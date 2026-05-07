Implant dentar sau punte dentară? Cum să faci alegerea corectă

Publicat la 15:45 07 Mai 2026

Implantul dentar înlocuiește rădăcina dintelui pierdut. foto: shutterstock.com

Pierderea unui dinte schimbă rapid modul în care mestecați, vorbiți și zâmbiți. În câteva luni, osul din zona respectivă începe să se retragă, deoarece nu mai primește stimularea pe care o oferea rădăcina naturală. De aceea, înlocuirea dintelui lipsă nu ține doar de estetică, ci și de menținerea structurii osoase și a echilibrului întregii danturi.

Mulți pacienți se întreabă: „Ce aleg – implant dentar sau punte dentară?”. Ambele soluții sunt eficiente, dar funcționează diferit și implică avantaje și limitări specifice. Mai jos găsiți o comparație clară, astfel încât să puteți discuta informat cu medicul dentist și să luați decizia potrivită.

Ce este implantul dentar?

Implantul dentar înlocuiește rădăcina dintelui pierdut. Medicul inserează în os un șurub din titan, material biocompatibil, care se integrează printr-un proces numit osteointegrare. După vindecare, peste implant se fixează un bont protetic și o coroană care arată și funcționează ca un dinte natural.

Pe scurt, implantul:

· nu implică șlefuirea dinților vecini;

· stimulează osul în timpul masticației;

· oferă stabilitate pe termen lung.

Conform datelor publicate despre implanturile dentare, rata de succes depășește 95% în majoritatea cazurilor, dacă pacientul respectă indicațiile medicale și controalele periodice.

Ce este puntea dentară?

Puntea dentară este o lucrare fixă care înlocuiește unul sau mai mulți dinți lipsă și se sprijină pe dinții vecini, numiți dinți stâlpi. Pentru a fixa puntea, medicul șlefuiește acești dinți și aplică peste ei coroane unite între ele, care includ și dintele lipsă.

Există și variante:

· punte tradițională (sprijinită pe dinți naturali);

· punte pe implanturi (sprijinită pe două sau mai multe implanturi);

· punte adezivă (folosită în situații limitate, mai ales frontal).

Durata de realizare este mai scurtă decât la implant, de regulă 2–4 săptămâni.

Criterii care vă ajută să comparați implantul cu puntea dentară

1. Conservarea dinților sănătoși

Implantul nu afectează dinții vecini. Medicul intervine doar în zona lipsă. Puntea necesită șlefuirea dinților adiacenți, chiar dacă aceștia sunt integri. Procedura este ireversibilă.

Pentru un pacient de 35 de ani, cu doi dinți sănătoși lângă spațiul edentat, implantul păstrează intactă structura dentară existentă.

2. Sănătatea osului

Implantul transmite forțele masticatorii către os, similar unei rădăcini naturale. Astfel, reduce riscul de resorbție osoasă.

Puntea nu stimulează osul din zona lipsă. În timp, osul se poate retrage, iar spațiul dintre gingie și corpul punții devine vizibil.

3. Durata tratamentului

· Puntea: aproximativ 2–4 săptămâni.

· Implantul: 3–6 luni până la finalizare, deoarece osul are nevoie de timp pentru integrare.

Dacă aveți nevoie rapidă de o lucrare fixă, puntea poate fi o soluție temporară sau definitivă, în funcție de situație.

4. Durabilitatea în timp

Un implant întreținut corect poate rezista 20 de ani sau mai mult. O punte are, în medie, o durată de viață de 5–15 ani, în funcție de igienă și de forțele masticatorii.

La înlocuirea unei punți vechi, medicul poate descoperi probleme la dinții stâlpi, ceea ce complică planul de tratament.

5. Costul inițial și pe termen lung

Implantul implică un cost inițial mai ridicat. În plan financiar pe termen lung, poate deveni mai avantajos, deoarece nu necesită înlocuire frecventă.

Puntea are un cost inițial mai redus, dar dacă o înlocuiți la 10 ani, investiția totală poate crește.

6. Invazivitatea procedurii

Implantul presupune o intervenție chirurgicală minoră. În majoritatea cazurilor, medicul lucrează sub anestezie locală, iar disconfortul postoperator este controlabil.

Puntea nu implică chirurgie, dar necesită sacrificarea unei părți din structura dinților vecini.

Înainte de inserarea implantului, medicul recomandă o radiografie panoramică pentru implant dentar sau investigații 3D, pentru a evalua volumul osos și poziția structurilor anatomice.

7. Estetica

Implantul permite modelarea individuală a coroanei și a conturului gingival. Pentru dinții frontali, această opțiune oferă rezultate foarte apropiate de aspectul natural.

Puntea poate arăta foarte bine inițial, însă retracția gingivală în timp poate afecta aspectul.

8. Întreținerea

Implantul se îngrijește similar unui dinte natural: periaj de două ori pe zi, ață dentară și controale periodice.

Puntea necesită igienizare atentă sub corpul lucrării, cu periuțe interdentare sau duș bucal. Dacă igiena este deficitară, dinții stâlpi pot dezvolta carii sau inflamații gingivale.

9. Posibile complicații

La implant pot apărea:

· inflamații periimplantare;

· integrare osoasă incompletă (rar, în condiții controlate).

La punte pot apărea:

· carii la nivelul dinților stâlpi;

· fracturi ale lucrării;

· sensibilitate dentară.

Decizia trebuie luată împreună cu medicul, după evaluarea stării generale de sănătate și a istoricului medical.

Când se potrivește fiecare opțiune?

Implantul este frecvent recomandat dacă:

1. Aveți un singur dinte lipsă și dinții vecini sunt sănătoși.

2. Doriți o soluție stabilă pe termen lung.

3. Osul are volum suficient sau acceptați proceduri de adiție osoasă.

Puntea poate fi potrivită dacă:

1. Dinții vecini au deja coroane și necesită oricum reabilitare.

2. Există contraindicații medicale pentru intervenții chirurgicale.

3. Doriți o soluție rapidă.

Cum vă ajută clinicile specializate să luați decizia corectă?

Echipele clinicilor dentare specializate tratează an de an cazuri simple și complexe printr-o abordare multidisciplinară: implantologie, protetică, ortodonție, chirurgie și estetică dentară. Primiți diagnostic complet în aceeași locație, cu investigații moderne și plan de tratament integrat.

Conceptul de reabilitare orală totală presupune analizarea întregii danturi, nu doar a dintelui lipsă. Astfel, medicii coordonează fiecare etapă, iar dumneavoastră beneficiați de tratamente realizate cu magnificație (lupe și microscop), pentru precizie crescută.

Într-o singură clinică aveți:

· evaluare clinică și imagistică;

· plan personalizat;

· coordonare între specialiști;

· soluții adaptate bugetului și nevoilor dumneavoastră.

În final, alegerea dintre implant dentar și punte dentară nu este una universal valabilă, ci depinde de nevoile, starea de sănătate și obiectivele fiecărui pacient. Implantul oferă o soluție modernă, durabilă și conservatoare pentru dinții vecini, în timp ce puntea poate fi o variantă mai rapidă și accesibilă în anumite situații. Cea mai sigură decizie se ia întotdeauna împreună cu medicul dentist, pe baza unui diagnostic complet și a unui plan de tratament personalizat, astfel încât rezultatul final să fie atât funcțional, cât și estetic pe termen lung.