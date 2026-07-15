Lista celor 660 de comune beneficiare de fonduri europene pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică

2 minute de citit Publicat la 09:30 15 Iul 2026 Modificat la 09:30 15 Iul 2026

Programul ANCPI oferă înregistrarea gratuită a proprietăților în sistemul de cadastru și carte funciară, prin lucrări realizate la nivelul localităților. Sursă foto: ANCPI

Beneficiați de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul integrat de cadastru și carte funciară atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Cu alte cuvinte, acesta nu se face individual, la cerere, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) implementează Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). Prin acest program, imobilele sunt înregistrate gratuit în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică.

Un pas important este realizarea, cu fonduri europene, a lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților în 660 de comune prin Proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”. Obiectivul Proiectului este realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților, gratuit pentru cetățeni, pe o suprafață de 5.758.314 de hectare, din 660 de UAT-uri din zonele rurale ale României, iar valoarea totală este 312.891.155 de euro. Proiectul major a fost finanțat, până în decembrie 2023, prin Programul Operațional Regional 2014 -2020 și ulterior a fost etapizat. În prezent, se desfășoară Faza a II-a a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Comunele din Proiectul major au fost selectate avându-se în vedere mai multe criterii precum:

includerea în proiecte de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României;

participarea la alte programe de dezvoltare a infrastructurii ;

existența unor vulnerabilități sociale legate de accesul informal la proprietate.

Lista unităţilor administrativ-teritoriale care beneficiază de finanţare din fonduri europene pentru înregistrarea sistematică a imobilelor prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 și prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027 o găsiți accesând https://www.ancpi.ro/wp-content/uploads/2026/01/Lista_UATs-29.11.pdf

De ce este importantă înregistrarea sistematică?

Un sistem cadastral complet și actualizat este esențial pentru dezvoltarea comunităților. Înregistrarea proprietăților contribuie la clarificarea situației juridice a imobilelor, facilitează tranzacțiile imobiliare și poate sprijini accesul la credite, finanțări sau investiții.

De asemenea, datele cadastrale corecte sunt importante pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene și pentru digitalizarea serviciilor publice. În acest fel, cadastrul devine nu doar un instrument administrativ, ci și o bază pentru dezvoltarea locală și pentru creșterea transparenței deciziilor.

Astfel, Uniunea Europeană susține construirea unui sistem cadastral modern și eficient, esențial pentru o administrație performantă și o economie sănătoasă.

Lucrări gratuite pentru cetățeni

Lucrările de înregistrare sistematică a proprietăților sunt gratuite pentru cetățeni, costurile fiind acoperite din fonduri europene și din venituri proprii ale ANCPI.

Pentru ca procesul să se desfășoare în bune condiții, este important ca proprietarii să urmărească informațiile comunicate la nivel local, să participe la activitățile de informare, să colaboreze cu echipele prestatorului lucrărilor și cu primăria și să verifice documentele tehnice ale cadastrului în perioada de afișare (60 de zile).

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).