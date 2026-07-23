În cât timp se face cadastrul într-o localitate și când se deschid noile cărți funciare?

2 minute de citit Publicat la 10:00 23 Iul 2026 Modificat la 10:00 23 Iul 2026

Înregistrarea gratuită a proprietăților se desfășoară în mai multe etape, de la măsurători cadastrale până la deschiderea cărților funciare. Sursă foto: ANCPI

Procesul de înregistrare gratuită a imobilelor este o activitate amplă, desfășurată etapizat, care are ca obiectiv înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Durata de realizare a lucrărilor poate varia de la o unitate administrativ-teritorială la alta, în funcție de numărul imobilelor existente, suprafața ce trebuie măsurată, documentele puse la dispoziție de proprietari și particularitățile identificate în teren.

Cadastrarea gratuită realizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) nu se rezumă doar la efectuarea măsurătorilor cadastrale. Procesul cuprinde mai multe etape esențiale, printre care informarea și consultarea cetățenilor, colectarea și analizarea documentelor de proprietate, identificarea și măsurarea imobilelor, elaborarea documentelor tehnice ale cadastrului, afișarea publică a acestora pentru verificare, soluționarea eventualelor cereri de rectificare, precum și deschiderea noilor cărți funciare pentru imobilele înregistrate.

Prin parcurgerea acestor etape se asigură înscrierea corectă și completă a proprietăților în evidențele de cadastru și carte funciară, contribuind la consolidarea siguranței juridice a dreptului de proprietate și la actualizarea informațiilor referitoare la imobile.

De ce poate varia durata lucrărilor?

Fiecare localitate are particularitățile sale. În unele cazuri, procesul poate fi mai simplu, mai ales atunci când proprietarii dețin documente clare, limitele imobilelor sunt cunoscute, iar cetățenii participă activ la etapele lucrărilor.

În alte situații, pot exista dificultăți care prelungesc procesul, cum ar fi lipsa unor acte de proprietate, situații succesorale nefinalizate, neconcordanțe între documente și realitatea din teren sau dificultăți în identificarea limitelor imobilelor.

De aceea, perioada necesară pentru finalizarea lucrărilor nu este aceeași în toate localitățile.

Care sunt principalele etape?

Înainte de începerea lucrărilor, cetățenii sunt informați cu privire la procesul de înregistrare sistematică. Primăria și firma care realizează lucrările anunță etapele, documentele necesare și perioada în care se desfășoară măsurătorile.

Urmează identificarea imobilelor și realizarea măsurătorilor în teren. În această etapă, proprietarii/deținătorii pot contribui prin indicarea amplasamentului și a limitelor proprietăților și prin punerea la dispoziție a documentelor pe care le dețin.

După prelucrarea informațiilor, sunt întocmite documentele tehnice ale cadastrului. Acestea sunt afișate public timp de 60 de zile, la primărie sau într-un alt loc anunțat, precum și pe site-ul ANCPI, pentru ca proprietarii/deținătorii să poată verifica datele înscrise.

Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cerere de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Când se deschid noile cărți funciare?

Noile cărți funciare se deschid după finalizarea măsurătorilor, afișarea documentelor tehnice și soluționarea cererilor de rectificare, iar extrasele de carte funciară sunt înmânate proprietarilor.

Cum pot contribui proprietarii la desfășurarea mai bună a procesului?

Participarea cetățenilor este esențială pentru realizarea unor evidențe cadastrale corecte. Proprietarii/deținătorii pot sprijini procesul prin pregătirea documentelor, participarea la măsurători, indicarea limitelor imobilelor și verificarea informațiilor afișate în documentele tehnice ale cadastrului.

Cu cât informațiile sunt mai clare și colaborarea este mai bună, cu atât procesul se poate desfășura mai eficient, iar datele finale pot reflecta mai corect situația reală din teren.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).