La cine pot apela autoritățile publice pentru sprijin în colectarea DEEE

Gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) reprezintă o provocare constantă pentru autoritățile publice. Electrocasnicele vechi, televizoarele, calculatoarele sau aparatele mici de uz casnic ajung frecvent în gospodării, iar atunci când sunt înlocuite intervine problema colectării și reciclării lor. Dacă aceste echipamente nu sunt gestionate corect, pot ajunge în depozite de deșeuri sau chiar abandonate în natură.

De ce colectarea DEEE este responsabilitatea autorităților locale

Primăriile și instituțiile publice locale au un rol important în gestionarea deșeurilor generate la nivelul comunităților. Potrivit legii, autoritățile locale au obligatia de a asigura colectarea deseurilor de echipamente electrice provenite din gospodăriile particulare prin prin centre fixe de colectare, puncte mobile de colectare (un centru la 50.000 de locuitori, dar nu mai puțin de un centru pe localitate) sau colectarea periodică cu operatori desemnați.

În multe orașe, punctele municipale de colectare reprezintă primul loc în care ajung aparatele vechi. Totuși, pentru ca aceste echipamente să fie transportate și reciclate în mod corect, este nevoie de colaborare cu operatori specializați care pot gestiona întregul proces.

Organizațiile specializate în gestionarea DEEE

Autoritățile publice pot apela la organizații specializate în gestionarea deșeurilor electrice și electronice.

Rolul organizațiilor este să dezvolte infrastructura necesară pentru colectarea echipamentelor electrice, să asigure transportul acestora către instalații de reciclare și să monitorizeze cantitățile gestionate.

În plus, pot sprijini administrațiile locale în organizarea campaniilor de colectare și în informarea publicului despre importanța reciclării. Prin astfel de parteneriate, primăriile pot beneficia de un sistem deja funcțional, fără a fi nevoie să dezvolte individual toate componentele logistice ale procesului.



Campaniile de colectare organizate periodic pot avea rezultate foarte bune atunci când sunt susținute de infrastructură și informare publică. În unele orașe, astfel de campanii reușesc să colecteze câteva zeci de tone de echipamente electrice într-o singură zi, ceea ce arată cât de mare este cantitatea de aparate scoase din uz care există în gospodării.

Exemple de organizații care sprijină colectarea DEEE

În țara noastră există organizații care dezvoltă constant programe dedicate colectării și reciclării echipamentelor electrice. Acestea lucrează atât cu companii care produs sau introduc echipamente electrice pe piață, cât și cu administrații locale care au nevoie de soluții pentru gestionarea deșeurilor din comunitate.

Prin astfel de programe pot fi instalate puncte de colectare, pot fi organizate campanii locale sau pot fi dezvoltate proiecte de educație pentru reciclare. O astfel de organizație este Environ, care colaborează cu autoritățile publice pentru dezvoltarea infrastructurii de colectare și pentru implementarea programelor dedicate gestionării deșeurilor electrice. „România Reciclează” este un exemplu de program național de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) pe care Environ îl derulează constant începând cu anul 2018.

Programul sprijină primăriile să își îndeplineasca obligațiile legale și contribuie la curățarea satelor, comunelor și orașelor prin acțiuni gratuite de colectare - gospodăriile sunt eliberate de aparatura veche, păstrată mai degrabă din atașament și nostalgie.

De ce este importantă colaborarea?

Fără sisteme organizate de colectare, multe echipamente electrice ajung la deșeuri menajere sau rămân depozitate în gospodării ani de zile. În același timp, aceste produse conțin materiale care pot fi recuperate și reutilizate în industrie.

Reciclarea metalelor din echipamente electrice reduce consumul de energie și scade presiunea asupra resurselor naturale. De exemplu, reciclarea aluminiului consumă cu aproximativ 95% mai puțină energie comparativ cu producția din materii prime brute.

Pentru administrațiile locale, parteneriatul cu organizații dedicate colectării DEEE oferă acces la infrastructură, expertiză și programe de colectare deja testate. În același timp, cetățenii beneficiază de soluții mai simple pentru predarea aparatelor vechi, iar cantitatea deșeurilor reciclate crește considerabil.