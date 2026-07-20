Informează-te la primărie și participă la măsurători! Cum decurge cadastrarea gratuită?

Informează-te și participă la măsurătorile cadastrale organizate în localitatea ta. Sursă foto: ANCPI

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, derulate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), este foarte important ca proprietarii/deținătorii să se informeze la primărie și să participe la măsurătorile cadastrale organizate în localitatea lor.

Înregistrarea sistematică presupune identificarea, măsurarea și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Lucrările sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară la nivelul localităților sau al sectoarelor cadastrale incluse în program. Pentru ca procesul să se desfășoare corect, este important ca proprietarii/deținătorii să urmărească informațiile comunicate la nivel local, să pregătească documentele referitoare la imobile și să colaboreze cu echipele de cadastru în etapa măsurătorilor.

Primăria, primul punct de informare

Primăria este unul dintre principalele puncte de informare pentru cetățeni în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Aici, proprietarii/deținătorii pot afla dacă localitatea este inclusă în program, când încep măsurătorile, ce documente trebuie pregătite și care sunt etapele care urmează să fie parcurse. Totodată, primăria sprijină desfășurarea lucrărilor la nivel local, colaborează cu prestatorii autorizați și pune la dispoziție informații din evidențele proprii. De aceea, cetățenii trebuie să urmărească anunțurile publice, afișele, întâlnirile de informare sau alte comunicări făcute la nivelul localității.

În cadrul procesului, primăria oferă informații despre documentele necesare, perioada în care echipele autorizate realizează măsurătorile și cea în care documentele tehnice ale cadastrului vor fi publicate pentru verificare.

De ce sunt importante măsurătorile cadastrale?

Măsurătorile cadastrale nu reprezintă doar o etapă tehnică, ci un pas important pentru clarificarea situației proprietăților. Prin identificarea corectă a imobilelor, datele înscrise în documentele tehnice ale cadastrului reflectă situația existentă în teren. Participarea proprietarilor/deținătorilor la măsurători contribuie la indicarea corectă a amplasamentului și a limitelor imobilelor. Astfel, pot fi evitate erori, neclarități sau eventuale situații care ar putea necesita corectări ulterioare.

Înregistrarea corectă a proprietăților aduce beneficii importante pentru cetățeni: clarificarea limitelor proprietății, creșterea siguranței juridice, facilitarea tranzacțiilor imobiliare și o mai bună valorificare a terenurilor sau construcțiilor. În cazul terenurilor agricole, documentele cadastrale pot fi utile și pentru accesarea unor forme de sprijin sau finanțare, în condițiile prevăzute de lege.

Participarea proprietarilor ajută la evitarea erorilor

După întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului, acestea sunt publicate pentru o perioadă de 60 de zile, la primăria din localitate sau în alt loc anunțat. În această etapă, proprietarii/deținătorii trebuie să verifice informațiile înscrise cu privire la imobile, precum titularul dreptului de proprietate, amplasamentul, suprafața, limitele și categoria de folosință. Dacă sunt identificate erori sau neconcordanțe, acestea pot fi semnalate prin cererile de rectificare, potrivit procedurilor prevăzute de lege.

Informează-te din timp!

Informarea din timp, participarea la măsurători și verificarea documentelor tehnice contribuie la realizarea unor evidențe cadastrale corecte și actualizate. Pentru proprietari/deținători, acest proces înseamnă mai multă siguranță cu privire la imobilele pe care le dețin și o evidență oficială mai clară a proprietăților.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară derulează Faza II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027. Proiectul este fazat, continuând investițiile demarate inițial prin Programul Operațional Regional (POR) 2014–2020. Lucrările sunt gratuite pentru deținători și vizează înregistrarea imobilelor din 660 de comune, cu o suprafață estimată de peste 5,7 milioane de hectare.

Află mai multe informații pe: https://www.ancpi.ro/pnccf/stadiu-lucrarilor.html.

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).