativ 30-80 USD, iar cele profesionale destinate salonului ajung la 150-350 USD sau mai mult, în funcție de capacitate și brand.

Confuzia dintre dezinfecție și sterilizare costă sănătatea clientului

A doua categorie de greșeli ține de înțelegerea eronată a procesului de igienizare a ustensilelor. Dezinfecția și sterilizarea nu sunt același lucru și nu pot fi folosite alternativ. Dezinfecția reduce numărul de microorganisme și împiedică răspândirea agenților patogeni, dar nu le elimină pe toate. Sterilizarea distruge absolut toate microorganismele, inclusiv sporii bacterieni, care supraviețuiesc dezinfecției obișnuite. Prin instrumente insuficient sterilizate, microorganismele pătrund în piele prin cea mai mică zgârietură, iar consecințele pot merge de la inflamații locale și micoze până la infecții grave, inclusiv hepatita C sau HIV.

În România, cadrul legal este clar. Ordinul nr. 1136/2007 privind normele de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală prevede explicit că pupinelul este obligatoriu în orice salon de manichiură. Parametrii corecți de funcționare ai unui pupinel cu aer cald sunt 180 de grade Celsius, timp de 60 de minute, la care se adaugă preîncălzirea aparatului. Există și autoclavul, care sterilizează umed la aproximativ 125 de grade Celsius și la presiune ridicată, timp de 40 de minute. Ambele variante garantează eliminarea tuturor agenților patogeni, cu condiția să fie utilizate corect.

Un mit persistent în industrie este că sterilizatorul cu bile de cuarț poate înlocui pupinelul. Nu poate. Sterilizatorul cu cuarț este util pentru foarfece, pensete sau clești, dar numai pentru partea de lucru scufundată în bile. Mânerul instrumentului rămâne în afara aparatului și nu este sterilizat. Acesta este un echipament complementar, nu o soluție completă de sterilizare.

Soluțiile dezinfectante și durata de valabilitate a sterilizării

O greșeală des întâlnită privește concentrația soluțiilor dezinfectante. Concentrația corectă a soluției, de exemplu pentru Gigasept AF Forte sau Barbicide, este de 2% față de cantitatea de apă. O concentrație mai mică nu asigură dezinfectarea completă, iar una mai mare riscă deteriorarea ustensilelor metalice. Aparent un detaliu minor, această proporție are consecințe directe asupra eficienței întregului proces.

La fel de important este modul în care sunt depozitate instrumentele după sterilizare. Odată sterilizate, ustensilele trebuie păstrate în ambalajul în care au trecut prin pupinel, adică în pungi de hârtie sigilate. Durata de valabilitate a sterilizării este de maximum trei zile în aceste condiții sau de 30 de zile dacă instrumentele sunt depozitate suplimentar într-o cutie cu lumină UV. Un instrument scos din ambalaj și lăsat pe tava de lucru nu mai poate fi considerat steril, indiferent cât de recent a trecut prin sterilizator.

Spațiul de lucru și separarea fluxurilor curate de cele contaminate

Ordinul 1136/2007 impune și o separare fizică între spațiul de lucru propriu-zis și zona dedicată curățării, dezinfecției și sterilizării instrumentarului. Această cerință este frecvent ignorată în cabinetele mici, unde totul se desfășoară în aceeași încăpere, pe aceeași suprafață. Absența unui spațiu distinct, a unei chiuvete dedicate spălării materialelor și a unor incinte separate pentru instrumentarul curat față de cel folosit reprezintă neconformități care pot apărea la orice control sanitar, dar mai ales reprezintă riscuri reale pentru sănătatea clienților.

Ustensilele pentru pedichiură și riscurile specifice

Pedichiura implică un contact mai direct cu pielea, cu zonele cu calozități și cu unghiile îngroșate, ceea ce face ca igienizarea ustensilelor pedichiura să fie cel puțin la fel de riguroasă ca în cazul manichiurii, dacă nu mai strictă. Instrumentele folosite la pedichiură intră în contact cu zone predispuse la microfisuri și cu unghii incarnate, unde riscul de infecție este mai mare. Un cabinet care tratează pedichiura ca pe o procedură mai puțin pretențioasă din punct de vedere al sterilizării face o greșeală cu potențial serios de daune.

Dotarea corectă a unui cabinet de manichiură nu se rezumă la produse de calitate și lămpi UV performante. Infrastructura de protecție, de la aspiratorul de praf la pupinel și la protocolul complet de sterilizare, este cea care face diferența dintre un cabinet profesionist și unul care funcționează la limita siguranței. Conformitatea cu normele în vigoare nu este un cost suplimentar, ci condiția de bază pentru a lucra responsabil. Un cabinet care respectă aceste standarde poate fi verificat inclusiv prin dotarea pe care o afișează: prezența unui colector de praf funcțional, a unui pupinel cu parametri corecți și a unui protocol scris de sterilizare sunt semnale clare că lucrurile sunt făcute cum trebuie.